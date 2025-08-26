Ma nyílik a VIII. IKA Művésztelep

Ma kezdődik és szeptember 5-én a zárókiállítás megnyitójával ér véget Csernátonban a nyolcadik IKA Művésztelep, melynek megálmodója Székely Géza csernátoni születésű, Kolozsváron élő grafikusművész, a tábor művészeti vezetője.

Az alkotótábort megelőzően, akárcsak az előző években, idén is a nyári szünidő kezdete óta heti két alkalommal, kedden és csütörtökön 11–13 óráig került sor az előzetes felkészítőre, melyen a rajzolni-festeni szerető 5–18 éves gyermekek és ifjak díjmentesen vehettek részt a Kandia utca 148. szám alatt, Székely Géza szülőháza udvarán. Az eddigi hagyományt követve a hivatásos képzőművészek mellett a táborban jelen lesznek azok a tehetséges tanulók is, akiket a tábor művészeti vezetője kiválasztott: 33-an Sepsiszentgyörgyről, Kézdivásárhelyről, Csernátonból, Ikafalváról és Kézdiszentlélekről. A legkisebb résztvevő az ötéves csernátoni Derzsi Ágota.

A művésztelep idei résztvevői: Albert Levente fotós és grafikus (Sepsiszentgyörgy), Ábrahám Imola grafikus (Brassó), Ábrahám Jakab grafikus (Brassó), Bartha Árpád fotós és grafikus (Brassó), Bencsik János grafikus (Budapest), Csutak Levente grafikus (Brassó), Damó István grafikus (Kocsér, Magyarország), Deák Angéla fotós (Kolozsvár), Deák M. Ria textilművész (Kovászna), Deák Barnabás grafikus (Kovászna), Filcz Leopold festő (Nagybánya), Éltes Barna szobrász (Sepsiszentgyörgy), Gál Orsolya Kinga másodéves képzőművész egyetemi hallgató (Ikafalva), Gál Zoltán fotós (Apáca), Györgybiró Boróka festő (Kézdivásárhely), Haszmann Réka Júlia festő (Csernáton), Kilyén Katalin festő (Bécsújhely, Ausztria), Kopócsy Judit festő (Budapest), Kozma Rozália textilművész (Marosvásárhely), Magdó István fotós (Négyfalu), Miklós Árpád grafikus (Kecskemét), Moldován Mihály fotós (Négyfalu), Nagy Lajos fotós (Kézdivásárhely), Petrovits István szobrász (Sepsiszentgyörgy), Sárosi Csaba grafikus (Kézdivásárhely), Simó Enikő textilművész (Sepsiszentgyörgy), Szász Barbara festő (Kézdivásárhely), Tibád Eszter textilművész (Kolozsvár), Tompa Lehel szobrász (Felixdorf, Ausztria), Udvardi Árpád fotós (Brassó), Vass Csaba festő (Tasnád), Vetró András szobrász (Kézdivásárhely), Zilahi Nono grafikus (Kolozsvár) és Székely Géza grafikus (Kolozsvár).

A tanulók a Haszmann Pál Múzeum udvarán, a felnőttek pedig az Enikő Panzióban, az alsócsernátoni református parókia vendégházában, az Imádó Panzióban és a Sylvester Lajos Községi Könyvtárban alkotnak, itt rendezik be az ideiglenes műtermeket is.

Az alkotómunka mellett a tábor programjában szerepel brassói, apácai, ikavári és malomkerti tanulmányi kirándulás, a Jókai 200 képzőművészeti tárlat megtekintése a Haszmann Pál Múzeumban, Bartha Árpád képzőművész Vonalak világa című kiállításának tárlatmegnyitója, Deák Ferenc Loránd műkritikus a Kosztándi B. Katalin és Kosztándi Jenő képzőmvész-tanárok életművét megjelenítő monográfiájának bemutatása, Nagy Lajos Duna-deltai úti képeinek megtekintése, Kopócsy Judit és Tompa Lehel képzőművészek bemutatkozása, ingyenes honlapkészítési tanácsadás, ökumenikus istentisztelet az alsócsernátoni református templomban, Haszmann Pál Péter sírjának megkoszorúzása, Salamon Ferenc helytörténész, ny. magyartanár Apáczai Csere János életművéről szóló előadása, az alkotótáborozás során szerzett élmények, tapasztalatok megbeszélése és a részt vevő képzőművészek bemutatkozása is.

Szeptember 5-én, pénteken 18 órakor a Sylvester Lajos Községi Könyvtár pincegalériájában Deák Ferenc Loránd műkritikus nyitja meg a nyolcadik IKA Művésztelep zárókiállítását.