Elhalálozás

2025. augusztus 27., szerda

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a kökösi id. KORODI ZOLTÁNRA halálának 10. évfordulóján.
Szerettei
Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád. Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér egy életen át. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk BIDIGA J. ÁRPÁDRA halálának második évfordulóján.
Szerettei
Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom, elkísér bennünket egy életen át. Megcsillan egy könnycsepp a szemünkben, nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszünkbe. Fájó szívvel emlékezünk az étfalvi CSUTKA IMRÉRE halálának első évfordulóján.
Szerető családja
Fájó szívvel emlékezünk a bölöni születésű sepsiszentgyörgyi VAJDA SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Emlékét mindig szívünkben őrizzük és szeretettel gondolunk rá. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Kereken három hónapja, május 26-án tette le az esküt Nicușor Dan államfő, s bár a mandátum kezdete rendszerint egyféle kegyelmi időszaknak számít, amikor az új elnök népszerűsége magasan szárnyal (elődje, Klaus Iohannis közvetlenül az első megválasztása után szerzett akkora tábort magának, amivel könnyedén megnyerte a másodikat is), most valahogy nem ezt látjuk, épp ellenkezőleg.
