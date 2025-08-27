Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a kökösi id. KORODI ZOLTÁNRA halálának 10. évfordulóján.

Szerettei

Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád. Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér egy életen át. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk BIDIGA J. ÁRPÁDRA halálának második évfordulóján.

Szerettei

Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom, elkísér bennünket egy életen át. Megcsillan egy könnycsepp a szemünkben, nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszünkbe. Fájó szívvel emlékezünk az étfalvi CSUTKA IMRÉRE halálának első évfordulóján.

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk a bölöni születésű sepsiszentgyörgyi VAJDA SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Emlékét mindig szívünkben őrizzük és szeretettel gondolunk rá.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

