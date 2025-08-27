A KÓS 140 KIÁLLÍTÁS ZÁRÓESEMÉNYE. A Székely Nemzeti Múzeum augusztus 28-án, csütörtökön 18 órától tartja a KÓS 140 – Kós Károly műhelye című kiállítás ünnepélyes záróeseményét. A rendezvényen köszöntőt mond Richly Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára és Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. Ezt követően a közönség megtekintheti Csibi László interjú- és portréfilmjét Kós Károlyról (2013), amely az erdélyi építész, író, közéleti személyiség életművébe enged betekintést. Az esemény Szász Róbert Tivadar történész tárlatvezetésével zárul.

MŰVÉSZI INSTALLÁCIÓ ÉS ÉLMÉNY. A Democrația e faină! Democracy is Fun! A demokrácia szórakoztató című kiállítás a sepsiszentgyörgyi dohánygyár épületében szemptember 30-ig látogatható.

VIII. CSERNÁTONI IKA ALKOTÓTÁBOR. Csütörtökön 17 órától kezdődik Bartha Árpád képzőművész tárlatának megnyitója a Sylvester Lajos Könyvtárban, tárlat­értékelőt tart Deák Ferenc művészettörténész. 20 órától ugyanott Deák Ferenc Loránd művészettörténész bemutatja a Kosztándi B. Katalin és Kosztándi Jenő képzőművész-tanárok életművét megjelenítő monográfiát.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön a magyar fotográ­fia napját idén is szabadtéri fotókiállítással ünneplik az Erzsébet parkban, ahol a zenepavilon melletti sétányokon augusztus 31-én, vasárnap 11–19 óráig a székelyföldi fotóklubok és független alkotók mutatják be munkáikat. Ugyancsak ez alkalommal, az Erzsébet parkban 11 órakor megnyitják a sepsiszentgyörgyi Mohos Fotóklub éves tárlatát is.

Zene

MINDFORMERS KONCERTEK. A dohánygyárnál csütörtökön a színpadon 19 órától PKW-koncert, 20 órától Analog Balaton-koncert, 21.30-tól Lotfi Begi DJ SET; a Bábel Kiskultúrban táncház 21 órától – házigazdák: Stefán Bence és Dobai Kata, zenél a Heveder; a Szimpla koncerttermében MindFormers Party 23 órától hajnali 5-ig; pénteken: a színpadon 19 órától Neon Haze-koncert, 20 órától Day by Day-koncert, 21.30-tól Raklap-koncert, MindFormers Party 20 órától a Gadóban, 23 órától Urban Vinyl parti a Szimplában, 30+ buli a Bábelben. Részletek a mindformers.ro honlapon.

Könyvbemutató

Az ozsdolai és a gelencei római katolikus plébánia, valamint az ozsdolai önkormányzat meghív minden érdeklődőt ma 17.30-tól a hilibi kultúrotthonba Bárth János magyarországi néprajzkutató és történész, nyugalmazott múzeumigazgató Hilibi határozatok. Egy háromszéki székely faluközösség írott életjelei (1764–1858) című forráskiadványának bemutatójára. A kötet rendhagyó levéltári és kézirattári dokumentumokból rekonstruálja Hilib 18–19. századi történetének fontos és ismeretlen szeletét, számos itteni és elszármazott család értheti meg általa saját családjának a múltját, de különleges csemege a Háromszék története iránt érdeklődők számára is. A kötetet T. Szabó Levente, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem professzora mutatja be.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Jurassic World: Újjászületés (magyarul beszélő), 16.30-tól Super bébi (magyarul beszélő), 18.15-től Csupasz pisztoly (román feliratos), 18.45-től Senki 2. (magyarul beszélő), 20 órától F1 (magyarul beszélő), 20.30-tól Már megint nem férek a bőrödbe (román feliratos).

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6.45-től és 8.30-tól Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től ima a hivatásokért, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges Rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin, 13.30-tól zenés köszöntő.

Hitvilág

VAKÁCIÓS BIBLIAHÉT. Sepsiszentgyörgyön a Gyöngy­virág utcai református egyházközség gyülekezeti termében augusztus 29-ig naponta 10–14 óra közt zajlik a vakációs bibliahét. • A szemerjai református egyházközségben augusztus 29-ig naponta 10–13 óráig Vízjelek témával szervezik a vakációs bibliahetet. Minden nap valami finomsággal is kedveskednek a gyermekeknek.

KILENCED. Az őrkői Mária, Világ Királynője Templomban ma 16 órától kilenced kezdődik szentmisével, Szent Kalkuttai Teréz Anya tiszteletére.

MÁRTON ÁRON PÜSPÖKRE EMLÉKEZNEK. Idén is várják az érdeklődőket a Márton Áron püspök tiszteletére megszervezett megemlékezésre és konferenciára, amelyet Csíkszentdomokoson tartanak pénteken és szombaton. A 14. alkalommal megrendezett eseményen új témákkal és nézőpontokkal közelítik meg Márton Áron püspök életét. Az eseményt a plébániatemplomban, illetve a Márton Áron Zarándokközpontban tartják. Pénteken 20 órától a szentségimádást a püspök boldoggá avatásáért ajánlják fel. Szombaton egész napos program várja az érdeklődőket: Márton Áron püspök életével kapcsolatos témák mellett több előadás szól a Szociális Testvérek Társaságáról is. Az ünnepi szentmise 10 órától kezdődik, melyet az erdélyi Mária rádió élőben közvetít. Részletek a martonaronmuzeum.eu oldalon.

Szűrővizsgálat Illyefalván

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képzőközpontban szeptember 1-jén ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésen szeretettel várnak minden olyan gyereket, akinél szülés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki, továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is, akiknek stroke, koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban és sclerosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat lényege, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát, és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki, és háromhetes fejlesztő programon vehetnek részt a kiválasztott betegek Illyefalván szeptember 1–19. között. A szűrővizsgálaton előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni (telefon: 0724 266 020).

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

HUMORPINCE ÉS CSEREBEREKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban ma 16 órakor Cserebere Klub; 18 órától a humorkedvelőket és kikapcsolódni vágyókat várják a Humorpincébe.

FORGALOMKORLÁTOZÁS. A 121A megyei úton ma forgalomkorlátozások mellett tart versenyautós edzéseket az Auto Crono CV Club. A forgalomkorlátozást szüneteltetik 10.30–10.45, 12.30–12.45, 14.30–14.45, 16.30–16.45 óráig. Az edzés célja az országos versenyre való felkészülés. Tilos a járművekkel az út szélén megállni vagy parkolni. Biztosítják a mentő vagy tűzoltó áthaladását. Egyéb részletek a 0740 944 841-es telefonon.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Felsőrákoson, csütörtökön Baróton. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Előpatakon 28-án, csütörtökön 9–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

ÜgyeletSepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max gyógyszertár (0267 315 136) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona gyógyszertár (0372 407 089) tart nyitva.