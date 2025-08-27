A magabiztos játékkal előrukkoló bajnoki címvédő Galaci United nyerte meg a 2025–2026-os idény nyitányának számító Szuperkupát, miután tegnap a Szabó Kati Sportcsarnokban 6–1 arányban győzött a Román Kupa-győztes VSK Székelyudvarhely ellen. A Duna-partiak 2020, 2022 és 2023 után negyedszer hódították el a futsal Szuperkupát.

A Galac és a Székelyudvarhely közötti párharcot egy gálamérkőzés előzte meg, amelyen az egykori Sepsi Futsal a harmadik élvonalbeli idénye előtt álló Sepsi-SIC játékosaival mérte össze erejét. A sepsiszentgyörgyi teremlabdarúgás múltja és jelene közötti összecsapás egy barátságos 4–4-gyel ért véget.

Rosszul indult az udvarhelyiek háromszéki vendég­játéka, hiszen kapushiba miatt büntetőhöz jutott a Galac, amelyet Cojocaru értékesített (1–0). A folytatásban is a bajnoki címvédő United volt a jobb csapat a pályán, amely André S. góljával a 6. percben már kettővel vezetett (2–0). Kevéssel később ismét André S. volt eredményes, majd a 12.-ben a Duna-partiak brazilja triplázott és beállította az első félidő 4–0-s eredményét. A pihenőig a VSK előtt is több ziccer adódott, de ezek rendre kimaradtak. A térfélcsere után egy picit kiegyenlítődött a küzdelem, hiszen a moldvai alakulat valamelyest visszakapcsolt. A 30. percben Boga szépített (4–1), amire Cireș és Cojocaru válaszolt. A 2025–2026-os idény nyitómeccsét a Galaci United 6–1-re nyerte meg, a VSK Székelyudvarhely pedig 2020 után a második Szuperkupa-mérkőzését veszítette el.

Teremlabdarúgás, Szuperkupa: Galaci United–VSK Székelyudvarhely 6–1 (4–0).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, mintegy 375 néző. Vezette: Bogdan Hanceariuc és Liviu Chița. Galaci United: Cârdei–Felipe S., André S., Cojocaru, Crăciun (cserék: Toniță, Mihalache, Nastai, Cireș, Tudor, David, Oancă, Crișan, Cojoc). Edző: Marcio Santos. VSK Székelyudvarhely: Szabó–Kedei, Miklós, Kerestély, Tifán (cserék: Popovics, Péter, Boga, Kis, Fazakas, Vass, Tankó, Bálint, Tompea). Edző: Jakab Zoltán. Gólszerzők: Cojocaru (3., 33.), André S. (6., 7., 12.), Cireș (32.), illetve Boga (30.).