Labdarúgás, Bajnokok LigájaSoha nem látott bravúr kellene a magyar bajnoktól

2025. augusztus 27., szerda, Sport

Az azeri Qarabag FK csapatától elszenvedett múlt heti 3–1 arányú vereség után kevés a Ferencváros esélye a továbbjutásra a Bajnokok Ligája rájátszásában, mivel története során a hazai pályán összeszedett kétgólos hátrány után még sosem lépett tovább nemzetközi kupasorozatban. A visszavágó ma 19.45-kor kezdődik a francia Clément Turpin sípjelére. A mérkőzést az RTL, a Digi Sport 2 és a Prima Sport 2 élőben közvetíti.

    Fotó: Ferencvárosi Torna Club

A zöld-fehér mezesek idegenben nyertek már három vagy több góllal is, legutóbb tavaly novemberben 4–0-ra a Dinamo Kijev vendégeként az Európa-liga főtábláján, vagyis nem oda-vissza vágó rendszerben. A Bajnokok Ligájában három évvel korábban játszottak hasonlóan bravúros mérkőzést, amikor a hazai vereség után Pozsonyban 4–1-re diadalmaskodtak a Slovan felett, és továbbjutottak a selejtező harmadik körébe, ugyanakkor kétgólos hazai kudarc után még sosem sikerült a továbbjutás nemzetközi szinten.

Robbie Keane vezetőedző a fiaskó után elmondta, az ellenfél túlzott ünneplése adhat némi reményt, mert a rivális talán elhitte, hogy máris továbblépett. Mindenesetre a magyar bajnoknak pontosabb összjátékra, gyorsabb labdajáratásra és eredményesebb helyzetkihasználásra lenne szüksége. A Bajnokok Ligája-selejtező idei kiírásában a múlt heti volt a zöld-fehér mezesek első veresége, korábban az örmény FC Noah ellen kettős győzelemmel jutottak tovább, majd a bolgár PFK Ludogorec Razgrad következett, ellenük az idegenbeli gól nélküli döntetlen után hazai pályán 3–0-ra nyertek.

A Qarabag az idei BL-selejtezőben a múlt heti sikerével együtt már ötször nyert, korábban az ír Shelbourne és az északmacedón FK Shkëndija ellen is kettős diadallal lépett tovább, ráadásul tizenhárom találatot szerzett és csak kettőt kapott. Pályaválasztóként tavaly november óta nem kapott ki három góllal – vagyis éppen annyival, amennyi a Ferencváros továbbjutásához szükséges lenne –, akkor az Európa-liga főtábláján a Lyon győzedelmeskedett (1–4).

A 36-szoros magyar bajnok négy év után játszhat újra a legrangosabb európai kupasorozat rájátszásában, és ha sikerrel venné a párharcot, öt év után szerepelhetne újra a BL alapszakaszában. A továbbjutás meghiúsulása esetén az Európa-liga főtábláján folytatja, története során ötödször.

