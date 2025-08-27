Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, Román KupaBukovinában juthat csoportkörbe a Sepsi OSK

2025. augusztus 27., szerda, Sport

A kétszeres kupagyőztes sepsiszentgyörgyi csapat megkezdi szereplését a Román Kupa 2025–2026. évi idényében. A negyedik fordulóban a háromszéki együttes ma 17.30-tól a Valentin Suciu irányította Șoimii Gura Humorului vendégeként játszik az Areni Stadionban. A győztes a csoportkörbe jut, a vesztes búcsúzik a kiírástól. Az FRF TV által élőben közvetített mérkőzést Mircea Salomir vezeti.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

A kiírás rájátszásában 16 párharcot rendeznek, mivel 32 csapat érdekelt, közülük 21 a harmadik fordulóból érkezett, ugyanakkor csatlakozott három másodosztályú együttes, az előző idényben a 2. Ligában első és második helyen végző alakulat, az osztályozó két győztese, valamint négy élvonalbeli gárda. Érdekesség, hogy a negyedik körben öt olyan korábbi kupagyőztes is szerepel, amely 2017 óta emelhette magasba a serleget: az FC Voluntari, a Sepsi OSK, a Vajdahunyadi Corvinul és az FC Farul Constanța arra törekszik, hogy a csoportkörbe jusson.

A Sepsi OSK 2022-ben és 2023-ban ünnepelhetett Román Kupa-győzelmet, előbbi fináléban az FC Voluntari (2–1) felett diadalmaskodott, majd egy évvel később a Kolozsvári Universitatea ellen tizenegyespárbaj után védett címet (5–4). A háromszéki együttes 2020-ban is döntőt játszott, akkor az FCSB kiegyenlített küzdelmet követően elhódította a trófeát (0–1). A piros-fehér mezesek az előző két szezonban nem remekeltek, tavalyelőtt és tavaly is korán búcsúztak, már a csoportkört sem vették sikerrel.

A székelyföldi alakulat győzelemmel hangolt a kupameccsre, Ovidiu Burcă legénysége múlt pénteken a Sellenberki SK vendégeként nyert a másodosztályú bajnokság negyedik fordulójában (0–2). A 3. Liga hétvégi rajtjára készülő Suceava megyei gárda legutóbb két héttel ezelőtt játszott tétmérkőzést, akkor a Román Kupa harmadik körében a CSM Pașcani otthonában harcolta ki a továbbjutást (1–2). A bukovinai klub kerete a nyáron jelentősen átalakult, több mint tíz labdarúgót igazoltak, köztük a Sepsi OSK két korábbi játékosát is szerződtették Fülöp Loránd és Cătălin Golofca személyében.

A mérkőzések, Román Kupa, rájátszás: * ma: FC Voluntari–FK Csíkszereda (17.30 óra), Gyulafehérvári Unirea–FC Botoșani (17.30 óra – FRF TV), FC Câmpulung Muscel–FC Metaloglobus Bukarest (17.30 óra), Kolozsvári Sănătatea–Unirea Slobozia (17.30 óra), FC Agricola Borcea–FC Argeș (17.30 óra – FRF TV), CSO Băicoi–Gloria Beszterce (17.30 óra), Sporting Liești–CS Afumați (17.30 óra), Vulturii Fărcăşeşti–Concordia Chiajna (17.30 óra), FC Metalul Buzău–Ceahlăul Piatra Neamț (17.30 óra), Újszentesi SK–Nagyváradi FC Bihar (17.30 óra), Szatmárnémeti VSK–CSM Slatina (17.30 óra), Temesvári Știința Poli–CS Dinamo Bukarest (17.30 óra), Șoimii Gura Humorului–Sepsi OSK (17.30 óra – FRF TV), Jászvásári Poli–Petrolul Ploiești (19 óra – Digi Sport, Prima Sport) * csütörtök: Vajdahunyadi Corvinul–FC Farul Constanța (17 óra – Digi Sport, Prima Sport).

 

Megműtötték a csíkszeredai kapust

A Sepsi OSK tegnap bejelentette, hogy Fejér Béla után Gyenge Szilárd is műtéten esett át, így a csíkszeredai kapusra több hónap kihagyás vár. A 24 éves hálóőr hónapok óta sérüléssel küszködött, ebből kifolyólag a napokban orvosi beavatkozásra volt szüksége. Gheorghe Popa csapatorvos elmondta, régebbi probléma állt fenn: a combcsonti ízületi bütyök körül ödéma alakult ki, emellett a sípcsont és a combcsont közötti porc is sérült, ezért elvégezték ezek megtisztítását. A játékosra két hét teljes pihenő vár, majd következhet a rehabilitáció, és ha minden a tervek szerint alakul, novemberben ismét edzhet. A sepsiszentgyörgyi együttes két kapusát is hosszabb időre elvesztette, jelenleg Bogdan Ungureanu az első számú hálóőr, a 17 éves Bartha Mátyás és a 21 éves Gedő Hunor pedig tar­talék.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Miska Brigitta Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-27 08:00 Cikk megjelenítése: 300 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1330
szavazógép
2025-08-27: Sport - :

Soha nem látott bravúr kellene a magyar bajnoktól (Bajnokok Ligája)

Az azeri Qarabag FK csapatától elszenvedett múlt heti 3–1 arányú vereség után kevés a Ferencváros esélye a továbbjutásra a Bajnokok Ligája rájátszásában, mivel története során a hazai pályán összeszedett kétgólos hátrány után még sosem lépett tovább nemzetközi kupasorozatban. A visszavágó ma 19.45-kor kezdődik a francia Clément Turpin sípjelére. A mérkőzést az RTL, a Digi Sport 2 és a Prima Sport 2 élőben közvetíti.
2025-08-27: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Szilágysági túrós laska)

Hozzávalók: 25–30 dkg házi, széles laska (széles metélt), 5–10 dkg házi füstölt szalonna, 2 dl tejföl, 30 dkg nem zsíros, édes tehéntúró (rögös túró), só.
rel="noreferrer"