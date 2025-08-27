A kétszeres kupagyőztes sepsiszentgyörgyi csapat megkezdi szereplését a Román Kupa 2025–2026. évi idényében. A negyedik fordulóban a háromszéki együttes ma 17.30-tól a Valentin Suciu irányította Șoimii Gura Humorului vendégeként játszik az Areni Stadionban. A győztes a csoportkörbe jut, a vesztes búcsúzik a kiírástól. Az FRF TV által élőben közvetített mérkőzést Mircea Salomir vezeti.

A kiírás rájátszásában 16 párharcot rendeznek, mivel 32 csapat érdekelt, közülük 21 a harmadik fordulóból érkezett, ugyanakkor csatlakozott három másodosztályú együttes, az előző idényben a 2. Ligában első és második helyen végző alakulat, az osztályozó két győztese, valamint négy élvonalbeli gárda. Érdekesség, hogy a negyedik körben öt olyan korábbi kupagyőztes is szerepel, amely 2017 óta emelhette magasba a serleget: az FC Voluntari, a Sepsi OSK, a Vajdahunyadi Corvinul és az FC Farul Constanța arra törekszik, hogy a csoportkörbe jusson.

A Sepsi OSK 2022-ben és 2023-ban ünnepelhetett Román Kupa-győzelmet, előbbi fináléban az FC Voluntari (2–1) felett diadalmaskodott, majd egy évvel később a Kolozsvári Universitatea ellen tizenegyespárbaj után védett címet (5–4). A háromszéki együttes 2020-ban is döntőt játszott, akkor az FCSB kiegyenlített küzdelmet követően elhódította a trófeát (0–1). A piros-fehér mezesek az előző két szezonban nem remekeltek, tavalyelőtt és tavaly is korán búcsúztak, már a csoportkört sem vették sikerrel.

A székelyföldi alakulat győzelemmel hangolt a kupameccsre, Ovidiu Burcă legénysége múlt pénteken a Sellenberki SK vendégeként nyert a másodosztályú bajnokság negyedik fordulójában (0–2). A 3. Liga hétvégi rajtjára készülő Suceava megyei gárda legutóbb két héttel ezelőtt játszott tétmérkőzést, akkor a Román Kupa harmadik körében a CSM Pașcani otthonában harcolta ki a továbbjutást (1–2). A bukovinai klub kerete a nyáron jelentősen átalakult, több mint tíz labdarúgót igazoltak, köztük a Sepsi OSK két korábbi játékosát is szerződtették Fülöp Loránd és Cătălin Golofca személyében.

A mérkőzések, Román Kupa, rájátszás: * ma: FC Voluntari–FK Csíkszereda (17.30 óra), Gyulafehérvári Unirea–FC Botoșani (17.30 óra – FRF TV), FC Câmpulung Muscel–FC Metaloglobus Bukarest (17.30 óra), Kolozsvári Sănătatea–Unirea Slobozia (17.30 óra), FC Agricola Borcea–FC Argeș (17.30 óra – FRF TV), CSO Băicoi–Gloria Beszterce (17.30 óra), Sporting Liești–CS Afumați (17.30 óra), Vulturii Fărcăşeşti–Concordia Chiajna (17.30 óra), FC Metalul Buzău–Ceahlăul Piatra Neamț (17.30 óra), Újszentesi SK–Nagyváradi FC Bihar (17.30 óra), Szatmárnémeti VSK–CSM Slatina (17.30 óra), Temesvári Știința Poli–CS Dinamo Bukarest (17.30 óra), Șoimii Gura Humorului–Sepsi OSK (17.30 óra – FRF TV), Jászvásári Poli–Petrolul Ploiești (19 óra – Digi Sport, Prima Sport) * csütörtök: Vajdahunyadi Corvinul–FC Farul Constanța (17 óra – Digi Sport, Prima Sport).

Megműtötték a csíkszeredai kapust

A Sepsi OSK tegnap bejelentette, hogy Fejér Béla után Gyenge Szilárd is műtéten esett át, így a csíkszeredai kapusra több hónap kihagyás vár. A 24 éves hálóőr hónapok óta sérüléssel küszködött, ebből kifolyólag a napokban orvosi beavatkozásra volt szüksége. Gheorghe Popa csapatorvos elmondta, régebbi probléma állt fenn: a combcsonti ízületi bütyök körül ödéma alakult ki, emellett a sípcsont és a combcsont közötti porc is sérült, ezért elvégezték ezek megtisztítását. A játékosra két hét teljes pihenő vár, majd következhet a rehabilitáció, és ha minden a tervek szerint alakul, novemberben ismét edzhet. A sepsiszentgyörgyi együttes két kapusát is hosszabb időre elvesztette, jelenleg Bogdan Ungureanu az első számú hálóőr, a 17 éves Bartha Mátyás és a 21 éves Gedő Hunor pedig tar­talék.