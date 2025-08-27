Elkészítése. A laskát bő sós vízben kifőzzük, leszűrjük, egy lábosba tesszük, majd rámorzsoljuk a túrót. Kockára vágjuk a füstölt szalonnát, ropogósra pirítjuk, majd hozzáadjuk a tejfölt, összerotyogtatjuk, ráöntjük a túrós laskára, és az egészet összekeverjük. Az ízletes laskát frissen, melegen másodikként tálaljuk. Ha a szalonna pirításakor sok zsír keletkezne, le lehet tölteni a fölösleget. Ehhez az ételhez mindenképp több zsiradék kell, hogy meglegyen a zamatossága. Ha netán megmarad belőle, másnap újramelegítéskor ropogósra kell pirítani az egészet, és úgy is nagyon finom.

Mennyiség: 4 személy

Elkészítési idő: 40 perc

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.