A nap fotója

Közzétette a háromszéki vállalatok tavalyi évre vonatkozó összesített mérlegadatait a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ennek alapján elkészült a megyei vállalatok 2024-es rangsorolása, az első három hely valamelyikén, különböző kategóriákban és ágazatokban rangsorolt 905 céget szeptember 25-én a Panoráma rendezvényteremben díjazzák. A sarokszámok pedig azt mutatják, hogy növekedésről nem, legjobb esetben egy helyben topogásról lehet beszélni.