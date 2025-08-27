Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. augusztus 27., szerda, Szabadidő
  • Esztelnek fölött, a Kerekbükk melletti domb csúcsán egy különös alakú, emberi arcra emlékeztető kő hívja fel magára a figyelmet. Ez az Asztagkő, a körülötte lévő kisebb öt követ a helybeliek buglyáknak nevezik. Iochom István felvétele
    Esztelnek fölött, a Kerekbükk melletti domb csúcsán egy különös alakú, emberi arcra emlékeztető kő hívja fel magára a figyelmet. Ez az Asztagkő, a körülötte lévő kisebb öt követ a helybeliek buglyáknak nevezik. Iochom István felvétele
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-27 08:00 Cikk megjelenítése: 95 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1330
szavazógép
2025-08-27: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Szilágysági túrós laska)

Hozzávalók: 25–30 dkg házi, széles laska (széles metélt), 5–10 dkg házi füstölt szalonna, 2 dl tejföl, 30 dkg nem zsíros, édes tehéntúró (rögös túró), só.
2025-08-27: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

Egy helyben topogunk (A megye gazdasága)

Közzétette a háromszéki vállalatok tavalyi évre vonatkozó összesített mérlegadatait a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ennek alapján elkészült a megyei vállalatok 2024-es rangsorolása, az első három hely valamelyikén, különböző kategóriákban és ágazatokban rangsorolt 905 céget szeptember 25-én a Panoráma rendezvényteremben díjazzák. A sarokszámok pedig azt mutatják, hogy növekedésről nem, legjobb esetben egy helyben topogásról lehet beszélni.
rel="noreferrer"