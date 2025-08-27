A nap fotója

Esztelnek fölött, a Kerekbükk melletti domb csúcsán egy különös alakú, emberi arcra emlékeztető kő hívja fel magára a figyelmet. Ez az Asztagkő, a körülötte lévő kisebb öt követ a helybeliek buglyáknak nevezik. Iochom István felvétele
Közzétette a háromszéki vállalatok tavalyi évre vonatkozó összesített mérlegadatait a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ennek alapján elkészült a megyei vállalatok 2024-es rangsorolása, az első három hely valamelyikén, különböző kategóriákban és ágazatokban rangsorolt 905 céget szeptember 25-én a Panoráma rendezvényteremben díjazzák. A sarokszámok pedig azt mutatják, hogy növekedésről nem, legjobb esetben egy helyben topogásról lehet beszélni.