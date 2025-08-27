Közzétette a háromszéki vállalatok tavalyi évre vonatkozó összesített mérlegadatait a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ennek alapján elkészült a megyei vállalatok 2024-es rangsorolása, az első három hely valamelyikén, különböző kategóriákban és ágazatokban rangsorolt 905 céget szeptember 25-én a Panoráma rendezvényteremben díjazzák. A sarokszámok pedig azt mutatják, hogy növekedésről nem, legjobb esetben egy helyben topogásról lehet beszélni.

Csökkenő nyereség

Édler András kamaraelnök sajtótájékoztatón ismertette a főbb mutatókat, de az adatok egy rövid elemzéssel egyetemben elérhetőek a kamara honlapján is. Az elmúlt években is alkalmazott gyakorlat szerint a legfontosabb mutatók alapján – forgalom, bruttó nyereség, alkalmazottak száma – lehet általános képet kapni Háromszék gazdasági teljesítményéről. Fontos azonban megjegyezni, hogy az elemzésben nem szerepelnek az egyéni vállalkozások különböző formáinak adatai. A főbb kategóriák (terület és méret szerinti besorolás) alapján összeállított toplistái szerint 905 cég érdemesült az első három hely valamelyikére.

2024-ben összesen 5570 vállalat nyújtotta be mérlegét, ez 97-tel több, mint egy évvel korábban. A vállalatok forgalma 2024-ben 8,12 százalékkal nőtt 2023-hoz képest (számszerűen 10,98 milliárd lejről 11,87 milliárd lejre). Az építőiparban és a mezőgazdaságban csökkenés, más ágazatokban növekedés volt tapasztalható. A másik két mutató tekintetében azonban csökkent a teljesítmény, hiszen a bruttó nyereség 11,03 százalékkal volt kisebb, mint egy évvel korábban (abszolút értékben 923,3 millió lejnél valamivel több, míg 2023-ban a profit meghaladta az egymilliárd lejt). A kamara elnöke szerint az összesített nyereség azért lehet kevesebb, mert a vállalatok bérköltségalapja 18 százalékkal nőtt (abszolút értékben 276 millió lejjel), és ezt a növekedést csak részben tudta ellensúlyozni a vállalatok nyeresége. Ám az mindenképpen rossz jel, hogy 2024 a második egymást követő év, amikor csökkenés tapasztalható a bruttó nyereség tekintetében.

Ugyanakkor közel háromszáz fővel csökkent az alkalmazottak száma is, az éves mérleget benyújtó cégeknél tavaly összesen 26 417-en dolgoztak (egy évvel korábban 26 712 volt az alkalmazottak összlétszáma). E tekintetben érdemes megjegyezni, hogy az elmúlt években a munkavállalók száma még növekedett, igaz a bővülés egyre kevesebb volt, hiszen míg 2022-ben közel négyszáz munkavállalóval többet jelentettek a cégek, mint 2021-ben, addig 2023-ban ennek már csak mintegy felével, 214-gyel nőtt a munkáltatottak száma.

Mikrovilág

A cégek nagyság szerinti besorolásában alig változott valami, Háromszék továbbra is a kis cégek „hazája”, ezek 90,57 százaléka legtöbb kilenc alkalmazottat foglalkoztat, forgalmuk vagy aktívumaik értéke nem haladja meg a 2 millió eurót. A 4950 mikrovállalkozás mellett 448 kis cég, 67 közepes, 9 nagy és egyetlen nagyon nagy cég szerepel a nyilvántartásban. A cégek általános méretét továbbá jelzi, hogy az összes vállalat 33 százaléka egyetlen alkalmazottat sem foglalkoztat, az 50 főnél több munkavállalóval rendelkező vállalatok száma pedig mindösszesen 73, azaz a megyében mérleget benyújtó összes vállalat kevesebb mint másfél százaléka, a cégek 86 százaléka pedig ötnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat.

A kamara elemzéséből az is kiderül, hogy az egy alkalmazottra számított nyereség a vállalat méretének növekedésével csökken. Míg a mikrovállalkozásoknál ez a mutató meghaladja a 45 ezer lejt, a kis cégeknél 33,5 ezer, a közepeseknél 31,6 ezer, a nagyoknál 31,8 ezer, addig az egyetlen nagyon nagynál csupán 1755 lej. Ez a szakemberek értelmezése szerint nem azért van, mert a nagyvállalatok kevésbé hatékonyak, hanem azért, mert rendelkeznek a nyereség optimalizálására szolgáló eszközökkel, így nyereségük egy része nem jelenik meg a megyében.

A legtöbb cég (az összes 44 százaléka) Sepsiszentgyörgyön van bejegyezve, a vállalatok kétharmada a négy város valamelyikében, egyharmada pedig vidéken működik.

Továbbra is az ipar vezet

Ami az árbevétel szerinti ágazati eloszlást illeti, 629 ipari cég a forgalom 38,64 százalékát bonyolítja le (egy évvel korábban ez az arány 38,42 százalék volt), ez közel 4,6 milliárdos forgalmat jelent, vagyis elérte a 2022-es szintet, tavaly ugyanis mintegy félmilliárddal kevesebb árbevételt valósítottak meg az ipari cégek, mint 2022-ben.

A bruttó nyereség szempontjából is az ipari szektor vezet (az össznyereség 26,45 százalékával) és az alkalmazottak többsége, valamivel több mint 36 százaléka is itt dolgozik. Az ipar elsőbbségét az is jelzi, hogy mind a forgalom, mind a profit tekintetében az első tíz helyezett vállalat közül öt-öt, míg a munkavállalók tekintetében hét ezen a területen tevékenykedik. Jelentős a kereskedelem és a szolgáltatási szektor is (a forgalom mintegy 31 és 15 százalékát adják), míg a további négy szektor összességében a forgalom valamivel több mint 15 százalékával járul hozzá a megye összesített árbevételéhez. Továbbá az első három ágazatban a nyereség közel 73 százaléka valósul meg, míg az építkezés, mezőgazdaság, turizmus és kutatás-fejlesztés-high-tech összességében a profit 27 százalékát adja.

Top tíz

Ami a top tíz vállalatot illeti mind nyereség, mind profit szempontjából továbbra is a Baróton bejegyzett brassói tejgyár a listavezető az árbevétel csaknem 7,5, a nyereség csaknem 7,6 százalékával. A forgalom tekintetében a top tíz további sorrendje: HS Timber, Covalact, Dunapack, Nexxon, Walor, Bertis, Bertis Distribution, Hope Sped, Combridge – ezek a cégek a megye árbevételének közel harminc százalékát adják. Érdemes megjegyezni, hogy a legnagyobb forgalmat lebonyolító tíz cég közül három (a rétyi fafeldolgozó, a Dunapack és a Walor) negatív bruttó nyereséget jelentett, vagyis veszteséggel zárta az évet.

A profit tekintetében az első tíz vállalat valamivel több mint 20 százalékát adta az össznyereségnek, itt a baróti tejgyár utáni sorrend: Combridge, Bertikris, Madexport, Viastein, Biborteni Aqua, Julius Meinl Romania, Imperial Hotel Management, HCR és Hydrokov. Érdemes megjegyezni, hogy a legtöbb nyereséget termelő vállalkozások tízes listáján található cégek mintegy fele cserélődött ki az egy évvel korábbihoz képest.

A legtöbb alkalmazottat foglalkoztató vállalat továbbra is a kézdivásárhelyi Zarah Moden (1045) bár itt is enyhe csökkenés mutatkozik, a szintén kézdivásárhelyi Secuiana közel hatszázzal a második, a rétyi fafeldolgozó pedig 476-tal a harmadik. A Bertis csoport két vállalattal is szerepel az első tízben. A top tízben a munkavállalók valamivel több mint 17 százaléka dolgozik (szám szerint 4495 alkalmazott), a nagy foglalkoztatók közül pedig három cég is veszteséggel zárta a tavalyi évet.

Díjaznak

A kamara a tavalyi mérlegek alapján összesen 905 vállalatot rangsorolt az első három hely valamelyikére, ez a mérleget leadó vállalatok 16 százaléka, a többség, közel 69 százalékuk mikrovállalkozás, további negyedük kis cég. A díjazottak az összforgalom 63, a bruttó nyereség 74 százalékát valósították meg, a munkavállalók 53 százaléka dolgozik itt. Az első három hely valamelyikére érdemesült cégek csaknem fele sepsiszentgyörgyi illetőségű (442 cég), legtöbben (30 százalékuk) a szolgáltatási szektorban érdekelt (270), de jelentős a kereskedelmi és az ipari vállalkozások jelenléte is. A díjazott cégek csaknem 60 százaléka kevesebb mint öt munkavállalót foglalkoztat. A dobogós helyezettek 70 százaléka a megye városaiban, 30 százalékuk pedig vidéken tevékenykedik. Közülük csupán 6 százalék foglalkoztat több mint 50 alkalmazottat, szintén 6 százaléknak egyetlen alkalmazottja sincsen. Tavaly a dobogós cégek a forgalmuk 14 százalékát költötték fizetésekre (vagyis valamivel többet mint egy milliárd lej), az átlagos nyereségráta pedig elérte a 9 százalékot. Még egy érdekesség: a legtöbb dobogós cégnek Sepsiszentgyörgyön, a Grigore Bălan úton van a székháza, szám szerint 27-nek, ezt követi, a Csíki utca 21, illetve a Nicolae Iorga utca 20 bejegyzett vállalkozással.

A rangsorolt vállalatokat hamarosan levélben értesítik, a gálára szeptember 25-én a Panorama rendezvényteremben kerül sor, amelynek díszvendége Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke lesz, akit a deficitcsökkentő intézkedések hátteréről is lehet majd faggatni.