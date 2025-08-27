Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Véget ért a Mozsika

2025. augusztus 27., szerda, Nyílttér

A Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa közös szervezésében, az RMDSZ és a Communitas Alapítvány támogatásával augusztus 11–15. között Csernátonban a Hanna Panzióban zajlott a XIII. Mozsika népzenei műhelymunka. A rendezvény hosszú távú célja népzenénk, néptáncaink és népszokásaink továbbörökítése és népszerűsítése, rövid távon pedig a népzene művelését, a népi hangszerek megszerettetését, valamint népzenei együttesek kialakulásának elősegítését tűztük ki.

  • Fotó: Vargyasi Levente
    Fotó: Vargyasi Levente

A műhelymunkán idén is két fő tevékenység közül választhattak az érdeklődők: népdaltanulás és hangszeres népzeneoktatás (hegedű, brácsa, nagybőgő, harmonika). A tanítás az első napokban kisebb csoportokban vagy egyéni formában zajlott, majd a hét második felében a közös zenélésre helyeződött a hangsúly.

A foglalkozásokat a sepsiszentgyörgyi Heveder zenekar tagjai: Fazakas Levente (hegedű), Szilágyi László (brácsa, harmonika), ifj. Bajna György (nagybőgő) – vezették, a kezdő hegedűsöket Görbe Gyopár oktatta, míg az énekoktatást idén István Ildikó vállalta. A résztvevők ezúttal őrkői és magyarlapádi dallamokkal ismerkedhettek meg.

A műhelymunka zárónapján, augusztus 15-én közös gálaelőadáson mutatták be a hét során tanultakat egymásnak, hozzátartozóiknak és a nagyközönségnek, felemelő élményt nyújtva mindenkinek.

Ráduly Kinga
sajtóreferens, Kovászna Megyei Művelődési Központ

Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-27
