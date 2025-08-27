Vasárnap Olaszteleken, a református templomban ünnepi istentisztelettel és templomi műsorral emlékeztek a magyar államalapításra. Megkoszorúzták a templomudvaron 2022-ben állított Szent Korona emlékművet is, az ünnepség során pedig a szervező Történelmi Vitézi Rend kitüntetésben részesítette Tüzes Bölöni Ferenc helybéli lelkipásztort, az Erdővidéki Református Egyházmegye esperesét.

A tiszteletesnek a nemzeti ügyek terén tanúsított elmúlt évekbeli önzetlen szolgálatáért a Vitézi Rend Nemzetvédelmi Keresztjét adományozták. Ünnepi prédikációjában a lelkipásztor Jézus megkísértésének példájával tükrözte a ma embereinek, egyben történelmi személyiségeinknek a vívódásait is, mondván, hogy „sosem volt könnyű, és ma sem könnyű eligazodni a világ dolgaiban, sosem tudunk igazán a helyes úton járni, nem tudunk egyértelműen bölcsek lenni”, ezáltal aláhúzva, hogy Szent István királyunk is egyfelől a megmaradás útjára terelte a nemzetet, de másrészt az általa vérrel és vassal terjesztett kereszténység nem volt igazán a Jézus útja, még akkor sem, ha az jó célt szolgált.

Az ünnepi műsor kezdetén Kósa Ilona Imola székkapitány felhívására elhangzott a Vitézi Rend imája, majd az augusztus 20-i ünnep kialakulásának történetét elevenítették fel.

Bartha Imre törzskapitány beszédében a 955-ös, a magyar törzsek számára vereséggel végződött augsburgi csata következményeit taglalva úgy vélte, ez volt a határkő, ami a magyarságot arra késztette, hogy a kalandozások helyett inkább a határokon belül letelepedve kezdjen új életformát, ami aztán I. István megkoronázásához, az államalapításhoz vezetett. „Erre az eseményre a Julianus naptár szerint 1000. december 25-én, az új naptár szerint 1001. január 1-én került sor. Úgy gondoljuk, hogy az eseményt Esztergomban tartották, ahol Asztrik püspök helyezte István fejére a koronát, aki aztán még életében egy érsekséget, hat püspökséget és három bencés monostort alapított, így függetlenítve magát a német-római császárságtól, létrehozva egy keresztény egyházi szövetséget Magyarországon” – mondta. Kitért István király szentté avatásának történetére is, ami 1083. augusztus 20-án esett meg Szent László király közbenjárására. „Így lett augusztus 20. Szent István napja, amit 1471-től kezdtek rendszeresen ünnepelni” – hangoztatta a törzskapitány, aki végül arról is szót ejtett, mit köszönhetünk Szent Istvánnak. „A keresztény magyar államiság megalapítását, az egyházi intézményrendszer kiépítését, a keresztény hitre való áttérést” – hangsúlyozta, hozzáfűzve, hogy mindez a magyar nemzet megmaradásához vezetett, ellentétben a többi, pogányságban maradt vándornéppel, akik eltűntek a történelemből.

Tüzes Bölöni Ferenc lelkipásztor kitüntetést vehetett át a lovagrendtől

Az olaszteleki református egyház Harmónia női kórusának előadása, illetve Boda Boglárka éneke után Bartha Imre törzskapitány és Kósa Ilona Imola székkapitány kitüntetést adtak át Tüzes Bölöni Ferenc lelkipásztornak, esperesnek. „Mindenben segít, minden rendezvényünknek helyet ad, ezért úgy döntöttünk a székkapitány asszonnyal, hogy felterjesszük a vitézi szék elé, kitüntetésre” – mondta a törzs­kapitány, majd a székkapitány asszony felolvasta a Történelmi Vitézi Rend erről szóló határozatát és átadták a kitüntetést. A lelkipásztor-esperes megköszönve az elismerést úgy fogalmazott: „a Történelmi Vitézi Rend tagjai hűséggel helytállnak a történelmi eseményekről való megemlékezéseken, ezáltal közösséget építenek és erősítenek. Lehessünk még sokáig egymás szolgatársai, népünk, nemzetünk, közösségünk építői”.

Az olaszteleki ünnepi alkalom a templomudvaron folytatódott, ahol a résztvevők megkoszorúzták a Történelmi Vitézi Rend által 2022-ben állított Szent Korona emlékművet, a megemlékezés a lelkészi lak udvarán szeretetvendégséggel zárult.