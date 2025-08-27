Vezetőségváltásra került sor a Kézdivásárhelyi Nők Egyesületénél, családi okok miatt lemondott az addigi elnök, Fülöp Magdolna, aki tizenhét éven keresztül vezette a 2008 októberében huszonöt taggal megalakult civil szervezetet, a céhes város egyik legtevékenyebb egyesületét.

Fülöp Magdolnát a közösségben kifejtett munkásságáért 2016-ban Budapesten a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége az Arany Búzaszem-díjjal jutalmazta, 2019-ben Tegyünk Kézdiszékért-díjat és az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezete által alapított Közösségépítő Nő-díjat kapott. Közel két évtized alatt tette a dolgát társaival együtt: közösséget épített, jótékonykodott, könyveket jelentetett meg, varrt, főzött, sütött, kiállításokat és kirándulásokat szervezett, barátságot kötött más hazai és magyarországi egyesületekkel, közös rendezvényeket hozott össze. Most úgy érezte, hogy át kell adnia a stafétát.

A tagság egyhangú szavazattal az addigi alelnököt, Biszak Enikőt, a Siculus Rádió munkatársát választotta meg Fülöp Magdolna utódjának, az alelnöki feladatkört ezentúl Madarász Éva tanárnő, a Gábor Áron Szakképző Líceum aligazgatója látja el.