Zöld Nap EgyesületElemér a Nemerén kerékpáros kincskeresés

2025. augusztus 27., szerda, Közélet

A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület augusztus 23-án tizenegyedik alkalommal szervezte meg az Elemér a Nemerén kerékpáros kincskeresést a Nemere Útján. A szombati eseményen a benevezett tíz csapatból hét teljesítette is az érdekesebbnél érdekesebben kialakított feladatokat, akadályokat.

  • Fotó: Zöld Nap Egyesület
    Fotó: Zöld Nap Egyesület

Ráduly Attila egyesületi elnök elmondása szerint a kincskeresés 40 kilométeres útvonalon zajlott, az előzőleg bejelentkezett négy-öt fős csapatok egymással versengve mutatták meg ügyességüket. Az előre megtervezett térkép és fejtörő leírás segítségével a versenyzőknek úgy kellett végigtekerni a Nemere Útja egyes részein, hogy közben különböző feladatokat és rejtvényeket fejtettek meg, de ami a legfontosabb volt, meg kellett találni az útvonalon elrejtett változatosabbnál változatosabb „kincseket”. A legkitartóbbnak és legügyesebbnek címvédőként a tavalyi nyertes Hűha csapat (Cserei Gyöngyvér, Bíró Zsuzsa és Jakab Dorottya) bizonyult, akik maximális pontszámmal teljesítettek. Második helyezést ért el a Zöld Párducok csapat (Szabó Viola, Szabó Levente, Szabó Zsófia és Szabó Csanád). A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Rolling Horizons nevű csapat állt fel, melynek tagjai Lala Suleymanova, Handra Noémi, Szabó Erika és Opra Fanni voltak. Dicséretben részesült a Bács család és a Nets csapat. A legfiatalabb résztvevő a nyolcéves Bács Tímea volt, aki különdíjban is részesült. A nyertesek különböző biciklitartozékokat, bögréket, kulcstartókat, trikókat, könyveket, kupákat, okleveleket és egyéb apróságokat kaptak jutalomként. A díjazást követően az esemény estébe nyúló baráti beszélgetéssel zárult.

A bringatúra támogatója Kovászna Megye Tanácsa, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Visit Kovászna, a Senso Kft. és az Európai Szolidaritási Testület volt. 

Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-27
