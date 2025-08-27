Falunapok csűravatóval Sepsiszentkirályban

Hétvégén tartották a XXI. Sepsiszentkirályi Napokat. A rendezvénysorozat műsorán több koncert mellett színházi produkció, italfogyasztási szokásokról szóló előadás, gyermekfoglalkozás, borkóstoló, valamint más szórakoztató és tartalmas események is várták az érdeklődőket. A településnapokkal egy időben az új rendezvényhelyszínt, az unitárius paplak udvarán található csűrt is felavatták, melynek felújítása a helyi közösség összefogásával történik Szilágyi Szilamér unitárius lelkész kezdeményezésére.

A falunapokról, a csűrről és a sepsiszentkirályi közösségi tervekről Szilágyi Szilamér unitárius lelkész beszélt lapunknak. „Nagyon örülök, hogy Benkő Árpád Jenő polgármester felvállalta a kultúra népszerűsítését a faluban, hisz tele van rendkívül tehetséges emberekkel ez a település” – mondta elöljáróban a lelkész, hozzátéve, hogy a Sepsiszentkirályi Napok jó lehetőséget kínál ezeknek a neves művészeknek, alkotóknak arra, hogy bemutatkozzanak a helyi közösségnek.

Elismert előadók

Nehéz lenne a teljesség igényével felsorolnia a Szentkirályban lakó közismert személyiségeket – mondja, de pár nevet azért megemlít. Itt lakik a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett István Ildikó énekesnő és férje, a hangszerkészítő és prímás Mihály Pál, lányuk, Mihály Dorka, aki a Raklap zenekar énekesnője, az ugyancsak Arany Érdemkereszttel és Kossuth-díjjal kitüntetett Nemes Levente színművész, Luiza Zan, a nemzetközi hírű dzsesszénekesnő, Pál-Ferenczi Gyöngyi színésznő, a Tamási Áron Színház igazgatója, Gajzágó Zsuzsa és Pálffy Tibor színészek, Csibi Szabolcs zenész, hangszerkészítő... Ők csak az ismertebb előadóművészek, de sok más olyan személyiség, újságíró, különböző területeken dolgozó neves szakember él még a faluban, akik nemcsak Háromszéken, hanem sokkal szélesebb körben is ismertek.

„Ezek az emberek nagyrészt Sepsiszentgyörgyön töltik a hétköznapjaikat, de miért ne lehetnének olyan hétvégéik, amelyek az itteni közösségről szólnak, miért ne hozhatnák haza és adhatnák át azokat az energiákat, amelyekkel fontos részt vállalnak az egész térség kulturális életében” – fogalmazott Szilágyi Szilamér. Mint mondta, jó alkalmat kínál a falunapok arra, hogy ezek a kiváló művészek neveljék, tanítsák a szentkirályiakat, formálják a helyi közösség ízlését. Valójában ehhez kapcsolódik a csűr felújítása is. „Amikor tavaly ide kerültem, és megláttam a csűrt a templom mellett, azt éreztem, hogy itt végre megvalósíthatom az egyik nagy álmomat: létrehozni egy olyan kulturális központot, ahol népzenét, néptáncot, színházat vagy akár jazz-zenét tanulhatnak-gyakorolhatnak az érdeklődők, ahol gyerekeknek szóló rendezvényeket lehetne tartani, ahol igazi közösségi élet szerveződhet a templom mellett” – fogalmazott.

A csűr felújítása

Meggyőződése, hogy a peremvidéken, a kis falvakban is nagyszerű dolgokat lehet megvalósítani közösségi összefogással, ezért indította el a most fontos állomásához érkező csűrprojektet. „Amikor tudomást szereztem róla, hogy mások is próbálják megmenteni, újrahasznosítani a csűröket, mint az épített örökségünk fontos részeit, felvettem a kapcsolatot Ferenczi Zoltán Sámuel építőmérnökkel, az árkosi Vízcsűr Galéria tulajdonosával. Meséltem neki az ötleteimről, ő pedig azt mondta, hogy szívesen segít a csűr felújításában, bevállalja a tervek elkészítését, hogy visszaállíthassuk eredeti állapotába ezt az épületet, és elfoglalhassa méltó helyét a műemlék templom és a műemlék paplak között” – mesélte a lelkész.

Tavaly volt két csűrépítő táboruk, idén pedig egy héttel a falunapok előtt megtartották a harmadikat is, így sikerült olyan állapotba hozni az épületet, hogy helyet adhasson az egyházközség hosszú idő óta első komolyabb rendezvényének a Sepsiszentkirályi Napok keretében. A csűr felújítása még nem ért véget, egyelőre csak a tetőszerkezetet újították fel, a következő lépés pedig az lesz, hogy levesznek és lecsiszolnak minden egyes deszkát és gerendát, ami a csűrön van, és új padlót készítenek. Tudja, hogy ez hatalmas munka, de bízik benne, hogy találnak majd támogatókat hozzá, és egy év alatt sikerül elvégezni.

A falunapok programja

Az idei Sepsiszentkirályi Napokat a Kőhíd Egyesület szervezte Illyefalva Község Helyi Tanácsa támogatásával. Szombaton Szent István-napi búcsúval és a Szent István-szobor megkoszorúzásával kezdődött a rendezvénysorozat a római katolikus kápolnában, ahol dr. Racs Csaba egri plébános, teológiai tanár celebrálta a misét. Ezután kerti partit tartottak a kultúrház udvarán, ahol egy Gidófalváról és környékéről érkező fúvószenekar szórakoztatta a közönséget.

Szombat délután az unitárius templomban bemutatták a Tamási Áron Színház Valóság nagybátyám című koncert-színházi előadását, melyet Gajzágó Zsuzsa színésznő készített Cseh Tamás dalai alapján Szőcs Botond, Ráduly Zsófia és Gerebenes Ede zenészek, valamint Pál-Ferenczi Gyöngyi és Nemes Levente színészek közreműködésével. Este a Sepsiszentkirályi Dalkör szórakoztatta az érdeklődőket a csűrben, mely eseményről így mesélt a lelkész: „Egy ideje megegyeztek a falubeliek – katolikusok, reformátusok, unitáriusok egyaránt –, hogy mindenki a saját népviseletében jön énekelni. Szombaton tehát népviseletbe öltözött emberekkel, székely ruhás nénikkel, lányokkal és férfiakkal telt meg a csűr, így dalolt a népdalkör.” Ezután István Ildikó és zenésztársai (Mihály Pál, Lőrinczi Zsolt és Várhelyi Attila) léptek fel, utána pedig szabad zenélés következett, mely a lelkész szerint nagyon jó hangulatban telt, örömmel mulattak együtt a településre újabban beköltözöttek a tősgyökeres szentkirályiakkal.

Vasárnap ökumenikus istentisztelettel indult a nap a sepsiszentkirályi unitárius templomban, melyet Bustya János református lelkipásztor, Sánta Pál katolikus plébános és Szilágyi Szilamér unitárius lelkész tartott. Eközben kerti parti volt a kultúrház udvarán, délután pedig Sándor Attila tartott origamifoglalkozást a gyerekeknek a kultúrházban. Később ugyanott dr. Nagy Botond Italfogyasztási szokások a 19. századi Háromszéken című előadását hallgathatták meg az érdeklődők. A vasárnap esti programok helyszíne újra a csűr volt. A borkóstoló jó bemelegítőnek bizonyult ahhoz a két koncerthez, melyek nagyszámú közönség előtt, nagyon jó hangulatban zajlottak. Hét órától Luiza Zan és a Jazzpar Trio lépett fel, majd a PressTones Sajtózenekar és az ilyenkor elmaradhatatlan tábortűz zárta a rendezvénysorozatot. A hideg idő miatt a csűrkoncert végére sokan hazamentek, a kitartóbbak azonban tánccal és közös énekléssel zárták a XXI. Sepsiszentkirályi Napokat.

A lelkész tervei

„Olyan világban élünk, hogy lassan kiürülnek templomaink, és egyre nehezebb összegyűjteni, egymás mellé állítani az embereket, ezért nagyon bízunk abban, hogy ez a csűr segíteni fog egy igazi faluközösség kialakulásában. Szeretnénk elindítani egy olyan programsorozatot a jövőben, havonta egy hétvégén, amikor különböző közösségi tevékenységeket tartunk a csűrben, ahová meghívunk különböző vendégeket közeli és távoli településekről, akár a határainkon túlról is, és ezeket a hétvégéket vasárnap templomi istentisztelettel zárjuk. Ha sikerül havi egyszer összegyűlnünk ebben a kaotikus, rohanó világban, hogy egy-két napig együtt lehessünk különböző tehetséges emberekkel, akkor minden bizonnyal erősödni fog ez a közösség” – mondta Szilágyi Szilamér, hozzátéve, kiállításoktól színházi vagy zenei rendezvényekig és könyvbemutatókig, táboroktól koncertekig minden olyan kulturális kezdeményezésre nyitottak, ami építően hat az emberek lelkére. Van már néhány közreműködő, de folytatódik a csapatépítés. „Akkor jön rá az ember, hogy mire van még szükség, amikor megteszi az első lépéseket. Egy-két ember kevés ahhoz, hogy egy ilyen programsorozatot mozgatni tudjon, de ha jobban megismerjük egymást, és kiderül, hogy ki mihez ért, mit tud felvállalni még, akkor biztosan beindul majd ez a sorozat. Én bízom benne, hogy rengeteg szép dolog születik majd ebben a rusztikus épületben, ami az egész faluközösség javára válik” – zárta szavait a lelkész.