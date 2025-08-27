Bojkottra számít az oktatási miniszter

Elképzelhető, hogy bojkottal fog kezdődni az új tanév – jelentette ki hétfő este Daniel David oktatási miniszter. Közben az oktatási minisztérium épülete előtt tegnap is sztrájkőrséget álltak a kormány megszorító intézkedései ellen tiltakozó tanügyi szakszervezetek.

A tárcavezető az Antena 3 televíziónak nyilatkozva elmondta, nem kíván jóslatokba bocsátkozni, nem tudja, mi fog történni a továbbiakban, de vélhetően bojkottal fog elkezdődni az új tanév. Azt sem tudni, hogy ez mennyire lesz átfogó, az is megtörténhet, hogy egyes helyeken a szokásos módon zajlik majd a tevékenység az iskolákban – tette hozzá. Azt is elmagyarázta: az oktatási ágazatot érintő intézkedések azért kerültek be az első deficitcsökkentő csomagba, hogy a szeptember 8-i tanévkezdésig tudják gyakorlatba ültetni azokat.

Amikor a tárcavezetőtől megkérdezték, miért csökkentette az ösztöndíjalapot, és miért nem hagyta ezt a döntést egyik utódjára, Daniel David azt válaszolta: sajnálja, hogy neki kellett meghoznia „ilyen népszerűtlen intézkedéseket”, különösen azért, mert karrierje során a legtöbb intézkedése az egyetemi hallgatók támogatását élvezte. „Sajnos nincs pénzünk arra, hogy az ösztöndíjakat ugyanúgy fedezzük (mint az előző években – szerk. megj.), egyszerűen nincs rá pénzünk” – idézte a miniszter szavait a Digi24. Kifejtette, az egyetemi hallgatók esetében az ösztöndíjakat érintő változások ideiglenesek, és azt reméli, hogy hamarosan visszatérhetnek az eddig alkalmazott ösztöndíjalaphoz. Ami az iskolásokat illeti, Daniel David emlékeztetett arra, hogy „elsősorban a szociális ösztöndíjakat védte”, amelyek segítik a hátrányos helyzetű térségekből származó gyermekek iskolalátoga­tását.

Ahogy azt korábban ismertették, a tanügyi szakszervezeti szövetségek augusztus 25-től naponta sztrájkőrséget tartanak a tanügyminisztériumnál, szeptember 3–5. között pedig naponta tüntetéseket szerveznek a kormánypalotánál, míg a tanévkezdés napján, szeptember 8-án felvonulást terveznek a kormánypalota és az elnöki hivatal között.