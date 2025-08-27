Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Bojkottra számít az oktatási miniszter

2025. augusztus 27., szerda, Belföld

Elképzelhető, hogy bojkottal fog kezdődni az új tanév – jelentette ki hétfő este Daniel David oktatási miniszter. Közben az oktatási minisztérium épülete előtt tegnap is sztrájkőrséget álltak a kormány megszorító intézkedései ellen tiltakozó tanügyi szakszervezetek.

  • Tiltakozó tanügyisek a szaktárca előtt. Fotó: Facebook / FSLI Romania
    Tiltakozó tanügyisek a szaktárca előtt. Fotó: Facebook / FSLI Romania

A tárcavezető az Antena 3 televíziónak nyilatkozva elmondta, nem kíván jóslatokba bocsátkozni, nem tudja, mi fog történni a továbbiakban, de vélhetően bojkottal fog elkezdődni az új tanév. Azt sem tudni, hogy ez mennyire lesz átfogó, az is megtörténhet, hogy egyes helyeken a szokásos módon zajlik majd a tevékenység az iskolákban – tette hozzá. Azt is elmagyarázta: az oktatási ágazatot érintő intézkedések azért kerültek be az első deficitcsökkentő csomagba, hogy a szeptember 8-i tanévkezdésig tudják gyakorlatba ültetni azokat.

Amikor a tárcavezetőtől megkérdezték, miért csökkentette az ösztöndíjalapot, és miért nem hagyta ezt a döntést egyik utódjára, Daniel David azt válaszolta: sajnálja, hogy neki kellett meghoznia „ilyen népszerűtlen intézkedéseket”, különösen azért, mert karrierje során a legtöbb intézkedése az egyetemi hallgatók támogatását élvezte. „Sajnos nincs pénzünk arra, hogy az ösztöndíjakat ugyanúgy fedezzük (mint az előző években – szerk. megj.), egyszerűen nincs rá pénzünk” – idézte a miniszter szavait a Digi24. Kifejtette, az egyetemi hallgatók esetében az ösztöndíjakat érintő változások ideiglenesek, és azt reméli, hogy hamarosan visszatérhetnek az eddig alkalmazott ösztöndíjalaphoz. Ami az iskolásokat illeti, Daniel David emlékeztetett arra, hogy „elsősorban a szociális ösztöndíjakat védte”, amelyek segítik a hátrányos helyzetű térségekből származó gyermekek iskolalátoga­tását.

Ahogy azt korábban ismertették, a tanügyi szakszervezeti szövetségek augusztus 25-től naponta sztrájkőrséget tartanak a tanügyminisztériumnál, szeptember 3–5. között pedig naponta tüntetéseket szerveznek a kormánypalotánál, míg a tanévkezdés napján, szeptember 8-án felvonulást terveznek a kormánypalota és az elnöki hivatal között.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-27 08:00 Cikk megjelenítése: 156 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1330
szavazógép
2025-08-27: Belföld - :

Megemlékezés az úzvölgyi katonai temetőben

Az első és a második világháborúban elesett hősökre emlékeztek tegnap délután az úzvölgyi katonai temetőben, ahol egyházi szertartással, ünnepi beszédekkel és koszorúzással fejezték ki kegyeletüket emlékük előtt – számolt be a Maszol portálra hivatkozva az MTI.
2025-08-27: Belföld - :

Munkabeszüntetéssel tiltakoznak a bírák

Több romániai táblabíróság és törvényszék alkalmazottai bejelentették, hogy mától részlegesen beszüntetik a munkát tiltakozásul amiatt, hogy a kormány az eddiginél rosszabb nyugdíjazási feltételeket készül életbe léptetni a bírák és ügyészek számára.
rel="noreferrer"