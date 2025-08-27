Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Munkabeszüntetéssel tiltakoznak a bírák

2025. augusztus 27., szerda, Belföld

Több romániai táblabíróság és törvényszék alkalmazottai bejelentették, hogy mától részlegesen beszüntetik a munkát tiltakozásul amiatt, hogy a kormány az eddiginél rosszabb nyugdíjazási feltételeket készül életbe léptetni a bírák és ügyészek számára.

    A jászvásári táblabíróság is csatlakozik a tiltakozáshoz. Fotó: portal.just.ro

A bukaresti, galaci, gyulafehérvári, nagyváradi, konstancai, jászvásári és plo­iești-i táblabíróság bíráinak, illetve a bukaresti törvényszék ügyészeinek közgyűlése tegnap úgy döntött, hogy – a kényszerintézkedésekről szóló ügyek kivételével – elnapolják a tárgyalásokat mindaddig, amíg a kormány vissza nem vonja a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló törvénytervezetét, amelyet a deficitcsökkentő intézkedések második csomagjának részeként kormányzati felelősségvállalással tervez életbe léptetni.

Az igazságszolgáltatás szakmai szervezeteként működő legfelsőbb bírói tanács (CSM) tegnap sajtóközleményben tudatta, hogy az országnak mind a 16 fellebbviteli instanciája felhívással fordult a másik két hatalmi ág (a törvényhozás és végrehajtó hatalom) felé, amelyben az igazságszolgáltatási nyugdíjreformról szóló törvénytervezet azonnali visszavonását és a bírói hatalom elleni „agresszív kampány” beszüntetését követeli, amely szerintük veszélybe sodorja a jogállamiságot. A CSM szerint a korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségét a jövőben megszüntető, a bírák és ügyészek nyugdíját a nettó bérük szintje alá csökkentő kormányzati törvénykezdeményezés az igazságszolgáltatás függetlensége elleni támadás, amely az igazságszolgáltatás destabilizálásának veszélyét hordozza magában.

