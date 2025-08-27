Új helyszínre költözik a Hírességek Csarnoka

Kézdivásárhelyen 2018-ban körvonalazódott a Csomópont Egyesület tagjaiban, hogy információs táblákkal tisztelegjenek a város és a környék nagyjai előtt. A Hírességek Csarnokának keresztelt installációk végül a Gábor Áron téren kaptak helyet, ott viszont a Tapintható Város lépett a helyükbe. A városvezetés most más helyet kapott a padokkal kombinált tábláknak.

Kézdivásárhelyhez köthető híres történelmi személyeknek állított emléket az a kiállítótér és installáció, amelyet a CsomóPont Egyesület hozott létre akkor a virágvarázs helyén. Céljuk egy olyan tér kialakítása volt, ahol az emberek megpihenhetnek, közben pedig utazást tehetnek a város múltjában. A táblák az évek során tönkrementek, ugyanakkor a Rotary Klub által készíttetett Tapintható Város installációnak is helyet kellett találni, így a Hírességek Csarnokát leszerelték.

„Az installációkat a Poliprod Rt. teljesen felújította, kihegesztette, ahol szükséges volt, és le is festették. Ezt a munkát teljesen ingyen végezték, amit ezúton is köszönök nekik” – mondta el Szilveszter Szabolcs alpolgármester. Az elöljáró kifejtette: az installációkat a Millennium Parkban szerelik fel, a központi részen található árkádok környékén. „Az is tervbe van véve, hogy a Hírességek Csarnokát idővel még több közismert személyt ismertető táblával egészítsük ki” – magyarázta érdeklődésünkre az alpolgármester.