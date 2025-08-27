Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Bölöni iskolaFelújítások és hiányok között

2025. augusztus 27., szerda, Közélet

Bölönben a falu központjában lévő, felújított iskolaépületben kezdik a tanévet a diákok, beleértve azokat az I–IV. osztályos tanulókat is, akik a korábbi években helyszűke miatt egy egyházi ingatlant használtak – tudtuk meg Uzoni Ildikó iskolaigazgatótól.

    Fotó: Facebook / Bölönpataki iskola

A gyermeklétszám a bölöni iskolánál valamivel 500 fő felett jár, az iskolában román és magyar tagozat is működik. Tanerő szempontjából lenne még pótolnivaló: kevés a címzetes tanár, sok tantárgyat szakképzett vagy szakképzetlen helyettesítők tanítanak. Az elmúlt években a bölönpataki elemi iskolát is felújították – tetőt cseréltek, termopán ablakokat szereltek –, itt viszont kevés a rendelkezésre álló terem. A bölöni iskolánál nincs tornaterem, ez nagy hiány – mondta el az igazgatónő, áthidaló megoldásként a tanulók a polgármesteri hivatal által épített műfüves pályát fogják használni a testnevelésórákon.

