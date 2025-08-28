Sepsiszentgyörgyön szeptember 19-én, pénteken 18 órától második alkalommal rendezik meg a tavaly nagy népszerűségnek örvendő SEPSI Inst. RUN rendhagyó futóversenyt, amelynek útvonala a város ikonikus épületein és intézményein keresztül vezet. A nevezési díj 18 év felett 90, 18 év alatt 50 lej, jelentkezni szeptember 15-ig a my-run.ro oldalon lehet.

„Tavaly robbant be a köztudatba, és akkora sikert aratott, hogy idén már esélye sem volt kimaradni! De ne egy klasszikus futóversenyt képzeljetek el, mivel ez egy élményfutás. A 8 kilométeres távon 10 ikonikus sepsiszentgyörgyi épületet érintünk, miközben teljesen új szemszögből járjuk körbe a várost. Jöhettek barátokkal, csapatban vagy akár szülő-gyerek párosként is, a lényeg, hogy kicsit másképp éljük meg azokat az útvonalakat, ahol nap mint nap megfordulunk” – fogalmazott Bagoly Melinda, a rendezvény egyik szervezője.

Az 5 kilométeres útvonal áthalad a dohánygyár, a Székely Nemzeti Múzeum, a Bod Péter Megyei Könyvtár, az unitárius templom, a Székely Mikó Kollégium, a Tamási Áron Színház, a polgármesteri hivatal és a Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény épületén. A hosszabb, 8 kilométeres táv ezeken kívül még érinti a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarát, valamint a református vár­templomot is. „Az útvonalat úgy alakítottuk ki, hogy valódi városi kalandot kínáljon, tele meglepetésekkel és látványosságokkal” – mondta Kiss Krisztina, az esemény másik szervezője.

Az idei kiadás új elemmel is bővül: a résztvevők a rajtnál egy kvízkártyát kapnak, amelyen minden állomásnál meg kell jelölniük a helyes választ. A célba érkezéskor összesítik a pontokat, a legjobban teljesítőket pedig a szervezők nyereményben részesítik. Az útvonal több pontján is élő zene gondoskodik majd a hangulatról, így a futók nemcsak sport-, hanem kulturális élménnyel is gazdagodhatnak. Zárásként 21 órától a város főterén levetítik Radu Restivan ultrafutó és közösségépítő „Radu, ești ok?” című filmjét. (miska)