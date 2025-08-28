Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

SEPSI Inst. RUNIdén sem marad el az élményfutás

2025. augusztus 28., csütörtök, Sport

Sepsiszentgyörgyön szeptember 19-én, pénteken 18 órától második alkalommal rendezik meg a tavaly nagy népszerűségnek örvendő SEPSI Inst. RUN rendhagyó futóversenyt, amelynek útvonala a város ikonikus épületein és intézményein keresztül vezet. A nevezési díj 18 év felett 90, 18 év alatt 50 lej, jelentkezni szeptember 15-ig a my-run.ro oldalon lehet.

„Tavaly robbant be a köztudatba, és akkora sikert aratott, hogy idén már esélye sem volt kimaradni! De ne egy klasszikus futóversenyt képzeljetek el, mivel ez egy élményfutás. A 8 kilométeres távon 10 ikonikus sepsiszentgyörgyi épületet érintünk, miközben teljesen új szemszögből járjuk körbe a várost. Jöhettek barátokkal, csapatban vagy akár szülő-gyerek párosként is, a lényeg, hogy kicsit másképp éljük meg azokat az útvonalakat, ahol nap mint nap megfordulunk” – fogalmazott Bagoly Melinda, a rendezvény egyik szervezője.

Az 5 kilométeres útvonal áthalad a dohánygyár, a Székely Nemzeti Múzeum, a Bod Péter Megyei Könyvtár, az unitárius templom, a Székely Mikó Kollégium, a Tamási Áron Színház, a polgármesteri hivatal és a Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény épületén. A hosszabb, 8 kilométeres táv ezeken kívül még érinti a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarát, valamint a református vár­templomot is. „Az útvonalat úgy alakítottuk ki, hogy valódi városi kalandot kínáljon, tele meglepetésekkel és látványosságokkal” – mondta Kiss Krisztina, az esemény másik szervezője.

Az idei kiadás új elemmel is bővül: a résztvevők a rajtnál egy kvízkártyát kapnak, amelyen minden állomásnál meg kell jelölniük a helyes választ. A célba érkezéskor összesítik a pontokat, a legjobban teljesítőket pedig a szervezők nyereményben részesítik. Az útvonal több pontján is élő zene gondoskodik majd a hangulatról, így a futók nemcsak sport-, hanem kulturális élménnyel is gazdagodhatnak. Zárásként 21 órától a város főterén levetítik Radu Restivan ultrafutó és közösségépítő „Radu, ești ok?” című filmjét. (miska)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-28 08:00 Cikk megjelenítése: 154 Olvasóink értékelése: 1 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1344
szavazógép
2025-08-28: Sport - Miska Brigitta:

Idegenben kezdi a bajnokságot a Sepsi-SIC (Női kézilabda, A-divízió)

A Román Kézilabda-szövetség (FRH) kedden elkészítette a 2025–2026. évi női másodosztályú kézilabda-bajnokság csoportbeosztását és menetrendjét. A pontvadászat szeptember 14-én rajtol, a Carmen Cartaș irányította Sepsi-SIC a B-csoportba került, ahol az első fordulóban nehéz idegenbeli küzdelemre számíthat, hiszen a feljutásra pályázó Jászvásári CSM vendégeként lép pályára. A zöld-fehér mezesek az első hazai mérkőzésüket szeptember 28-án játsszák, ekkor a CS Știința Bacău érkezik Háromszékre.
2025-08-28: Szabadidő - :

Mit főzzünk ma? (Vietnami Pho Ga székelyesen)

Hozzávalók: 1 kiskanál koriander, ½ kiskanál szegfűbors, ½ kiskanál szegfűszeg, 1 kardamom (kihagyható), 1 szerecsendió, 1 csillagánizs, 1 fahéjrúd, 1 hüvelykujjnyi gyömbér; illetve 2 csirkefarhát, 2 murok, 1 petrezselyem, 1 szál szárzeller, ¼ karalábé, 2 fehér hagyma, 1 fej fokhagyma, 5 evőkanál tintahalszósz, só; a levesbetéthez: 2 egész csirkecomb (alsó és felső csirkecomb egyben), só, bors, fűszerpaprika, 1 kiskanál olaj; a házi laskához: 1 tojás, kb. 10 dkg liszt, illetve 1–2 evőkanál olaj; a tálaláshoz: lime-karikák, csili vagy csilipehely, korianderzöld, a levesben főtt murok, zöldhagyma zöld szára, sriracha szósz (ecetes-édes fokhagymás csiliszósz), fermentált gyömbérrügy (szusigyömbér).
rel="noreferrer"