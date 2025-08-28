Hozzávalók: 1 kiskanál koriander, ½ kiskanál szegfűbors, ½ kiskanál szegfűszeg, 1 kardamom (kihagyható), 1 szerecsendió, 1 csillagánizs, 1 fahéjrúd, 1 hüvelykujjnyi gyömbér; illetve 2 csirkefarhát, 2 murok, 1 petrezselyem, 1 szál szárzeller, ¼ karalábé, 2 fehér hagyma, 1 fej fokhagyma, 5 evőkanál tintahalszósz, só; a levesbetéthez: 2 egész csirkecomb (alsó és felső csirkecomb egyben), só, bors, fűszerpaprika, 1 kiskanál olaj; a házi laskához: 1 tojás, kb. 10 dkg liszt, illetve 1–2 evőkanál olaj; a tálaláshoz: lime-karikák, csili vagy csilipehely, korianderzöld, a levesben főtt murok, zöldhagyma zöld szára, sriracha szósz (ecetes-édes fokhagymás csiliszósz), fermentált gyömbérrügy (szusigyömbér).

Elkészítése. Egy nagy fazékban odateszünk főni kb. 4–5 liter vizet. Ezzel párhuzamosan egy serpenyőben vagy egy olyan vékony aljú edénykében, amelyet nem sajnálunk, szenesedésig pirítjuk a koriandert, a szegfűborsot, a szegfűszeget és a kardamomot, majd teatojásba zárva a forró vízbe tesszük. Ezután ugyanabban az edényben megpirítjuk a szerecsendiót, a csillagánizst, a fahéjrudat és a héjastul felszeletelt gyömbért, majd ezeket is a fövő vízbe tesszük. Ekkor egy kisebb tepsibe beletesszük a hagymát és a fokhagymát – mindkettőt héjastul! – és 250 Celsius-fokra hevített lerben (sütőben) addig sütjük, míg elszíneződik és megpuhul. Ez­alatt megpucoljuk a zöldségeket, és hasábokra vágva a fövő fűszerekhez adjuk. A lángot mérsékeljük annyira, hogy a levesünk épp csak gyöngyözzön, beletesszük a csirkefarhátat, majd a már megsült hagymát és fokhagymát, s gyöngyözve főzzük további 6 órán át.

Kétórányi fövés után kivesszük az edényből a fahéjat és a murkokat, az elfőtt levet pótoljuk forró vízzel, hozzáadjuk a tintahalszószt, sózzuk, majd továbbra is lassú tűzön főzzük, amíg a leves besötétedik.

Míg a leves fő, a lisztből és tojásból laskatésztát gyúrunk, majd átlátszó fóliába csomagolva a hűtőben pihentetjük 1–2 órát.

Ugyanekkor a csirkecombokat beolajozzuk, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk pirospaprikával, az egészet beledörzsöljük a bőrébe, majd tepsibe téve 200 Celsius-fokra hevített lerben piros-ropogósra sütjük.

A többi hozzávalót a tálalás előtt készítjük elő: a lime-okat, a csilit és a zöldhagymaszá­rat felkarikázzuk, a gyömbérrügyszeleteket apró kockára vágjuk, a korianderzöldet finomra aprítjuk, a levesben kifőtt murkot is tetszés szerinti darabokra vágjuk.

Ha a leves már majdnem megfőtt, vagyis látványosan sötétre színeződött, kivesszük a hűtőből a laskatésztát, négy darabra osztjuk, tésztakészítő gépen kinyújtjuk, majd széles metéltet vágunk belőle. Bő, sós vízben kifőzzük, leszűrjük, rálocsoljuk az olajat és átforgatjuk, hogy ne ragadjon össze – tálalásig melegen tartjuk.

Az időközben ropogósra sült csirkecombokról leszedjük a húst, és tetszés szerint daraboljuk – tálalásig ezt is melegen tartjuk.

A megfőtt levesből szűrőkanállal kiszedjük a benne főtt hozzávalókat, vagy egyszerűen leszűrjük – tálalásig forrón tartjuk.

Tálaláskor a tányérban legalul rakjuk a kifőtt laskát, rámerjük a forró levest, körbe, kis kupacokban belerakjuk a húst, a zöldhagymaszárat, a gyömbérrügyet és a murkot, a tetejére tesszük a lime-karikákat, megszórjuk csilivel és korianderzölddel; a sriracha szószt az asztalra tesszük, hogy mindenki kedvére ízesíthesse.

A fűszerek pirítására figyeljünk oda! Mindig vékony aljú edényben pirítsuk, mert a magas hőfok tönkreteheti az edények többrétegű alját. Jó tudni azt is, hogy a sokféle fűszer kimoshatatlanul megfogja az edények belsejét.

Mennyiség: 8 személy

Elkészítési idő: 6,5 óra

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lap­árudáiban.