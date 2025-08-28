Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Internetes zaklatás

2025. augusztus 28., csütörtök, Család

Öt romániai gyermekből kettőt ért már internetes zaklatás, de tízből mindössze három áldozat mer beszélni erről. 

    Fotó: Pixabay.com

A Mentsük meg a gyermekeket szervezet év eleji tanulmánya szerint a romániai gyermekek 40 százalékát érte már internetes zaklatás. Ez 3 százalékkal több az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Ugyanakkor a gyermekek 20 százaléka nyilatkozott úgy, hogy heti rendszerességgel bántják az interneten. A jelenség a középiskolások körében még inkább elterjedt; az áldozatok között 12 százalékkal több a lány, mint a fiú.

A felmérésben megkérdezett gyerekek 17 százaléka – főként kamasz fiúk – ismerte el, hogy ő is küldött már bántó üzenetet ismerős személyeknek az interneten.

A Facebook használata meredeken csökken, egyre népszerűbbek azonban a fénykép- és videómegosztó platformok, például az Instagram. „A lányok sokkal több időt töltenek ezeken a közösségi oldalakon, mint a fiúk. E platformok közül a TikTok a legkockázatosabb az idegenekkel való interakció tekintetében” – magyarázta a szervezet szociológusa, Cristian Grădinaru.

A Mentsük meg a gyermekeket szervezet beszámolt arról is, hogy az általuk üzemeltetett esc_ABUZ felületre 2016-tól kezdve több mint 27 ezer bejelentést kaptak. (Agerpres–i.)

