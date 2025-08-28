Szaporodó rolleres balesetek

A Román Rendőrség által közzétett adatok szerint évről évre riasztóan nő az elektromos rollereseket is érintő közúti balesetek száma, a halálos áldozatok pedig továbbra is a kerékpárosok közül kerülnek ki a legnagyobb számban.

Míg 2018-ban 42 olyan közúti baleset történt, amelyben elektromos rollerrel közlekedő személy is érintett volt, 2022-re ez a szám 2218-ra emelkedett, ami több mint ötvenkétszeres (!) növekedést jelent öt év alatt: 2020 óta évről évre megduplázódott az elektromos rolleres közúti balesetek száma. Mindazonáltal a közúti balesetek halálos áldozatai továbbra is a biciklisek közül kerülnek ki a legnagyobb számban: évente 100 és 200 közötti kerékpáros leli halálát a közutakon a saját vagy a többi közlekedő hibájából.

2018-ban például 42 elektromos rollert vezető személy keveredett közúti balesetbe, közülük nyolcan sérültek meg súlyosan. Ugyanabban az évben a balesetező kerékpározók száma 4490 volt, közülük 183-an meghaltak, 1051-en pedig súlyosan megsebesültek.

2019-ben 390 elektromos rollert vezető személy keveredett közúti balesetbe, közülük 92-en sérültek meg súlyosan és ketten meghaltak. Ugyanabban az évben a balesetező kerékpározók száma 4080 volt, közülük 201-en haltak meg, 1097-en pedig súlyosan megsebesültek.

2020-ban 520 elektromos rollert vezető személy szenvedett közúti balesetet, közülük 137-en sérültek meg súlyosan és hatan meghaltak. Ugyanabban az évben a balesetező kerékpározók száma 4852 volt, közülük 197-en meghaltak, 879-en súlyosan megsérültek.

2021-ben 1221 elektromos rollert vezető személy volt közúti balesetben érintett, közülük 124-en sérültek meg súlyosan és 12-en meghaltak. Ugyanabban az évben a balesetező kerékpározók száma 3920 volt, közülük 156-an meghaltak, 457-en súlyosan megsérültek.

2022-ben 2218 elektromos rollert vezető személy keveredett közúti balesetbe, közülük 268-an sérültek meg súlyosan és 13-an meghaltak. Ugyanabban az évben a balesetező kerékpározók száma 4334 volt, közülük 164-en meghaltak, 480-an súlyosan megsérültek. (Agerpres–i.)