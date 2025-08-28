Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Szaporodó rolleres balesetek

2025. augusztus 28., csütörtök, Család

A Román Rendőrség által közzétett adatok szerint évről évre riasztóan nő az elektromos rollereseket is érintő közúti balesetek száma, a halálos áldozatok pedig továbbra is a kerékpárosok közül kerülnek ki a legnagyobb számban.

  • Fotó: pixabay.com
    Fotó: pixabay.com

Míg 2018-ban 42 olyan közúti baleset történt, amelyben elektromos rollerrel közlekedő személy is érintett volt, 2022-re ez a szám 2218-ra emelkedett, ami több mint ötvenkétszeres (!) növekedést jelent öt év alatt: 2020 óta évről évre megduplázódott az elektromos rolleres közúti balesetek száma. Mindazonáltal a közúti balesetek halálos áldozatai továbbra is a biciklisek közül kerülnek ki a legnagyobb számban: évente 100 és 200 közötti kerékpáros leli halálát a közutakon a saját vagy a többi közlekedő hibájából.

2018-ban például 42 elektromos rollert vezető személy keveredett közúti balesetbe, közülük nyolcan sérültek meg súlyosan. Ugyanabban az évben a balesetező kerékpározók száma 4490 volt, közülük 183-an meghaltak, 1051-en pedig súlyosan megsebesültek. 

2019-ben 390 elektromos rollert vezető személy keveredett közúti balesetbe, közülük 92-en sérültek meg súlyosan és ketten meghaltak. Ugyanabban az évben a balesetező kerékpározók száma 4080 volt, közülük 201-en haltak meg, 1097-en pedig súlyosan megsebesültek.

2020-ban 520 elektromos rollert vezető személy szenvedett közúti balesetet, közülük 137-en sérültek meg súlyosan és hatan meghaltak. Ugyanabban az évben a balesetező kerékpározók száma 4852 volt, közülük 197-en meghaltak, 879-en súlyosan megsérültek.

2021-ben 1221 elektromos rollert vezető személy volt közúti balesetben érintett, közülük 124-en sérültek meg súlyosan és 12-en meghaltak. Ugyanabban az évben a balesetező kerékpározók száma 3920 volt, közülük 156-an meghaltak, 457-en súlyosan megsérültek.

2022-ben 2218 elektromos rollert vezető személy keveredett közúti balesetbe, közülük 268-an sérültek meg súlyosan és 13-an meghaltak. Ugyanabban az évben a balesetező kerékpározók száma 4334 volt, közülük 164-en meghaltak, 480-an súlyosan megsérültek. (Agerpres–i.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-28 08:00 Cikk megjelenítése: 114 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1345
szavazógép
2025-08-28: Család - :

Internetes zaklatás

Öt romániai gyermekből kettőt ért már internetes zaklatás, de tízből mindössze három áldozat mer beszélni erről. 
2025-08-28: Család - :

Fán lakó szárazságtűrők (A város gombái 67.)

Általában elmondhatjuk, hogy a korhadó vagy élő fán lakó gombák nagy része jobban alkalmazkodik a szárazabb időszakokhoz, mint a talajon élő (mikorrhizás vagy szaprotróf) társaik. Ezek a fajok a csapadékra is gyorsabban reagálnak, vagyis képesek termőtestet fejleszteni egy enyhe, szemerkélő eső után is.
rel="noreferrer"