Az istentiszteletre gyülekezők megtekinthették a szószék előtt vállfára akasztott új palástot, amelyet a gyülekezet erre az alkalomra készíttetett. A templomba 11 órakor bevonuló lelkipásztort és gondnokot a nőszövetségi kórus énekkel köszöntötte. Ezután Bukur Béla, aki 22 éve az egyházközség gondnoka, átnyújtotta az új palástot és süveget Deák Botondnak, megköszönve az eddigi szolgálatot, azt kívánva, hogy Isten kegyelméből továbbra is tudja szolgálni Istent és az Anyaszentegyházat a rétyi gyülekezetben.

Az igét Deák Botond lelkipásztor hirdette a Máté 5,48 alapján (Legyetek hát tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok tökéletes!), amely a hitben és a szolgálatban való tökéletességre szólítja fel a keresztyén embert, akinek a példája mindig Isten, aki tökéletesen megváltatott Fiában, a Krisztusban! A lelkész igehirdetésében arra is kitért, hogy a 25 évvel ezelőtti beiktatási beszéde a Nehémiás könyvéből úgy szólt: gyertek és építsük meg, amely akkor a tulajdonképpeni építkezésre is vonatkozott, amit aztán valóban tett is követett, mert építkezések és felújítások sora következett. Ma már ezeket a látható formákat kell megtölteni vagy a továbbiakban tartani bennük az életet, ezért pedig arra a tökéletességre van szükség, amelyet Istentől lehet elsajátítani. Amikor 25 éve az építkezés programját hirdette meg, voltak halló fülek és érző szívek, Isten adja, hogy erre az új programra is így reagáljanak a rétyi gyülekezet tagjai.

Deák Botond szószéki szolgálata után az úrasztalától felolvasta erre az alkalomra írt beszédét, amelynek mottóját Bethlen Gábor erdélyi fejedelmtől vette: …Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.” Ebben összegezte a 25 év megvalósításait, valamint méltatta és megköszönte a legfőbb munkatársainak az együtt eltöltött szolgálatot. Szó esett arról, hogy két közvetlen elődjével, Bálint Ferenc és Majos Bálint lelkipásztorokkal együtt már 71 éve szolgálnak a gyülekezetben, és ha nyugdíjig Rétyen marad, akkor a három lelkész szolgálati ideje megközelíti a 90 évet. Elmondta, hogy az eltelt 25 évnek a legnagyobb megvalósítása a Gyülekezeti Ház építése, amely a 2005–2008 között valósult meg, de nem sokkal kisebb eredmény volt a templom teljes re­noválása a 2012–2017 közötti években. Sok más felújítás és modernizálás is történt az évek során, rendben, sorra, fontossági sorrendben sikerült ezeket megvalósítani.

Kitért a munkatársakra is, köszönetet mondott először feleségének, Deák Évának, aki napra pontosan szintén 25 éve teljesít kántori szolgálatot a gyülekezetben és az ifjúsági munkában is jelentős segítséget nyújtott. Bukur Béla gondnoknak is köszönetet mondott, akivel noha időnként vitáik is voltak, azt tartották szem előtt és ebben megegyeztek, hogy az egyházközség épüljön és fejlődjön együttes munkájuk során. A mindenkori presbitereknek is köszönetet mondott név nélkül, akik szintén szolgálatukkal hozzájárultak az elért eredményekhez, és akik közül sokan már égi utakra tértek a 25 év alatt. Két presbiter a tizenhatból a mostani testületben benne volt akkor is a Presbitériumban, amikor Rétyre érkezett. Egy presbitert a mostani testületből konfirmált, és nemsokára olyan is lehet közöttük majd, akit keresztelt. Felhívta a jelenlegi őrállók figyelmét, tegyenek meg minden tőlük telhetőt, amit lehet. Szintén kitért az egyháznak a rétyi önkormányzattal való jó kapcsolatára, megköszönve Dálnoki Lajos egykori és Dombora Lehel Lajos jelenlegi polgármesternek a támogatást, akikkel sok sikeres programot sikerült megvalósítani.

A lelkipásztor beszédében kiemelte, hogy a mai református egyházunk jelenének vagy közelmúltjának elemzése közben nem lehet elmenni a nőszövetségi munka mellett. Nyilvánvalóan ez a legerősebb belmissziói szervezet egyházunkban, és ez nemcsak Rétyre, hanem akár az egész erdélyi egyházra igaz. Ha a kezdeti időkben kissé bátortalanul is indult ez a tevékenység, de akkor kapott szárnyra, amikor Péter Annamária átvette annak irányítását közel tíz évvel ezelőtt. A nőszövetségi kórus vezetéséért köszönetet mondott Dombora Anna zenetanárnőnek.

Deák Botond lelkipásztor arról is szólt, hogy valóságos veteránnak számít a községen belül, amióta Rétyen lelkipásztor, a közigazgatásilag Rétyhez tartozó falvakban 3–4 lelkipásztor is szolgált egy-egy gyülekezetben. Elmondta: a 25 év alatt 228 keresztelést végzett, 305 alkalommal végzett temetési szolgálatot, ahol a legjobb tudása szerint hirdette Isten vigasztalását, 57 alkalommal áldott meg házasságkötést és 200 fiatal tett bizonyságot hitéről. Arra már nem olyan büszke, hogy csupán egy maroknyian kapcsolódnak be az egyház életébe manapság, de hiszi, a jövőben felelősséggel helyt állnak majd. Itt is igaz: meg kell tenni mindent, amit lehet! Rétyre érkezésekor 792 volt a gyülekezet lélekszáma, ma 632, tehát 160 lélekkel apadt!

Mindezekért az eredményekért legyen Istené a dicsőség – zárta beszédét a lelkipásztor.

Ezek után Fábián Szidónia nőszövetségi alelnök dr. Nagy Lajos nyugalmazott körorvos, helytörténész, Réty község díszpolgárának a köszöntőjét olvasta fel, aki előrehaladott kora miatt nem tudott részt venni az alkalmon, de azt kívánta Deák Botond lelkésznek, hogy „körözze” le őt a Rétyen eltöltött évek tekintetében, mert ő 50 éven át volt a rétyiek doktora. Fábián Szidónia átnyújtott egy „kincsesládát” is, amely néhány nőszövetségi tag elismerő szavait és jókívánságait, igei gondolatait tartalmazta.

Péter Annamária nőszövetségi elnök beszédében a lelkipásztor és neje munkáját köszönte meg, és reményét fejezte ki, hogy a továbbiakban is együtt szolgálnak Isten dicsőségére és a gyülekezet lelki épülésére.

Dombora Lehel, Réty község polgármestere is köszöntötte a lelkipásztort és átnyújtott egy emléklapot, amely erről az eseményről tanúskodik. A nőszövetségi kórus szolgálata után a lelkipásztor és neje fogadta a jelen levő családtagok és gyülekezeti tagok személyes jókívánságait, majd a templom előtti téren szeretetvendégségre került sor a ragyogó augusztusi napsütésben.

Deák Éva