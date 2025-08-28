Gondviselő édes Atyánk! Hamarosan vége a nyárnak, már egyre fakóbbak a rétek-mezők. Talán szomorkodnunk kellene, nekünk mégis tele a szívünk hálával. Hiszen a learatott kopár mezők, a leszáradt növények azt hirdetik: ebben az esztendőben is minden szépen, a maga rendjében folyt. Ahogy egykor te elrendelted, hogy az erdők-mezők ontsák az eledelt az ember számára, az ma is úgy van. S bár voltak nehézségek, katasztrófák, néha-néha volt ok keseredésre is, a te ígéretednek szivárványa mindig feltűnt a kitisztult égen, és újra reménnyel töltötte el az aggodalmas szíveket.

Istenünk, tudjuk és ilyenkor nagyon komolyan emlékeztetjük is magunkat arra, hogy mindent, amink van, tőled kaptunk. Te áldasz meg sok-sok ajándékkal, mely gazdagabbá teszi életünket. Tőled van az egészségünk, a munkához való szorgalmunk és kitartásunk, a tudásunk és leleményességünk. Tőled kapjuk az erőt, mely mindennap arra késztet, hogy felkeljünk és munkálkodjunk magunkért, családunkért, népünkért. Köszönjük, hogy minden tervünkben, munkánkban – ami akaratod szerint történik – velünk vagy, segítesz és engeded, hogy célba érjünk. Köszönjük, hogy oly sok mindenben aratunk jól. Nemcsak a szántóföldeken, hanem az életünk sok-sok területén.

Kezeid, mint biztonságos puha bölcső, úgy ölelnek át bennünket. Érezzük ezt a gondoskodó szeretetet, ezért hálatelt szívvel énekeljük: Áldó hatalmak oltalmába rejtve csak várjuk békén mindazt, ami jő. Mert Isten őriz híven reggel, este, Ő hű lesz, bármit hozzon a jövő (459. ének). De jó ebben bízni, ennek tudatában lenni, hittel élni!

Jó Urunk! Hálánk kifejezése után, kérünk, hallgasd meg könyörgéseinket is. Ma elsősorban azokért könyörgünk, akik szűkölködnek. Akiknek valóban napi aggodalmat jelent a betevő falat előteremtése, akiknek sem az ivóvíz nem folyik a csapon, sem a friss kenyér nem gőzölög mindennap az asztalon. Nyújtsd feléjük gondoskodó kezed, adj jó szándékú, segítőkész embereket, akik meghallják, meglátják a nehéz sorban élőket. Add, hogy mi is úgy tudjuk igazán kifejezni a jóságodért érzett hálát, hogy közben másokon segítünk.

Új kenyér ünnepén, a hálaadás napján arra kérünk, légy ezután is velünk! Áldd meg népedet, légy ott a családalapításokban, házépítésekben, a tanulásokban és vizsgákban, az új munkahelyeken való helytállásokban. Te áldd meg a mezőn dolgozókat, de áldd meg mindazokat, akik a legjobb tudásukkal és legtisztább lelkiismeretükkel igyekeznek jobbá tenni a földi életet, így szerezve dicsőséget a te háromszor szent nevednek! Ámen.

Marosi Tünde