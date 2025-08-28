Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Összefogásból született ajándék: ünneplőbe öltözhet a közösség

2025. augusztus 28., csütörtök, Közélet

Az Illyefalvi Kiss Árpád Egyesület szép eredménnyel vett részt a Kovászna Megye Tanácsa által meghirdetett pályázaton, melynek köszönhetően az óvodások új ünneplő ruhákkal gazdagodtak.

  • Fotó: Kádár Enikő
    Fotó: Kádár Enikő

Az egyesület évekkel ezelőtt azért jött létre, hogy segítse az iskola és az óvoda mindennapi munkáját. Tavaly megújult erővel szerveződött újra, és azóta is nagy szeretettel támogatja a helyi közösséget. Török János alapítványi elnök és Komán László iskolaigazgató jó együttműködésének köszönhetően a 2024–2025-ös tanévben két pályázat is sikeresen lezajlott, amelyekbe nemcsak a pedagógusokat, hanem a szülőket is bevonták.

A vakáció napjaiban megérkezett kis ünneplő ruhák szeretettel várják a gyerekeket, hogy ősszel – legyen szó kisebb vagy nagyobb óvodásról – mind együtt, közös öltözetben ragyoghassanak az ünnepi alkalmakon.

Köszönet illeti mind­azokat, akik szívvel-lélekkel támogatták a kezdeményezést: a szülőket, az iskola és az alapítvány vezetőségét, az itt dolgozó pedagógusokat, a Deywos Kft.-t, a Naplopó kisvállalkozást, a névtelen adományozókat, valamint Kovászna Megye Tanácsát a pályázati lehetőségért.

Az ígéret egyszerű és szép: sokszor lesz még ok arra, hogy ünneplőbe öltözzön a falu közössége. A gyermek mosolya pedig a legszebb ünneplő, amit egy falu magára ölthet.

Kádár Enikő
óvodapedagógus

