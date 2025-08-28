Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Sportnapok SepsiszentgyörgyönÚjra kellene éleszteni a sakkot

2025. augusztus 28., csütörtök, Nyílttér

Egy olyan sportágra hívnám fel a rendezők figyelmét, amely nem az izmokat, hanem a gondolkodó agyat mozgatja meg, s amely anno népszerű volt városunkban.

    Fotó: Pixabay.com

A sakkversenyről van szó, melyet minden évben Elekes Dezső Emlékverseny néven szerveztünk meg, s amelyről utóbb (mint általában erről a sportágról) nem olvashattunk. Miután 2000-ben lemondtam a megyei sakk sportág elnöki tisztségéről, egy ideig még voltak versenyek, de aztán teljesen elmaradtak az erről szóló hírek. 

A Sportnapok 2025 újra felkeltheti a sakk iránti érdeklődést és a részvételi szándékot. Talán ezzel az alkalommal újra beindulhatna a szervezett sakkélet városunkban, megyénkben. Szervezéshez, „életben tartásához” erre idejét szívesen áldozó ember kell, és természetesen hely, ahol a versenyek (és a klub­élet, illetve oktatás) létrehozható. Az órák és sakk-készletek, remélem, megvannak még (ezek a mindenkori klub közösségi tulajdonai), valamint a gazdag sakk-könyvtár is, amelynek java része Gazda László sakkozó tanár hagyatékából származik. A megyei sportigazgatóság előszobai szekrényében volt a helye.

Ha már ennél a gondunknál tartunk, hadd említsem meg a Tanulók Klubját is, ahol évekig oktattam sakkot iskolás gyermekeknek. Itt megvolt (megvan?) a demonstrációs tábla, több sakk-készlet és talán néhány óra is. A szervezett sakkoktatás azonban tudtommal megszűnt, ami hiba, mivel a sakk jelentősen fejleszti a logikus gondolkodásra való készséget. Ami az oktatást illeti, ennek feltételei vannak. Szakkörvezető csak oktatói vizsgát tett, igazolt sakkozó lehet, de ajánlatos a pedagógusi végzettség is. 

Amennyiben van rá igény – mivel gyermekkori, ifjúkori szenvedélyem a sakk –, szívesen segítek egy lelkes fiatalt megyénk, városunk sakkéletének újraindításában. 

Megosztás:   Szerző: Puskás Attila Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-28 08:00 Cikk megjelenítése: 126 Olvasóink értékelése: 3.5 Szavazatok száma: 2
