Felosztják a második deficitcsökkentő csomagot

2025. augusztus 28., csütörtök, Belföld

Ahelyett, hogy egyetlen törvényjavaslatot terjesztene elő a különleges nyugdíjakról, az egészségügyi reformról, a közigazgatást célzó reformról és az új adóváltozásokról, a kormánykoalíció úgy döntött, hogy több különálló törvényjavaslatot dolgoz ki, amelyekért felelősséget vállal a parlament előtt – ismertette tegnap kormányzati forrásokra hivatkozva a Digi24.ro. Ionuț Moșteanu miniszterelnök-helyettes szerint ezzel elkerülhető lesz annak a kockázata, hogy a második deficitcsökkentő csomag elbukjon az alkotmányossági vizsgálaton.

    Fotó: gov.ro

„Ma a kormány munkacsoportja úgy döntött, hogy öt különálló csomaggal folytatja a munkát. Erre már van precedens: Boc úr hivatali ideje alatt volt olyan időszak, amikor két különálló törvényjavaslatot terjesztettek a parlament elé. Mi mind az ötöt együtt nyújtjuk be. Ez jogalkotási szempontból koherensebb, és elkerülhető a rossz döntés kockázata alkotmányossági felülvizsgálat esetén” – magyarázta a miniszterelnök-helyettes.

Az adózás tekintetében politikai források szerint a pénzügyminisztérium által már nyilvánosságra hozott intézkedéseken túlmenően tárgyalások folynak a kriptovaluta-tranzakciókra kivetett 16 százalékos adóról és a veteránok egészségbiztosítási hozzájárulásának eltörléséről is. Új szabályok kerülnek bevezetésre az adósságokkal rendelkező vállalatok, valamint a vám- és az adóhatósági ellenőrzések tekintetében.

A Digi24 értesülései szerint a bírók, ügyészek nyugdíjának kiszámítására vonatkozóan a korábbiaktól eltérő képletről döntött a koalíció. Az elfogadott változat szerint a bírók nyugdíja a szolgálati idő alatt kapott utolsó nettó fizetésük 75 százalékára korlátozódik. Az eredeti javaslat szerint ez a küszöb­érték a végső jövedelem 70 százaléka lett volna. Politikai források szerint a koalíció továbbá megállapodott abban, hogy a bírók nyugdíjkorhatárának 65 évre történő emeléséig tartó átmeneti időszak az eredeti változatban javasolt 10 évről 15 évre nő.

