Terjed a részleges munkabeszüntetés

Miután kedden több táblabíróság is bejelentette, hogy részleges munkabeszüntetéssel tiltakozik a kormány által tervezett megszorító intézkedések ellen, tegnap országszerte csatlakoztak a kezdeményezéshez a törvényszékek és bíróságok is, így fejezve ki elégedetlenségüket a Bolojan-kabinet speciális nyugdíjak csökkentésére irányuló tervével szemben. Radu Marinescu igazságügyi miniszter kijelentette: a koalíció célul tűzte ki a nyugdíjkorhatár egységesítését a közszférában, a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetről pedig a szakmai szervezetekkel is egyeztettek.

A Hotnews portál szerint tegnap a Brăila, Bákó, Botoșani, Kovászna, Dâmbovița, Galac, Hunyad, Iași, Szeben, Suceava és Vaslui megyei törvényszékek bejelentették, hogy felfüggesztik tevékenységüket és csak a sürgős ügyeket fogják ellátni. „Sajnáljuk, hogy ilyen formájú tiltakozáshoz kell folyamodnunk, de a társadalom érdeke, hogy a bírák státusza erős, tiszteletben tartott és független legyen. A bírák függetlensége nem lehet politikai alku tárgya, és egy hiteltelen szakmai testület már nem tud a függetlenséghez szükséges garanciákat biztosítani a társadalom számára” – nyilatkozták a Vaslui megyei törvényszék képviselői. Bár munkájukat felfüggesztik, a Iași megyei törvényszék bírái hangsúlyozták, hogy az általuk választott tiltakozási forma nem minősül sztrájknak.

A megmozdulás kapcsán Radu Marinescu igazságügyi miniszter tegnap kijelentette, mindegyik szakma képviselőinek jogukban áll kifejezni elégedetlenségüket a jogállásukat érintő politikákkal vagy tervezetekkel szemben, de ezt a törvény szigorú betartásával kell megtenniük, ami az igazságszolgáltatási rendszerben a közszolgálat működőképességének biztosítását jelenti. Hangsúlyozta, az általa vezetett tárca mindig a párbeszédet, az intézményi együttműködést szorgalmazta a társadalom számára kiemelten fontos közszolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekben. Rámutatott arra is, hogy a jelenlegi koalíció a kormányprogramjában célul tűzte ki a nyugdíjkorhatár egységesítését a közszférában, ami nemcsak a társadalmi igazságosság miatt fontos, hanem az országos helyreállítási tervben is mérföldkőként szerepel. Ennek érdekében kidolgoztak egy törvénytervezetet, amelyet egyeztetések előztek meg a bírák és ügyészek szakmai szervezeteinek képviselőivel. „Tehát volt párbeszéd” – fogalmazott a miniszter. Hozzátette, a jogszabálytervezetről az államfő részvételével zajlott keddi koalíciós ülésen is tárgyaltak, illetve tegnap is egyeztettek róla a koalíciós pártok vezetői. A kormány célja „civilizált módon, párbeszéd útján” végigvinni a kezdeményezést, a tiltakozó akcióknak pedig illeszkedniük kell a törvényi keretekhez – nyomatékosította.