Felmérés a legionárius mozgalom megítéléséről

2025. augusztus 28., csütörtök, Belföld

A románok kevesebb mint 60 százaléka tekinti a Mihály Arkangyal Légiója nevű egykori román fasiszta mozgalmat bűnös szervezetnek, és megközelíti a 30 százalékot azok aránya, akik hősnek tartják a második világháború után háborús bűnösként kivégzett, Hitlerrel szövetséges Ion Antonescu marsallt – derült ki egy friss felmérésből, amelyet tegnap ismertetett a bukaresti média.

    Ion Antonescu és Adolf Hitler 1941-ben Münchenben. Fotó: Wikipédia

Az Avangarde közvélemény-kutató augusztus 19–24. között telefonos módszerrel gyűjtött adatai szerint a megkérdezettek 59 százaléka vélekedett úgy, hogy a két világháború közötti román legionárius mozgalom bűnös szervezet volt, 17 százalékuk viszont nem értett ezzel egyet, és 24 százalék volt azok aránya, akik nem tudtak vagy nem akartak válaszolni.

Románia második világháborús „Kondukátorát”, Ion Antonescu marsallt, aki az Elie Wiesel Bizottság által készített, a román kormány által elfogadott 2004-es jelentés szerint több mint negyedmillió zsidó haláláért felelős, a felmérés válaszadóinak alig 35 százaléka tartja háborús bűnösnek, 29 százalékuk hősként tiszteli, a megkérdezettek 36 százaléka pedig elzárkózott a válaszadástól. Az Avangarde felméréséből az is kiderült, hogy az alacsonyabb iskolázottságúak körében kisebb a fasiszta mozgalom elutasítása, ugyanakkor nagyobb a választól elzárkózók aránya.

Ion Antonescu történelmi szerepének megítéléséről az alacsonyabb iskolázottságúak fele nem akart vagy nem tudott véleményt mondani, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 41 százaléka minősítette háborús bűnösnek, 35 százaléka pedig hősnek a Besszarábia visszaszerzéséért a Szovjetuniónak hadat üzenő egykori diktátort.

