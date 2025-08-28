Közösséget épít, erősít a vakációs bibliahét

A vakációs bibliahét nem csupán a gyermekeket szólítja meg, de általa az egyházközség szélesebb rétegeire, a fiatalokra, a nőszövetségi tagokra, presbiterekre, valamint a szülőkre, családokra is hatással van – vallja Incze Hajnalka vallástanár, a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért (KOEN) Alapítvány elnöke, aki a napokban lelkes segítőivel együtt népes gyermeksereggel tanul és játszik a szemerjai református templomban és a parókia udvarán.

A szemerjai református gyülekezetben hétfőn kezdődött az idei vakációs bibliahét, melynek tartalmas, színes foglalkozásait péntek délután találkozó zárja, melyre a szülőket, családokat is meghívják. Incze Hajnalka lapunk érdeklődésére elmondta, azt tapasztalja, a gyermekek szeretik, jókedvvel vesznek részt a foglalkozásokon, és a családokban is számontartják a bibliahét időpontját, van, aki ehhez igazítja a nyaralást is. Dél­előtt a templomban gyűlnek össze, ott mutatják be a napi történetet, elhangzik az aranymondás, énekeket tanulnak és imádkoznak, majd a közeli parókián folytatják a munkát: kézműves-tevékenységek, játékok, mozgalmas foglalkozások színesítik a napokat. Igyekeznek meglepetéssel is szolgálni: hétfőn fánkkal kínálták a népes gyermeksereget, kedden pedig lángossal kedveskedtek, Pünkösti Éva és testvére 120 darabot készített a csapat örömére – tudtuk meg. Megjegyezte, a bibliahét sikeréhez évről évre lelkes segítők, önkéntesek járulnak hozzá. „Az IKE-sek nélkül neki sem fognánk”, emelte ki, hiszen a fiatalok – azok, akik feladatot vállalnak a napi tevékenységekben, játszanak és segítik a gyermekeket – szerves részei a közösségépítő rendezvénynek.

A szervezők, a napi tevékenységek vezetőinek csoportját Handra Réka vallástanár, Forró Viola és Pál Melinda tanítónők mellett Incze Zsolt és Müller Loránd lelkészek, valamint Kajcsa Orsolya segédlelkész erősíti. Örömmel tapasztalják, hogy a presbiterek is jönnek, segítenek, amikor arra szükség van, és mindig jelentkeznek lelkes támogatók, adományozók is, akik révén valóban derűs lesz a gyülekezet berkeiben eltöltött hét. Incze Hajnalka hangsúlyozta: hálásak minden segítségért, köszönet illeti mindazokat, akik közreműködnek, részt vesznek ebben a munkában, amelyen meggyőződése szerint „áldás van”.

A KOEN Alapítvány 2005-ben alakult, székhelye előbb Marosvásárhelyen volt, majd 2016 óta Sepsiszentgyörgyre költözött át. Mint azt elnöke, Incze Hajnalka lapunkkal ismertette, az alapítvány vállalta a Kárpát-medencében már 1993-tól működő, idén 890 csoportban 32 500 gyermekkel foglalkozó vakációs bibliahét programjának megírását, a vezetők képzését, a segédanyagok megtervezését és kiviteleztetését. Egy-egy program kidolgozása, összeállítása másfél évet vesz igénybe, ezt a munkát az alapítvány önkéntes munkatársai vállalták fel. Minden alkalommal szem előtt tartják egyebek közt a kreativitás fejlesztését, a közösségi szellem épülését. Az idei, Vízjelek című programot a marosvásárhelyi–kolozsvári csoport írta, a következő évi anyagon a sepsiszentgyörgyi és udvarhelyi csoport tagjai dolgoznak. Az egyhetes tevékenységek anyagát minden évben 90–100 oldalas vezetői kézikönyvben adják ki, ezt juttatják el a csoportvezetőkhöz, és évente több helyszínen is megtartják az aktuális program bemutatóit. Megjegyezte, a Kárpát-medence magyarlakta területein – Erdélytől Kárpátalján, Felvidéken át Délvidékig – ezt a programot használják a református közösségekben, és nem csak. Külön öröm számára, hogy a programhoz három magyarországi egyházkerület is csatlakozott. „Úgy érzem, ez egy szolgálat, egy misszió, és az a cél, hogy ez a program minél több helyre elérjen” – fogalmazott Incze Hajnalka. Kiemelte, szívügyük ez a munka, a gyermekek erkölcsi neveléséhez kívánnak hozzájárulni, nemzeti identitásuk erősítéséhez, és bíznak abban, hogy programjuk hatására elfogadóbbak, toleránsabbak és önállóbbak lesznek a gyermekek, fontosnak tartják a hitet, a vallásukat és nemzetüket.