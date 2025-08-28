Áldatlan helyzetben az őrkői beruházások

Szerződést bont az önkormányzat a hátrányos helyzetű városrészek felzárkóztatását célzó, európai uniós alapokból finanszírozott Őrkő negyedbeli beruházások kivitelezőjével, mivel sem az óvoda, sem a közösségi központ, sem a szociális lakások tekintetében nem haladtak megfelelőképpen, és határidőre egyetlen ingatlant sem tudtak befejezni. A városháza számára az óvodaépület elkészülte kiemelten sürgős, ezt ugyanis a múlt évben kapott haladék értelmében idén év végéig le kell zárni, különben előfordulhat, hogy vissza kell fizetni az eddig felhasznált támogatást. Az önkormányzat a saját vállalkozásával, a Sepsi Útépítő Kft.-vel fejeztetné be (ha sikerül) az ingatlan építését, mivel egy újabb közbeszerzésre, kivitelező keresésre már nincs idő.

Szorít a határidő

Lapunk megkeresésére Tóth-Birtan Csaba alpolgármester felidézte, a bukaresti vállalkozással végig kalandos volt az együttműködés, szinte folyamatosan noszogatni kellett, hogy haladjon a három beruházással, de így is gyenge lett az eredmény. Egyértelművé vált, hogy a vállalkozás még azt sem bírja meg pénzügyileg, hogy az óvodaépületet befejezze, ezért inkább szerződést bontanak, és egy utolsó erőfeszítést tesznek, hogy a város saját cégével, a Sepsi Útépítő Kft.-vel valahogy zárják le a munkálatokat. A gondot az okozza, hogy utóbbi vállalat is eléggé leterhelt, több munkálatot is végeznek a városban, illetve újabbaknak is neki kell állniuk (ilyen a Kis utca korszerűsítése vagy a városmagi sétálóutca befejezése). Az őrkői óvoda esetében még meg kell érkeznie a frissített tervnek, illetve az anyagbeszerzésnek is meg kell történnie, addig a vállalat haladhat más helyszíneken, de mindent összevetve késélen táncol az őrkői ingatlan befejezése, még akkor is, ha az óvodaépület a legelőrehaladottabb a három közül. Az elöljáró elmondta, új versenytárgyalást szervezni, kivitelezőt keresni legkevesebb két hónapba telik, a beruházást viszont le kell zárni az idei év végéig, így ennyi időt nem veszíthetnek, ezért választották ezt az utat.

Az őrkői óvoda egyike azon európai uniós beruházásoknak, melyet az eredeti határidőig (múlt év vége) nem sikerült megvalósítani, de 2025 decemberéig haladékot kapott a pályázati hatóságtól az önkormányzat. Ám amennyiben az új határidőig nem sikerül a végére járni, megtörténhet, hogy a támogatást vissza kell fizetni – részletezte az alpolgár­mester.

Saját zseb és újabb pályázat

A másik két beruházás – a multifunkcionális közösségi központ, valamint az eredetileg 25 ikerházban helyet kapó 50 szociális lakás – esetében a helyzet még rosszabb, ám ezeknél legalább nem tevődik fel, hogy vissza kellene fizetni a támogatást. A közösségi központ épületét az önkormányzatnak saját forrásokból kell befejeznie, Tóth-Birtan Csaba szerint ezt is nagy eséllyel a Sepsi Útépítőre bízzák majd. Az óvodával átellenben felhúzott épületen bőven van, mit dolgozni. Az elöljáró szerint jó lenne mihamarabb lezárni ezt a munkálatot is, de ez a város pénzügyi lehetőségeitől függ, és külső finanszírozásra egyelőre nincs mód.

A közösségi központra egyelőre nincsenek külső pénzalapok

A szociális lakások esetében, amint arról beszámoltunk, több változtatásra, módosításra is kényszerült az önkormányzat. Az építkezés kezdetekor az Őrkő szomszédságában lévő egykori kőfejtőhöz tartozó felső bányaút mentén (ahol a lakások egy része állna) a talajszerkezet és a talajvíz miatt földcsuszamlással szembesültek, ezért a munkálatok leálltak. Az önkormányzat geológiai és geodéziai szaktanulmányt rendelt, amely megállapította, hogy a további földcsuszamlás megakadályozásához támfalat kell építeni, és a talajvízszivárgást is meg kell oldani, 14 lakást pedig, azaz hét házat nem lehet a kiszemelt területen megépíteni. A fennmaradó 36 lakás, azaz 18 ház esetében a kivitelező viszont nagyon nehezen haladt, 13 ikerháznál jutottak el az alapozás különböző szakaszáig, de aztán leálltak. Mivel a finanszírozási időszak múlt év decemberében lezárult, az építkezésnek pedig csak a töredéke valósult meg, és a forrásokból is nagyon keveset használtak fel, tavasszal az önkormányzat úgy döntött, a fejlesztési minisztérium által szociális és szükséglakások építésére meghirdetett, uniós forrásokból finanszírozott programhoz nyújt be pályázatot. Ebben csak 36 lakás szerepel, amiből 26-ot lehet gond nélkül felhúzni, míg a maradék tíznél előbb meg kell oldani a támfalépítést és a talajvíz elvezetését. Az alpolgármester azt is elmondta, az eddigi kivitelezőtől azt kérték, hogy a két ikerház alapjának kiásott gödröket tömje be, mert veszélyt jelentenek a környéken élőkre, illetve azon alapokat, ahol valamennyit haladtak, hozzák olyan állapotba, hogy az önkormányzat átvehesse.

Mint ismert, eredetileg az óvoda, a közösségi központ, valamint a szociális lakások a Sepsi Helyi Akciócsoport (Sepsi GAL) és az önkormányzat által kezdeményezett, a hátrányos helyzetű városrészeket felzárkóztató stratégia részeként épültek volna meg uniós támogatással. A másik két városrész, ahol még beruházások történtek, a Csíki és a szépmezői lakónegyed. Az építkezések, korszerűsítések az infrastrukturális részét képezik a stratégiának, ezeket az önkormányzat bonyolítja le, míg a többi, az ott lakók felzárkóztatását célzó programot az akciócsoport által meghirdetett pályázatokon nyertes civil szervezetek.