Kedvezmény a vízszolgáltatótól

Szerződést bont az önkormányzat a hátrányos helyzetű városrészek felzárkóztatását célzó, európai uniós alapokból finanszírozott Őrkő negyedbeli beruházások kivitelezőjével, mivel sem az óvoda, sem a közösségi központ, sem a szociális lakások tekintetében nem haladtak megfelelőképpen, és határidőre egyetlen ingatlant sem tudtak befejezni. A városháza számára az óvodaépület elkészülte kiemelten sürgős, ezt ugyanis a múlt évben kapott haladék értelmében idén év végéig le kell zárni, különben előfordulhat, hogy vissza kell fizetni az eddig felhasznált támogatást. Az önkormányzat a saját vállalkozásával, a Sepsi Útépítő Kft.-vel fejeztetné be (ha sikerül) az ingatlan építését, mivel egy újabb közbeszerzésre, kivitelező keresésre már nincs idő.