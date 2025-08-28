Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kedvezmény a vízszolgáltatótól

2025. augusztus 28., csütörtök, Közélet

Két hónapon át 2 százalékos kedvezményt biztosít minden fogyasztójának a regionális vízszolgáltató az elmúlt időszakban történt üzemzavarok miatt.

  • Üzemzavarok miatti kellemetlenségekért ad kedvezményt a szolgáltató. Fotó: Facebook / Hydrokov
    Üzemzavarok miatti kellemetlenségekért ad kedvezményt a szolgáltató. Fotó: Facebook / Hydrokov

A Hydrokov sajtóirodája tegnap közölte, a részvényesi közgyűlés által is jóváhagyott intézkedés nyomán a kedvezményt a számlák végösszegére számolják. Megjegyezték, az ebben a hónapban kiállított számlákon már szerepel a kedvezmény, mely a vízellátás kimaradása, a zavaros ivóvíz, a mezőgazdasági felhasználás miatt fellépő vízellátási problémák, illetve az előre nem látható meghibásodások miatt adódó kellemetlenségekért is járó kompenzáció. Kozsokár Attila vezérigazgató rámutatott, bár sok esetben kis összegről van szó, úgy véli, némely fogyasztóknak azonban ez is jelentős lehet. (dvk) 

