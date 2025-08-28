Kedvezmény a vízszolgáltatótól

Két hónapon át 2 százalékos kedvezményt biztosít minden fogyasztójának a regionális vízszolgáltató az elmúlt időszakban történt üzemzavarok miatt.
A Hydrokov sajtóirodája tegnap közölte, a részvényesi közgyűlés által is jóváhagyott intézkedés nyomán a kedvezményt a számlák végösszegére számolják. Megjegyezték, az ebben a hónapban kiállított számlákon már szerepel a kedvezmény, mely a vízellátás kimaradása, a zavaros ivóvíz, a mezőgazdasági felhasználás miatt fellépő vízellátási problémák, illetve az előre nem látható meghibásodások miatt adódó kellemetlenségekért is járó kompenzáció. Kozsokár Attila vezérigazgató rámutatott, bár sok esetben kis összegről van szó, úgy véli, némely fogyasztóknak azonban ez is jelentős lehet. (dvk)