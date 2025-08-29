BRASSÓI TÁRLAT. A Szépművészeti Múzeumban ma 18 órakor nyílik Boros Lajos festőművész Formák és színek szimfóniája című tárlata; a kiállítást méltatja Gazda József kovásznai műkritikus. FOTÓKIÁLLÍTÁS . Sepsiszentgyörgyön a magyar foto­grá­fia napját idén is szabadtéri fotókiállítással ünneplik az Erzsébet parkban, ahol a zenepavilon melletti sétányokon augusztus 31-én, vasárnap 11–19 óráig a székelyföldi fotóklubok és független alkotók mutatják be munkáikat. Ugyancsak ez alkalommal az Erzsébet parkban 11 órakor megnyitják a sepsiszentgyörgyi Mohos Fotóklub éves tárlatát is.

MindFormers ifjúsági fesztivál

MindFormers (Tudatformálók) néven zajlik augusztus 28–30. között ifjúsági fesztivál Sepsiszentgyörgyön, az egykori dohánygyárban. A tudományos-kulturális rendezvényen napi négy előadással és két műhelymunkával várják az érdeklődőket, de alternatív reggeli torna, csináld magad reggelizősarok, társas- és labdajátékok, kézműves-foglalkozások is szerepelnek a programban, ezek mellett pedig napozó-, pihenő-, könyves és gyermekkuckót is kialakítanak a szervezők. Részletek a mindformers.ro oldalon.

Zene

MINDFORMERS-KONCERTEK. A dohánygyárnál ma a színpadon 19 órától Neon Haze-koncert, 20 órától Day by Day-koncert, 21.30-tól Raklap-koncert, MindFormers Party 20 órától a Gadóban, 23 órától Urban Vinyl parti a Szimplában, illetve 30+ buli a Bábelben; szombaton a színpadon 19 órától Metro Line-koncert, 20 órától Don’t stop the Queen-koncert, 22 órától Voltaj-koncert, MindFormers Party 23 órától a Szimplában, fellép Thef (a THcrew alapító tagja), 1 órától önismereti diszkó, illetve Prizma-koncert, 3 órától Nagyi-koncert.

ISTVÁN, A KIRÁLY A CSÍKSOMLYÓI NYEREGBEN. Magyarország legsikeresebb rockoperájának egyedülálló koncertváltozata érkezik a csíksomlyói nyeregbe szombaton 21 órától, 42 évvel a rockopera magyarországi ősbemutatója után. Szerzők, Szörényi Levente és Bródy János. A legnépszerűbb magyar rockoperát Feke Pál Junior Prima és Artisjus-díjas magyar színész, énekes és Dolhai Attila Jászai Mari-díjas magyar színész, musicalénekes, operetténekes, érdemes művész főszereplésével tekintheti meg a közönség. A részvétel ingyenes.

II. NYÁRI KONCERTSOROZAT CSOMAKŐRÖSÖN. A Református Egyházközség templomában augusztus 31-én, vasárnap 11 órától Szél viszi messze a hangulatot címmel a Neogitár-Alfa együttes előadását hallhatják.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától A Fantasztikus 4-es: Első lépések (román feliratos), 16.15-től Rosszfiúk (románul beszélő), 18.15-től Rózsák háborúja (román feliratos) és És a többi majd követi (román feliratos), 20.15-től Rajtakapva (magyarul beszélő), 20.30-tól Páratlan párosok (román feliratos); szombaton: 11 órától A hupikék törpikék magyarul beszélő és 11.15-től románul beszélő, 16 órától Superman (magyarul beszélő), 16.30-tól Egy majdnem tökéletes család (román dokumentumfilm), 18.15-től F1 (magyarul beszélő), 18.30-tól Többesélyes szerelem (magyarul beszélő), 20.45-től Rajtakapva (román feliratos), 21 órától Csupasz pisztoly (magyarul beszélő); vasárnap: 11 órától Rosszfiúk (magyarul beszélő), 11.15-től A hupikék törpikék (románul beszélő), 16 órától A Fantasztikus 4-es: Első lépések (magyarul beszélő), 16.15-től Rosszfiúk (románul beszélő), 18.15-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 18.30-tól Rózsák háborúja (magyarul beszélő), 20.15-től F1 (román feliratos), 20.30-tól Senki 2. (magyarul beszélő).

Képernyő

TVR2. Ma 13 órától: Füst és szalonnamustra Csíkban – 2027-ben Hargita megye viseli az Európa Gasztronómiai Régiója címet a Nemzetközi Gasztronómiai, Kulturális, Művészeti és Turisztikai Intézet (IGCAT) döntése alapján. Ez a döntés is szerepet játszott abban, hogy a különböző gasztronómiai jellegű fesztiválok és szemlék után Szalonnamustrára is sor kerüljön Csíkszeredában. A mustrán Székelyföld húsipari cégei méretkeztek meg, a benevezett 28 mintát alapos értékelést követően neves szakmai zsűri bírálta el, de a Füst és Só nevet viselő kétnapos rendezvényen helyben is lehetett szalonnát kóstolni s itt választották ki a közönség kedvencét is. A riportfilm arra is választ keres, hogy milyen a jó szalonna és minek köszönhető töretlen népszerűsége.

Hitvilág

SEPSISZENTGYÖRGY. Augusztus 31-én, vasárnap a 11 órától tartandó istentisztelet keretében köszön el egyévnyi szolgálat után az unitárius egyházközség segédlelkésze, Nagy Norbert.

TEMPLOMI ÉVFORDULÓ ZALÁNBAN. Augusztus 31-én, vasárnap 14 órától a jelenlegi méreteire, formájára kibővített zaláni református templom 200. évét ünneplik. Igét hirdet Dénes Előd esperes, melyet közös úrvacsora követ Sándor Zoltán testvérgyülekezeti lelkipásztor ágendázásával. Fellép a Sepsi Egyházmegye presbiteri kórusa, díszmeghívottak az egykori templomépítő Maksai Zsigmond lelkipásztor leszármazottjai. A megemlékezést közös étkezés, együttlét követi, amelyre hamarabb várják azok jelentkezését, akik részt szeretnének venni, hogy a rendelést tudják leadni.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön ma 8–12 óráig előre tervezett javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Csíki utca és a Forrás utca kereszteződésétől a város csíkszeredai kijáratáig. A munkálatok a következő utcákat érintik: Csíki, Forrás, Imreh István, Péter László, Gaál Sándor, Albert Álmos, Nicolae Moldovan. Az érintett intézmények és vállalkozások a következők: Modern House Kft., Elplast Kft., Sepsifood, Hunyadi csárda, Sepsi Aréna, Sepsi OSK, ReKreativ Rt., Román Gépkocsi-nyilvántartó (RAR), Lukoil benzinkút, Autocompres Kft., Beppler Kft.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Bibarcfalván és Bodosban, hétfőn Vargyason. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Ojtozban a jövő héten, szeptember 1–6. között naponta 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

MEGHALLGATÁS. A Nép Ügyvédje brassói területi irodájának képviselői szeptember 1-jén, hétfőn 10 órától tartanak meghallgatást Sepsiszentgyörgyön a prefektúrán. Az érdeklődők személyesen vagy telefonon jelentkezhetnek a meghallgatásra az intézmény székhelyén vagy a Nép Ügyvédje irodájának 0268 471 100-as telefonszámán. Minden eljárás ingyenes, az anyanyelv használata szavatolt.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm gyógyszertár (0267 315 136) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089), hétfőtől az Állomás utcai Help Net (0267 360 520); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0745 822 449) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.