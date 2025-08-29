Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Hozzávalók: a rozé kacsamellhez: 2 kacsamellfilé, színes bors; a gyömbéres spárgához: 50 dkg spárga, 4–5 cikk fokhagyma, hüvelykujjnyi gyömbér, 2 evőkanál szójaszósz, 2 evőkanál vörösborecet.

Elkészítése. A zöld spárga fás részét levágjuk vagy letördeljük, a többi részét pedig felhasználásig félretesszük.

A kacsamell bőrös részét – nagyon óvatosan, hogy a húsába ne vágjunk bele – rombusz alakban beirdaljuk. Sózzuk, borsozzuk, majd száraz grillserpenyőben magas hőfokon a bőrös felével lefelé kérget pirítunk rá úgy, hogy időnként átfordítjuk a másik felére is. Ha a kacsamell már kiengedte a zsírját, melléje tesszük a vékony szeletekre vágott gyömbért és fokhagymát, s a piruló kacsamell mellett aranybarnára pirítjuk. Ha megsült, a megpirult gyömbért és fokhagymát kiszedjük a zsírból egy tálacskába, ahol tálalásig melegen tartjuk. A visszamaradt zsiradékba, a hús mellé belehalmozzuk a fás részétől megtisztított spárgát, s többször átforgatva puhára pároljuk. Amikor már szép élénkzöld színűre párolódott a spárga, rálocsoljuk a szójaszószt és a vörösborecetet. Közben a húsra is figyelünk, időnként azt is átfordítjuk a másik oldalára, illetve maghőmérővel ellenőrizzük belső hőmérsékletét. Ha már elérte a 60 Celsius-fokot, kivesszük a serpenyőből, tálalásig egy lapítón pihentetjük 5–10 percet, közben legalább kétszer átfordítjuk a másik oldalára.

Pihentetés után a kacsamellet vékony szeletekre vágva krumplipürével és spárgával tálaljuk, illetve asztalra tesszük a megpirult gyömbért és fokhagymát is, hogy mindenki kedvére vehessen belőle.

Mennyiség: 4 személy

Elkészítési idő: 40 perc

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

