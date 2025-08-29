A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
  • Gólyák egy nagybaconi iskola tetején. Hecser László felvétele
    Gólyák egy nagybaconi iskola tetején. Hecser László felvétele
Mit készítsünk ma? (Rozé kacsamell gyömbéres spárgával )

Hozzávalók: a rozé kacsamellhez: 2 kacsamellfilé, színes bors; a gyömbéres spárgához: 50 dkg spárga, 4–5 cikk fokhagyma, hüvelykujjnyi gyömbér, 2 evőkanál szójaszósz, 2 evőkanál vörösborecet.
