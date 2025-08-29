Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, sógor, keresztapa, rokon, barát és jó szomszéd, a kilyéni születésű id. DONÁTH FERENC életének 85. évében rövid betegség után 2025. augusztus 27-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése augusztus 29-én, pénteken 13 órakor lesz a kilyéni ravatalozóháztól a kilyéni református temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 5208/b

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy RÁDULY FERENC, a sepsiszentgyörgyi 2-es számú Líceum volt tanára türelemmel viselt betegség után életének 94., boldog házasságának 59. évében hazatért megváltó Urához.

A gyászmise érte 2025. augusztus 30-án, szombaton 14 órakor lesz a persenbeugi (Ausztria) katolikus templomban, ahol közösen imádkozunk lelki üdvéért.

Hamvasztásáról később, szűk családi körben gondoskodunk.

Etelka, Kinga és Zoltán, Előd és Karin, Andrea és Nimród, Noémi, Lénárd, Péter, Pál, Viola és Olivér

Csendes legyen álmod, találj odafönn örök boldogságot, kísérje utadat Isten és az ég, a felhőkön túl találkozunk még.

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a dálnoki születésű SZŐCS ILONA (szül. KOVÁCS) volt textilgyári alkalmazott életének 76. évében hirtelen elhunyt.

Temetése 2025. augusztus 30-án, szombaton 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi Makovecz-ravatalozóháztól az új temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke legyen áldott.

Gyászoló szerettei

Részvét

Megrendülten értesültünk igaz barátunk, RÁDULY FERENC ny. tanár haláláról. Osztozunk családja fájdalmában.

Szili, Kati, Erika

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, SZÉKELY ÁRPÁD nyugalmazott tanár utolsó útján velünk voltak, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Megemlékezés

Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér egy életen át. Megcsillan egy könnycsepp a szemünkben. Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk a nyujtódi MÁTHÉ LAJOSRA halálának 7. évfordulóján.

Szerető családja

Megcsillan egy könnycsepp a szemünkben, / Nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszünkbe. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a nagyajtai SIMON ROZÁLIÁRA halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Emlékezünk felejthetetlen szüleinkre, a szárazajtai GECSE ISTVÁNNÉ VÁRHEGYI JULIANNÁRA halálának 38. évfordulóján és id. GECSE ISTVÁNRA halálának 31. évében. Emlékük legyen áldott.

Szeretteik

