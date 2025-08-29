Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2025. augusztus 29., péntek, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, sógor, keresztapa, rokon, barát és jó szomszéd, a kilyéni születésű id. DONÁTH FERENC életének 85. évében rövid betegség után 2025. augusztus 27-én visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése augusztus 29-én, pénteken 13 órakor lesz a kilyéni ravatalozóháztól a kilyéni református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
5208/b

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy RÁDULY FERENC, a sepsiszentgyörgyi 2-es számú Líceum volt tanára türelemmel viselt betegség után életének 94., boldog házasságának 59. évében hazatért megváltó Urához.
A gyászmise érte 2025. augusztus 30-án, szombaton 14 órakor lesz a persenbeugi (Ausztria) katolikus templomban, ahol közösen imádkozunk lelki üdvéért.
Hamvasztásáról később, szűk családi körben gondoskodunk.
Etelka, Kinga és Zoltán, Előd és Karin, Andrea és Nimród, Noémi, Lénárd, Péter, Pál, Viola és Olivér
4335301

Csendes legyen álmod, találj odafönn örök boldogságot, kísérje utadat Isten és az ég, a felhőkön túl találkozunk még.
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a dálnoki születésű SZŐCS ILONA (szül. KOVÁCS) volt textilgyári alkalmazott életének 76. évében hirtelen elhunyt.
Temetése 2025. augusztus 30-án, szombaton 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi Makovecz-ravatalozóháztól az új temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke legyen áldott.
Gyászoló szerettei
1120362

Részvét

Megrendülten értesültünk igaz barátunk, RÁDULY FERENC ny. tanár haláláról. Osztozunk családja fájdalmában.
Szili, Kati, Erika
4335302

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, SZÉKELY ÁRPÁD nyugalmazott tanár utolsó útján velünk voltak, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4335289

Megemlékezés

Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér egy életen át. Megcsillan egy könnycsepp a szemünkben. Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk a nyujtódi MÁTHÉ LAJOSRA halálának 7. évfordulóján.
Szerető családja
1120325

Megcsillan egy könnycsepp a szemünkben, / Nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszünkbe. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a nagyajtai SIMON ROZÁLIÁRA halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335295

Emlékezünk felejthetetlen szüleinkre, a szárazajtai GECSE ISTVÁNNÉ VÁRHEGYI JULIANNÁRA halálának 38. évfordulóján és id. GECSE ISTVÁNRA halálának 31. évében. Emlékük legyen áldott.
Szeretteik
4335299

Mi, hol, mikor?

Kiállítás
BRASSÓI TÁRLAT. A Szépművészeti Múzeumban ma 18 órakor nyílik Boros Lajos festőművész Formák és színek szimfóniája című tárlata; a kiállítást méltatja Gazda József kovásznai műkritikus. 
FOTÓKIÁLLÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön a magyar foto­grá­fia napját idén is szabadtéri fotókiállítással ünneplik az Erzsébet parkban, ahol a zenepavilon melletti sétányokon augusztus 31-én, vasárnap 11–19 óráig a székelyföldi fotóklubok és független alkotók mutatják be munkáikat. Ugyancsak ez alkalommal az Erzsébet parkban 11 órakor megnyitják a sepsiszentgyörgyi Mohos Fotóklub éves tárlatát is.
