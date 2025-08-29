Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, sógor, keresztapa, rokon, barát és jó szomszéd, a kilyéni születésű id. DONÁTH FERENC életének 85. évében rövid betegség után 2025. augusztus 27-én visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése augusztus 29-én, pénteken 13 órakor lesz a kilyéni ravatalozóháztól a kilyéni református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
5208/b
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy RÁDULY FERENC, a sepsiszentgyörgyi 2-es számú Líceum volt tanára türelemmel viselt betegség után életének 94., boldog házasságának 59. évében hazatért megváltó Urához.
A gyászmise érte 2025. augusztus 30-án, szombaton 14 órakor lesz a persenbeugi (Ausztria) katolikus templomban, ahol közösen imádkozunk lelki üdvéért.
Hamvasztásáról később, szűk családi körben gondoskodunk.
Etelka, Kinga és Zoltán, Előd és Karin, Andrea és Nimród, Noémi, Lénárd, Péter, Pál, Viola és Olivér
4335301
Csendes legyen álmod, találj odafönn örök boldogságot, kísérje utadat Isten és az ég, a felhőkön túl találkozunk még.
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a dálnoki születésű SZŐCS ILONA (szül. KOVÁCS) volt textilgyári alkalmazott életének 76. évében hirtelen elhunyt.
Temetése 2025. augusztus 30-án, szombaton 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi Makovecz-ravatalozóháztól az új temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke legyen áldott.
Gyászoló szerettei
1120362
Részvét
Megrendülten értesültünk igaz barátunk, RÁDULY FERENC ny. tanár haláláról. Osztozunk családja fájdalmában.
Szili, Kati, Erika
4335302
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, SZÉKELY ÁRPÁD nyugalmazott tanár utolsó útján velünk voltak, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4335289
Megemlékezés
Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér egy életen át. Megcsillan egy könnycsepp a szemünkben. Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk a nyujtódi MÁTHÉ LAJOSRA halálának 7. évfordulóján.
Szerető családja
1120325
Megcsillan egy könnycsepp a szemünkben, / Nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszünkbe. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a nagyajtai SIMON ROZÁLIÁRA halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335295
Emlékezünk felejthetetlen szüleinkre, a szárazajtai GECSE ISTVÁNNÉ VÁRHEGYI JULIANNÁRA halálának 38. évfordulóján és id. GECSE ISTVÁNRA halálának 31. évében. Emlékük legyen áldott.
Szeretteik
4335299