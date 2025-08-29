Elkezdődött az évad a Tamási Áron Színházban

Vendégjátékkal kezdődött a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház 2025/2026-os évada: augusztus 21-én a Partiumi Magyar Napokon mutatta be Gajzágó Zsuzsa színésznő alkotótársaival Valóság nagybátyám című Cseh Tamás-emlékestjét. A társulat valójában már korábban elkezdte a próbákat Gyergyószentmiklóson, ahol a Figura Stúdió Színház fennállásának 40. évfordulójára egy koprodukció készül Bocsárdi László rendezésében Eugène Ionesco Rinocéroszok című darabjából.

A Tamási Áron Színház és a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház közös előadásának díszlete Sepsiszentgyörgyön készült, de először a gyergyói színpadra kerül fel, ugyanis ott tartja közös előadásának első bemutatóját a két társulat augusztus 31-én.

Budapesti turné

Néhány gyergyói Rinocérosz-előadás után hazatérnek a sepsiszentgyörgyi színészek, a megyeszékhelyen először a Bodó Viktor által rendezett A vihar című előadást játssza szeptember 7-én és 8-án a társulat. Ezt követően budapesti turnéra indul a produkció, szeptember 12-én és 13-án három előadást játszanak a budapesti Örkény István Színházban. Ez a kiszállás a két színház hosszú távú együttműködésének reményében valósul meg, melynek következő állomásaként az Örkény István Színház társulata érkezik majd Sepsiszentgyörgyre. A Tamási Áron Színház vendégjátéka iránt rendkívül nagy az érdeklődés a budapesti közönség részéről, ezért 13-án két előadást is műsorra tűztek, melyekre pár óra alatt elfogytak a jegyek.

A turnéval szinte egy időben, szeptember 15-én tartják Budapesten a Színházi Kritikusok Céhe díjátadó gáláját, melyet nagy reményekkel vár a sepsiszentgyörgyi társulat, ugyanis A vihar az elmúlt évad egyik legsikeresebb magyar produkciójaként négy kategóriában is jelölést kapott a Színikritikusok Díjára: Bodó Viktor rendezése a Legjobb kőszínházi elő­adás, a Legjobb férfi főszereplő (Pálffy Tibor), a Legjobb női epizódszereplő (Korodi Janka) és a Legjobb férfi epizódszereplő (Kónya-Ütő Bence) kategóriákban.

Mikor lesz nyár

Új előadások

Eugène Ionesco Rinocéroszok című, Bocsárdi László által rendezett előadásának sepsiszentgyörgyi bemutatóját szeptember 24-én tartja a Tamási Áron Színház és a Figura Stúdió Színház társulata. Ez lesz az idei évad első új produkciója, amelyet egy Radu Afrim által rendezett előadás követ. Ennek próbafolyamatát október 2-án kezdi a társulat, de mivel a hónap második felében, október 17–26. között zajlik a bukaresti Országos Színházi Fesztivál (Festivalul Naţional de Teat­ru), melynek Radu Afrim a „társult művésze”, az előadás bemutatóját csak november 30-ára tervezi a színház. Decemberben tehetséges fiatal budapesti rendező, Bélai Marcell kezdi el a munkát a sepsiszentgyörgyi társulattal, mely előadás bemutatója február végére vagy március elejére várható. Március-április folyamán újra Hegymegi Máté rendez a Tamási Áron Színházban, az évad végén pedig a nemzetközi hírű Tomi Janežič szlovén színházi rendezővel találkozik a társulat egy workshop erejéig. A színház és a neves rendező azzal a nem titkolt céllal dolgozik együtt, hogy 2026 végén (november és december folyamán) egy közös előadás szülessen ebből az együttműködésből.

Fesztivál, jelölések

Az idei Országos Színházi Fesztiválra, mely a legrangosabb hazai színházi seregszemlének számít, a Tamási Áron Színház két előadását is beválogatták. Október 22-én A vihar, 24-én pedig az Angyal szállt le Babilonba című előadásokat játssza a társulat Bukarestben, mindkettőt két alkalommal. A fesztivál programjában 39 színházi előadás szerepel, amelyek közül hat magyar nyelvű: a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház két előadása mellett Marosvásárhelyről is két produkció (a nemzeti színházé és a Yorick Stúdióé), valamint a kolozsvári és szatmárnémeti magyar társulat egy-egy előadása vesz részt.

A Színházkritikusok díjának jelölésein túl a Csíky András színművészeti díjra is van egy jelöltje a Tamási Áron Színháznak. Augusztus 25-én, hétfőn hirdette ki a kolozsvári Csíky András Alapítvány a díj jelöltjeit, akik között Korodi Janka színésznő neve is megjelenik A vihar és a Mikor lesz nyár? című előadásokban nyújtott alakításaiért. A díjazott személyéről november 15-ig várható végleges döntés.

Vihar

Decemberi műsor, miniévad

December elején, 4-e és 11-e között tartja immár hagyományos miniévadát a Tamási Áron Színház, mely alkalomból az idei évben készült minden előadását műsorra tűzi: Angyal szállt le Babilonba (Bocsárdi László rendezése), Valóság nagybátyám (Gajzágó Zsuzsa Cseh Tamás-emlékestje), Mikor lesz nyár? (Barabás Olga rendezése), Determinált (Pignitzky Gellért József Attila-estje), Rinocéroszok (Bocsárdi László rendezése), valamint Radu Afrim legújabb előadását.

Sok pozitív visszajelzés érkezett a színházhoz arról, hogy milyen gazdag és változatos volt a decemberi programkínálat, ezért idén is megpróbál minél több saját produkciót és vendégelőadást is műsorára tűzni decemberben a színház. Az év végi előadások nagy közönségsikerén felbuzdulva ugyanakkor idén is Tesztoszteron-koncerttel és a kézdivásárhelyi Udvartér Színház szilveszteresti vendégjátékával zárul az óév.

Változások a társulatban

A művészszemélyzet összetétele nem változik az idei évadban, de nyugdíjba vonul az intézmény két olyan munkatársa, akiknek az elmúlt évtizedek során rendkívül fontos szerepük volt a színház működésében, a társulat sikereiben. Horváth Csaba fővilágosítóról és Barabás Zsolt fotósról van szó, akik munkáját Vargha Zsolt és Izsák Előd veszi át az idei évadtól.

Rinocérosz – próba

Jegy- és bérletárak

Szeptember elsejétől kezdődik a jegy- és bérletárusítás a Tamási Áron Színház előadásaira a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon. A társulat sajnálattal közli, hogy az általános drágulási hullámot a színháznak sem sikerült elkerülnie, így a bemutatóra szóló jegyek ára 60 lejre, a standard jegyek ára (elő­adástól függően) 50, illetve 40 lejre, a diákoknak és nyugdíjasoknak szóló kedvezményes jegyek ára 30, illetve 25 lejre, a csoportos diákjegyek ára 25, illetve 20 lejre, a szakmai jegyek ára 20 lejre emelkedik. A nagycsaládos jegyek is drágulnak 5 lejjel, ezentúl 15 lejbe kerülnek.

Az ajándékutalványok ára továbbra is 120 és 240 lej, ezeket, ahogy a Mecénás bérleteket is, csak személyesen lehet megvásárolni a központi jegyirodában. Az új évadra szóló Mecénás bérletek 800 lejbe kerülnek, két bérlet ára pedig kedvezményesen 1500 lej. A Mecénás bérletet Sepsiszentgyörgy azon tehetősebb polgárai számára hozta létre a színház, akik fontosnak tartják a helyi kulturális értékek támogatását, és készek áldozni arra, hogy a térség egyik legfontosabb kulturális intézménye, a Tamási Áron Színház a jövőben is folytatni tudja színvonalas tevékenységét. A Mecénás bérletekkel kapcsolatosan a 0726 083 338-as telefonszámon lehet érdeklődni.

A színház vezetősége nyomatékosan felhívja a közönség figyelmét, hogy a jegyirodában lefoglalt jegyeket előadás előtt egy nappal ki kell váltani, mert előadás napjára azok érvényüket vesztik. Erre az intézkedésre azért van szükség, mert általános gyakorlattá vált, hogy egyes nézők nem veszik át lefoglalt jegyeiket, miközben sokan szeretnének még jegyeket vásárolni.