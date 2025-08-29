A szerdai kupamérkőzést követően a hétvégén ismét a másodosztályú labdarúgó-bajnokságban játszik a sepsiszentgyörgyi csapat, amely szombaton 14 órától a nyeretlenül sereghajtó Szatmárnémeti Olimpia ellen lép pályára a Sepsi Duna Arénában. A találkozót a Digi Sport 1 és a Prima Sport 1 élőben közvetíti.

A partiumi együttes ideiglenes vezetőedzővel érkezik Székelyföldre, ugyanis a klub vezetősége a gyenge bajnoki rajt következtében kedden bejelentette, hogy Botos Sándor távozik, miután közös megegyezéssel szerződést bontottak. Irányításával az Olimpia idén kiharcolta a másodosztályba jutást, azonban a mostani idényben nem jöttek az eredmények, így a szakember leköszönt. A helyét ideiglenesen Ritli Zoltán veszi át, akit a munkában Bogdan Lobonț technikai igazgató támogat. A szatmárnémeti alakulat eddig mind a négy összecsapását elvesztette a 2. Ligában, négy rúgott és tizennégy kapott góllal utolsó a táblázatban. A határ menti klub a Román Kupából is kiesett, miután szerdán hazai környezetben alulmaradt a CSM Slatina ellen (0–3).

A háromszéki gárda két sikerrel hangolt a sereghajtó elleni mérkőzésre, a múlt pénteken a tabellán utolsó előtti Sellenberki SK vendégeként diadalmaskodott a pontvadászatban, szerdán pedig a Valentin Suciu irányította Șoimii Gura Humorului otthonában nem túl meggyőző játékkal, egy korai és egy kései találattal biztosította a csoportkörbe jutást a Román Kupában. Ovidiu Burcă legénysége négy fordulót követően egy győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel a tizenkettedik a rangsorban. A piros-fehér mezesek ezeken a találkozókon mindössze háromszor voltak eredményesek – két meccsen nem sikerült gólt szerezniük –, és három találatot kaptak, emiatt az egyik leghatékonyabb védelemmel és az egyik leggyengébb támadójátékkal rendelkeznek.

Az ötödik forduló programja: * szombat: CS Afumați–FC Metalul Buzău (11 óra), Jászvásári Poli–CSM Slatina (11 óra – FRF TV), CS Tunari–FC Voluntari (11 óra), Concordia Chiajna–Gloria Beszterce (11 óra), Resicabányai CSM–Ceahlăul Piatra Neamț (11 óra), Marosvásárhelyi ASA–FC Câmpulung Muscel (11 óra), Nagyváradi FC Bihar–Bukaresti Steaua (11:30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1), Sepsi OSK–Szatmárnémeti Olimpia (14 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) * vasárnap: Vajdahu­nyadi Corvinul–Sellenberki SK (11 óra), CS Dinamo Bukarest–FC Bacău (11.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) • kedd: Chindia Târgo­viște–Újszentesi SK (19.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1). (miska)