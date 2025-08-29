HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

LabdarÃºgÃ¡s, 3. LigaItthon kezdik a bajnoksÃ¡got a hÃ¡romszÃ©ki csapatok

2025. augusztus 29., pÃ©ntek, Sport

Rajtol a harmadosztÃ¡lyÃº labdarÃºgÃ³-bajnoksÃ¡g 2025â€“2026. Ã©vi idÃ©nye, az elsÅ‘ fordulÃ³ban a hÃ¡romszÃ©ki csapatok hazai kÃ¶rnyezetben lÃ©pnek pÃ¡lyÃ¡ra. A Sepsi OSK II. ma 18 Ã³rÃ¡tÃ³l a CSO Plopeni ellen jÃ¡tszik a szemerjai stadionban, a KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi SE pedig szombaton 18 Ã³rÃ¡tÃ³l az Ãºjonc CS Victoria Traian egyÃ¼ttesÃ©t fogadja a Sinkovits Stadionban.

  • FotÃ³: Fekete Lehel
    FotÃ³: Fekete Lehel

IdÃ©n 96 alakulat nevezett a 3. LigÃ¡ba, ezeket nyolc csoportba soroltÃ¡k, az alapszakaszban mindenki huszonkÃ©t mÃ©rkÅ‘zÃ©st jÃ¡tszik oda- Ã©s visszavÃ¡gÃ³ rendszerben. Minden csoportbÃ³l az elsÅ‘ nÃ©gy a felsÅ‘hÃ¡zban, az 5â€“12. helyezettek az alsÃ³hÃ¡zban folytatjÃ¡k. A playoffban szereplÅ‘k a szomszÃ©dos sorozat legjobb nÃ©gy csapatÃ¡val csatÃ¡znak nyolc fordulÃ³ban, ugyanakkor csak az azonos csoportbÃ³l tovÃ¡bbjutÃ³k ellen szerzett pontokat viszik magukkal. Az elsÅ‘k a mÃ¡sodosztÃ¡lyba jutnak, mÃ­g a nÃ©gy mÃ¡sodik osztÃ¡lyozÃ³ tornÃ¡n harcol az Ã¶tÃ¶dik feljutÃ³ helyÃ©rt. A playoutban az Ã©rdekeltek megtartjÃ¡k az addig szerzett pontokat, illetve egy Ãºjabb odavÃ¡gÃ³t jÃ¡tszanak, az utolsÃ³ kÃ©t helyezett kiesik, a hatodikok kÃ¶zÃ¼l tovÃ¡bbi Ã¶t egyÃ¼ttes egy Ã¶sszesÃ­tett tÃ¡blÃ¡zat alapjÃ¡n bÃºcsÃºzik.

Az elÅ‘zÅ‘ szezonban a sepsiszentgyÃ¶rgyi gÃ¡rda hibÃ¡tlanul zÃ¡rta az alsÃ³hÃ¡zi rÃ¡jÃ¡tszÃ¡st, a Nagy SÃ¡ndor irÃ¡nyÃ­totta labdarÃºgÃ³k mind a nyolc mÃ©rkÅ‘zÃ©sÃ¼ket megnyerve az elsÅ‘ helyen vÃ©geztek. A nyÃ¡ron Ã¡talakult a megyeszÃ©khelyi csapat kerete, tÃ¶bben csatlakoztak a mÃ¡sodosztÃ¡lyban szereplÅ‘ alakulathoz, illetve nÃ©hÃ¡ny jÃ¡tÃ©kos eligazolt mÃ¡s klubokhoz. A folytatÃ¡sban is fiatalokra Ã©pÃ­tenek, akiknek mÃ©g fel kell venniÃ¼k a bajnoksÃ¡g ritmusÃ¡t, az a legfontosabb, hogy minÃ©l tÃ¶bb tapasztalatot gyÅ±jtsenek. A kÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi egyÃ¼ttes az elmÃºlt idÃ©nyben tÃ¶rtÃ©nete sorÃ¡n elÅ‘szÃ¶r jÃ¡tszhatott a felsÅ‘hÃ¡zi rÃ¡jÃ¡tszÃ¡sban, amelyet kÃ©t gyÅ‘zelemmel, hÃ¡rom dÃ¶ntetlennel Ã©s nÃ©gy veresÃ©ggel a harmadik helyen fejezett be. A cÃ©hes vÃ¡rosi gÃ¡rda cÃ©lkitÅ±zÃ©se nem vÃ¡ltozott, ezÃºttal is a playoffban szerepelne, bÃ¡r nem lesz kÃ¶nnyÅ± feladata, mivel a csoport kiegyensÃºlyozottnak tÅ±nik.

A Sepsi OSK II. Ã©s a CSO Plopeni kÃ¶zel hÃ¡rom Ã©v elteltÃ©vel talÃ¡lkozik ismÃ©t a 3. LigÃ¡ban, korÃ¡bban 2020 oktÃ³bere Ã©s 2022 novembere kÃ¶zÃ¶tt hatszor csaptak Ã¶ssze, akkor a piros-fehÃ©r mezesek kÃ©tszer, Prahova megyei ellenfelÃ¼k pedig hÃ¡romszor diadalmaskodott, valamint egyszer osztoztak a pontokon. A KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi SE tÃ¶rtÃ©nete sorÃ¡n elÅ‘szÃ¶r jÃ¡tszik a CS Victoria Traian ellen. A BrÄƒila megyei csapat a muntÃ©niai csoport ÃºjoncakÃ©nt vÃ¡g neki a pontvadÃ¡szatnak, miutÃ¡n jÃºniusban az osztÃ¡lyozÃ³n kettÅ‘s sikerrel harcolta ki a harmadosztÃ¡lyba jutÃ¡st, ezt kÃ¶vetÅ‘en az elmÃºlt idÅ‘szakban teljesen Ã¡talakÃ­totta a keretÃ©t, tÃ¶bb mint 15 futballistÃ¡t igazolt.

Az elsÅ‘ fordulÃ³ programja:Â * ma: Sepsi OSK II.â€“CSO Plopeni (18 Ã³ra), Petrolul PloieÈ™ti II.â€“CS PÄƒuleÈ™ti (18 Ã³ra), FC Unirea BrÄƒilaâ€“Galaci OÈ›elul II. (18 Ã³ra) * szombat: Sporting LieÈ™tiâ€“CSM RÃ¢mnicu SÄƒrat (18 Ã³ra), Unirea BraniÈ™teaâ€“CS Blejoi (18 Ã³ra), KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi SEâ€“CS Victoria Traian (18 Ã³ra).

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
MegosztÃ¡s:   SzerzÅ‘: Miska Brigitta Cikk megjelenÃ©si idÅ‘pontja: 2025-08-29 08:00 Cikk megjelenÃ­tÃ©se: 209 OlvasÃ³ink Ã©rtÃ©kelÃ©se: 0 Szavazatok szÃ¡ma: 0
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
TÃ¡mogassa a HÃ¡romszÃ©ket! Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.
Napi menÃ¼
SzavazÃ¡s
Mi a vÃ©lemÃ©nye az Ilie Bolojan Ã¡ltal bejelentett megszorÃ­tÃ¡sokrÃ³l?








eredmÃ©nyek
szavazatok szÃ¡ma 1361
szavazÃ³gÃ©p
2025-08-29: Sport - :

A nyeretlen sereghajtÃ³t fogadja a Sepsi OSK (LabdarÃºgÃ¡s, 2. Liga)

A szerdai kupamÃ©rkÅ‘zÃ©st kÃ¶vetÅ‘en a hÃ©tvÃ©gÃ©n ismÃ©t a mÃ¡sodosztÃ¡lyÃº labdarÃºgÃ³-bajnoksÃ¡gban jÃ¡tszik a sepsiszentgyÃ¶rgyi csapat, amely szombaton 14 Ã³rÃ¡tÃ³l a nyeretlenÃ¼l sereghajtÃ³ SzatmÃ¡rnÃ©meti Olimpia ellen lÃ©p pÃ¡lyÃ¡ra a Sepsi Duna ArÃ©nÃ¡ban. A talÃ¡lkozÃ³t a Digi Sport 1 Ã©s a Prima Sport 1 Ã©lÅ‘ben kÃ¶zvetÃ­ti.
2025-08-29: Sport - :

GyÅ‘zÃ¶tt a Qarabag ellen, de kiesett a FerencvÃ¡ros (LabdarÃºgÃ¡s, Bajnokok LigÃ¡ja)

A FerencvÃ¡ros szerdÃ¡n 3â€“2-re gyÅ‘zÃ¶tt a Qarabag FK vendÃ©gekÃ©nt a Bajnokok LigÃ¡ja-selejtezÅ‘ negyedik fordulÃ³jÃ¡nak visszavÃ¡gÃ³jÃ¡n, azonban Ã¶sszesÃ­tÃ©ssel kiesett, Ã©s az EurÃ³pa-ligÃ¡ban folytatja szereplÃ©sÃ©t, mÃ­g az azeri csapat nyolc Ã©v utÃ¡n Ãºjra a BL-fÅ‘tÃ¡blÃ¡jÃ¡n jÃ¡tszhat.
rel="noreferrer"