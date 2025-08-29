Rajtol a harmadosztÃ¡lyÃº labdarÃºgÃ³-bajnoksÃ¡g 2025â€“2026. Ã©vi idÃ©nye, az elsÅ‘ fordulÃ³ban a hÃ¡romszÃ©ki csapatok hazai kÃ¶rnyezetben lÃ©pnek pÃ¡lyÃ¡ra. A Sepsi OSK II. ma 18 Ã³rÃ¡tÃ³l a CSO Plopeni ellen jÃ¡tszik a szemerjai stadionban, a KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi SE pedig szombaton 18 Ã³rÃ¡tÃ³l az Ãºjonc CS Victoria Traian egyÃ¼ttesÃ©t fogadja a Sinkovits Stadionban.

IdÃ©n 96 alakulat nevezett a 3. LigÃ¡ba, ezeket nyolc csoportba soroltÃ¡k, az alapszakaszban mindenki huszonkÃ©t mÃ©rkÅ‘zÃ©st jÃ¡tszik oda- Ã©s visszavÃ¡gÃ³ rendszerben. Minden csoportbÃ³l az elsÅ‘ nÃ©gy a felsÅ‘hÃ¡zban, az 5â€“12. helyezettek az alsÃ³hÃ¡zban folytatjÃ¡k. A playoffban szereplÅ‘k a szomszÃ©dos sorozat legjobb nÃ©gy csapatÃ¡val csatÃ¡znak nyolc fordulÃ³ban, ugyanakkor csak az azonos csoportbÃ³l tovÃ¡bbjutÃ³k ellen szerzett pontokat viszik magukkal. Az elsÅ‘k a mÃ¡sodosztÃ¡lyba jutnak, mÃ­g a nÃ©gy mÃ¡sodik osztÃ¡lyozÃ³ tornÃ¡n harcol az Ã¶tÃ¶dik feljutÃ³ helyÃ©rt. A playoutban az Ã©rdekeltek megtartjÃ¡k az addig szerzett pontokat, illetve egy Ãºjabb odavÃ¡gÃ³t jÃ¡tszanak, az utolsÃ³ kÃ©t helyezett kiesik, a hatodikok kÃ¶zÃ¼l tovÃ¡bbi Ã¶t egyÃ¼ttes egy Ã¶sszesÃ­tett tÃ¡blÃ¡zat alapjÃ¡n bÃºcsÃºzik.

Az elÅ‘zÅ‘ szezonban a sepsiszentgyÃ¶rgyi gÃ¡rda hibÃ¡tlanul zÃ¡rta az alsÃ³hÃ¡zi rÃ¡jÃ¡tszÃ¡st, a Nagy SÃ¡ndor irÃ¡nyÃ­totta labdarÃºgÃ³k mind a nyolc mÃ©rkÅ‘zÃ©sÃ¼ket megnyerve az elsÅ‘ helyen vÃ©geztek. A nyÃ¡ron Ã¡talakult a megyeszÃ©khelyi csapat kerete, tÃ¶bben csatlakoztak a mÃ¡sodosztÃ¡lyban szereplÅ‘ alakulathoz, illetve nÃ©hÃ¡ny jÃ¡tÃ©kos eligazolt mÃ¡s klubokhoz. A folytatÃ¡sban is fiatalokra Ã©pÃ­tenek, akiknek mÃ©g fel kell venniÃ¼k a bajnoksÃ¡g ritmusÃ¡t, az a legfontosabb, hogy minÃ©l tÃ¶bb tapasztalatot gyÅ±jtsenek. A kÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi egyÃ¼ttes az elmÃºlt idÃ©nyben tÃ¶rtÃ©nete sorÃ¡n elÅ‘szÃ¶r jÃ¡tszhatott a felsÅ‘hÃ¡zi rÃ¡jÃ¡tszÃ¡sban, amelyet kÃ©t gyÅ‘zelemmel, hÃ¡rom dÃ¶ntetlennel Ã©s nÃ©gy veresÃ©ggel a harmadik helyen fejezett be. A cÃ©hes vÃ¡rosi gÃ¡rda cÃ©lkitÅ±zÃ©se nem vÃ¡ltozott, ezÃºttal is a playoffban szerepelne, bÃ¡r nem lesz kÃ¶nnyÅ± feladata, mivel a csoport kiegyensÃºlyozottnak tÅ±nik.

A Sepsi OSK II. Ã©s a CSO Plopeni kÃ¶zel hÃ¡rom Ã©v elteltÃ©vel talÃ¡lkozik ismÃ©t a 3. LigÃ¡ban, korÃ¡bban 2020 oktÃ³bere Ã©s 2022 novembere kÃ¶zÃ¶tt hatszor csaptak Ã¶ssze, akkor a piros-fehÃ©r mezesek kÃ©tszer, Prahova megyei ellenfelÃ¼k pedig hÃ¡romszor diadalmaskodott, valamint egyszer osztoztak a pontokon. A KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi SE tÃ¶rtÃ©nete sorÃ¡n elÅ‘szÃ¶r jÃ¡tszik a CS Victoria Traian ellen. A BrÄƒila megyei csapat a muntÃ©niai csoport ÃºjoncakÃ©nt vÃ¡g neki a pontvadÃ¡szatnak, miutÃ¡n jÃºniusban az osztÃ¡lyozÃ³n kettÅ‘s sikerrel harcolta ki a harmadosztÃ¡lyba jutÃ¡st, ezt kÃ¶vetÅ‘en az elmÃºlt idÅ‘szakban teljesen Ã¡talakÃ­totta a keretÃ©t, tÃ¶bb mint 15 futballistÃ¡t igazolt.

Az elsÅ‘ fordulÃ³ programja:Â * ma: Sepsi OSK II.â€“CSO Plopeni (18 Ã³ra), Petrolul PloieÈ™ti II.â€“CS PÄƒuleÈ™ti (18 Ã³ra), FC Unirea BrÄƒilaâ€“Galaci OÈ›elul II. (18 Ã³ra) * szombat: Sporting LieÈ™tiâ€“CSM RÃ¢mnicu SÄƒrat (18 Ã³ra), Unirea BraniÈ™teaâ€“CS Blejoi (18 Ã³ra), KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi SEâ€“CS Victoria Traian (18 Ã³ra).