Labdarúgás, Bajnokok LigájaGyőzött a Qarabag ellen, de kiesett a Ferencváros

2025. augusztus 29., péntek, Sport

A Ferencváros szerdán 3–2-re győzött a Qarabag FK vendégeként a Bajnokok Ligája-selejtező negyedik fordulójának visszavágóján, azonban összesítéssel kiesett, és az Európa-ligában folytatja szereplését, míg az azeri csapat nyolc év után újra a BL-főtábláján játszhat.

  • Fotó: Ferencvárosi Torna Club
Az összecsapást a zöld-fehér mezesek indították jobban, idei hatodik BL-selejtezőjükön negyedszer is előnybe kerültek: a 14. percben Lenny Joseph volt eredményes. Ezt követően is támadásban maradt a magyar bajnok, Varga Barnabás és Gavriel Kanikovszki is gólt jegyezhetett volna, viszont a csatár közelről a bal kapufa mellé továbbított, majd az izraeli középpályás próbálkozását a kapus védte. A Ferencváros letámadott, rendre az ellenfél térfelén tartotta a labdá, és magabiztosan futballozott. A játékrész közepén a Qarabag váratlanul értékesítette az első helyzetét, Robbie Keane vezetőedző legénysége pedig elbizonytalanodott. Az azeri gárda egyre több ellentámadást vezetett és közvetlenül a szünet előtt másodszor is betalált.

Fordulás után a 36-szoros magyar bajnok hasonlóan kezdett, mint az első félidőben, tizenegyesből Varga Barnabás idei hatodik Bajnokok Ligája-selejtezőjén a hatodik gólját szerezte. Az azeri alakulat látványosan lassította a játékot, még inkább visszahúzódott, miközben a csereként pályára lépő Cadu, Gruber Zsombor és Tóth Alex próbált új lendületet vinni a vendégek támadásaiba. Utóbbi a 82. percben szabadrúgásból a jobb felsőbe tekert, ezáltal együttese a hajrában a hosszabbításért harcolhatott. Varga Barnabás révén közel is járt ehhez, ellenben fejesénél Mateusz Kochalski bravúrral hárította a bal alsó sarok felé tartó labdát. Az eredmény már nem változott, így a Ferencváros számára az Európa-liga főtábláján folytatódik az idény.

Eredmény, Bajnokok Ligája, selejtező, 4. forduló, visszavágó: Qarabag FK–Ferencvárosi Torna Club 2–3 (gólszerzők: Leandro Andrade 25., Abdellah Zoubir 45., illetve Lenny Joseph 14., Varga Barnabás 55., Tóth Alex 82.) – összesítésben: 5–4.

