Nem lesz zökkenőmentes a tanévkezdés sok olyan sepsiszentgyörgyi óvodában és iskolában, ahol felújítási munkálatok folynak, ezért több tanintézményből a gyermekeknek egy időre el kell költözniük más épületbe, de néhol az építőtelepi hangulat ellenére sikerül kapun belül megszervezni az oktatást, a jó szervezés és a találékonyság átbillenthet a nehézségeken. Ilyen házon belüli megoldással készül szeptember 8-ra a Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskola. Erről beszélgettünk Simon Edith igazgatóval. Arra is rákérdeztünk, hogy az iskola diákjai gyakorlatoznak-e majd abban a szállodában, amelynek munkatársa ellen nemi erőszak gyanújával indítottak vizsgálatot a hatóságok.

Jól halad a felújítás

A tizenöt nappali és három esti osztállyal működő, 424-es diáklétszámú iskola épületének teljes felújítása jól halad, tanévkezdésre kész lesz a földszint egy része és az első emelet. Visszarendeződhet az adminisztráció, és az emeleten tíz osztályteremben kezdődhet az oktatás, az iskola tankonyhájának épületében is be tudnak rendezni osztályokat. Minden felületet kihasználnak, és tervezik, hogy négy osztály háromhetes iskolán kívüli gyakorlattal kezd.

A jelenlegi helyzetre való tekintettel könnyítené a tanévkezdést, ha az első két hétben megtarthatnák az Iskola másként programot és a Zöld hetet, ellenben erre a törvény nem ad lehetőséget a szakképző iskolák esetében. Az igazgató igazságtalannak tartja ezt a megkülönböztetést, ráadásul néhány évvel ezelőtt – amikor erre még törvényes lehetőség volt – bebizonyították, hogy ilyenkor is tartalmas tevékenységeket tudnak szervezni, Iskola másként programjuk például országos elismerésben részesült. A napokban a Berde-iskola erre vonatkozóan külön eljárást kér a megyei tanfelügyelőségtől, kérvényezi, hogy tarthassanak Zöld hetet és Iskola másként hetet mindjárt a tanévkezdés után.

Szintén a napokban kell döntenie az iskolának, hogy mely cégekkel köt szerződést a diákok gyakorlati oktatására, erről a jövő heti vezetőtanácsi ülésen határoznak.

Szerződésbontás a hatósági vizsgálat után

Simon Edithnek elmondtuk, nemrég szerkesztőségünk arról értesült, hogy több szülő írásban kérte az iskolától, hogy az új tanévtől a diákok ne gyakorlatozzanak annál a cégnél, ahol a szülők tudomása szerint kiskorú ellen követtek el szexuális zaklatást, és megkérdeztük az igazgatót, kapott-e ilyen beadványt az iskola. Emlékeztetünk: májusban a sepsiszentgyörgyi rendőrség közleményt adott ki, amelyben arról tájékoztatnak, feljelentés nyomán kiskorúval szembeni nemi aktus ügyében vizsgálódnak. Az akkor lapunkban is közzétett tájékoztatás szerint tavaly november 4-én a rendőrséget azzal kereste fel egy nő, hogy 15 éves fia nemi erőszak áldozata volt az egyik sep­siszentgyörgyi szállodában, ahol szakiskolai szakmai gyakorlatát végezte. A rendőrség az ügyészség felügyeletével nyomozást indított. A hatóságok a feltételezett elkövetővel, gyanúsítottal kapcsolatosan nem közöltek semmit, a rendőrség ugyanakkor ismertette: annak nyomán közölték a részleteket, hogy az eset nyilvánosságra került és közbeszéd tárgya lett.

Simon Edith elmondta, amikor a médiából tudomást szereztek az esetről, összehívta a vezetőtanácsot, és megbeszélték, hogyan legyen tovább, hogy elkerüljék az esetleges problémákat a szülők részéről. Döntöttek, és közölte a szóban forgó céggel, hogy a helyzet tisztázásáig a diákok nem gyakorlatoznak ott, behozták őket az iskolába, és beosztották őket más vállalkozóhoz. Az adott céggel akkor szerződést bontottak.

Kérdésünkre, hogy az iskola korábban tudott-e hasonló esetről, az igazgató határozott nemmel válaszolt, és közölte, elégedetlenség csak azzal kapcsolatban volt a diákok részéről korábban, hogy bizonyos gyakorlati helyszínen másfajta tevékenységet is kell végezni, mint a szakmájuk. Ez igaz volt, ellenben szerinte a szakmát alulról kell kezdeni, meg kell tanulni sepregetni és egyéb munkát is elvégezni, ezt el is mondták a diákoknak. Négy évvel ezelőtt kapott az iskola ilyen jellegű írásbeli észrevételt a szülőktől, akkor máshová helyezték a diákokat, de testi bántalmazásra vonatkozóan nem volt bejelentés az iskolánál sem akkor, sem most – mondta az igazgató.

Arra a kérdésünkre, hogy az új tanévben kötnek-e gyakorlati oktatásra vonatkozó szerződést az említett céggel, Simon Edith nem tudott válaszolni, amit azzal indokolt, hogy egyrészt nem tudja, hol tart az ügy kivizsgálása, lesz-e bizalom a továbbiakban a cég iránt, másrészt erről nem egyedül dönt, hanem a vezetőtanács határoz. „Bárhol ilyesmi történne, nekünk az első szempont a gyermek. Nem tudjuk, mi történt, mi volt az eset végkimenetele, minket hivatalosan senki nem értesített a májusban nyilvánosságra hozott tavalyi esetről, a rendőrség nem járt ez ügyben az iskolában. Nekünk a gyermek érdekeit kell védenünk, kötelességgel tartozunk a szülőkkel szemben is, és amennyire tudunk, elővigyázatosak vagyunk” – szögezte le Simon Edith iskolaigazgató.