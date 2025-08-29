Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Tanulmányok, magyarokról

2025. augusztus 29., péntek, Kármentő
Kuti János

Az Információs Hadviselést Elemző és Stratégiai Kommunikációs Laboratórium (LARICS) szívesen foglalkozik a Románia számára fontos és nehéz problémákkal, ezek közt is leginkább azokkal, amelyekért valahogy a magyarokat vagy a magyar kormányt tudja okolni. Legutóbb az Adevărul folyóiratban jelent meg egy kétrészes LARICS-tanulmány, amelyet angolul is közöltek, hadd tudja meg a nagyvilág is, mi veszélyezteti leginkább Romániát.

A második rész nyitóképén egy térképszerűség látható a Kárpát-medencével és az ott élő nemzetek létszámával: 14,5 millió magyar, 0,25 millió német, 3,8 millió szlovák, 1,1 millió ruszin, ukrán, 3,5 millió román, 1,5 millió szerb, 2,8 millió horvát, mutatva, hogy a magyarok a legnépesebb nemzet a Kárpát-medencében. Úgy értelmezi az említett tanulmány, hogy ez a magyar propaganda plakátja, amely azt bizonygatja, hogy Romániában 3,5 millió magyar (!) él, bár a népszámláláson 2021-ben csak 1 002 151 magyar nemzetiségű volt. (Különben tízévente szerencsére 100 000-rel csökken a számuk.) Vajon a tanulmány készítője mennyire tudhat magyarul, ha magyarnak fordítja a románt? De ha magyarul nem tud, akkor vajon honnan veszi mindazt, amit magyar forrásokra is hivatkozva leírt?

Az illető biztosan látta a Hunyadi című sorozatot is, amely úgy mutatta be a főhőst, mintha anyanyelve lett volna a magyar, holott az biztosan a román volt, és – szerinte – még a magyar király, Mátyás is valószínűleg beszélt románul. (A tévésorozatokban amúgy az a jó, hogy ha szinkronizálják a filmet, akkor Hunyadi nemcsak hogy megszólalhat románul vagy szerbül, de anyanyelvi szinten beszélhet akár törökül vagy japánul is.) Már az említett LARICS-tanulmány első része is felhívja a figyelmet arra, hogy milyen fenyegetéseket, veszélyeket és sebezhetőséget jelent mindez a 2020–2024 közötti Nemzeti Stratégiai Védelmi Terv szerint, amelyet a parlament 2020-ban hagyott jóvá. Az erdélyi magyarok többsége ugyanis eszerint függ Orbán Viktor és a Fidesz propagandájától, amely általában mérgező és ártalmas Romániának, de az egész régiónak is. „Ezért a helyzetért mindazok felelősek, akik politikai döntéshozatali helyzetben voltak Romániában és Budapesten.” Mindez direkt vagy indirekt módon veszélyeztetheti a nemzetbiztonságot, mert sérti az ország nemzeti sajátosságait, a nemzeti értékeket, a szuverenitást, függetlenséget, egységet és területi integritást, az állam intézményeinek működését és a közösségek megszervezését stb. „Összefoglalva röviden: a fenyegetések olyan akciók, stratégiák, szándékok, tervek, amelyek már folyamatban vannak (történnek), és olyan eseményeket tudnak kialakítani, amelyek befolyásolni tudják egy állam és egy társadalom biztonságát” – jelenti ki a tanulmány. Mindennek a következménye Románia sérülékenysége, aminek az engedékenység, a saját politikai haszon, a hozzá nem értés, nemtörődömség vagy/és a korrupció lehet az oka.

A magyar kormány határok feletti nemzetegyesítést emleget, ezért pénzeli az erdélyi médiát, valamint az itteni beruházásokat, és ez még csak a kezdet, mert más revíziós természetű célokat is el akar érni, amelyeknek negatív hatása van Romániára és a térségre – figyelmeztetnek. Felvetődnek a tanulmányban Orbán Viktor kedvenc témái, a migrációellenesség, a kereszténység védelme, az LMBTQ-ellenesség, az oroszpártiság, az Ukrajna-, és Nyugat-ellenesség, aminek érvényességéről a tanulmány szerzője nem akar véleményt mondani, de – mint írja – holnap a témák mások lehetnek, amelyek közvetlenül érinthetik Románia és a térség biztonságát. A magyar propaganda az erdélyi magyarok szegregációjára alapoz, és állandóan hitelteleníteni, kompromittálni akar a magyarok előtt mindent, ami általában román, a román kormánnyal és Romániával kapcsolatos. (Nincs említés arról, hogy a román média és a románok is eléggé kritikusak a bukaresti kormányokkal és a honi helyzettel kapcsolatban. Vajon ők a román nemzet egésze előtt akarnák kompromittálni a román államot?)

A tanulmány alapján úgy tűnik, mintha az erdélyi magyarok, bár Romániában élnek, de mégis inkább a magyar kormányra hallgatnának. Amikor a Bálványos Intézet és a Transylvania Inquiry kutatói megkérdezték, hogy mit számítanak hazájuknak, 47,5 százalék Erdélyt, 37 százalék a szülőföldjét, 10 százalék Romániát, 2 százalék Magyarországot és a Kárpát-medencét nyilvánította annak.

Hát itt vagyunk, és Lutherrel mondhatjuk: itt állunk, másképp nem tehetünk.

 

Fotó: Facebook / Alianța pentru Unirea Românilor - AUR

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Kuti János Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-29 08:00 Cikk megjelenítése: 227 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1361
szavazógép
2025-08-29: Közélet - Fekete Réka:

Összehangoltan készülnek a tanévkezdésre, szerződésbontás a hatósági vizsgálat után (Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskola)

Nem lesz zökkenőmentes a tanévkezdés sok olyan sepsiszentgyörgyi óvodában és iskolában, ahol felújítási munkálatok folynak, ezért több tanintézményből a gyermekeknek egy időre el kell költözniük más épületbe, de néhol az építőtelepi hangulat ellenére sikerül kapun belül megszervezni az oktatást, a jó szervezés és a találékonyság átbillenthet a nehézségeken. Ilyen házon belüli megoldással készül szeptember 8-ra a Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskola. Erről beszélgettünk Simon Edith igazgatóval. Arra is rákérdeztünk, hogy az iskola diákjai gyakorlatoznak-e majd abban a szállodában, amelynek munkatársa ellen nemi erőszak gyanújával indítottak vizsgálatot a hatóságok.
2025-08-29: Közélet - Böjte Ferenc:

Igazgatócsere a vargyasi iskolánál

Vargyason a Dr. Borbáth Károly Általános Iskolánál a diákok új igazgatóval kezdik a tanévet: mint azt Leopold Tünde iskolaigazgató közölte, ő szeptember elsejével lemond, helyét Dénes Jácint tanár veszi át.
rel="noreferrer"