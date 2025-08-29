Igazgatócsere a vargyasi iskolánál

Vargyason a Dr. Borbáth Károly Általános Iskolánál a diákok új igazgatóval kezdik a tanévet: mint azt Leopold Tünde iskolaigazgató közölte, ő szeptember elsejével lemond, helyét Dénes Jácint tanár veszi át.

A vargyasi iskolánál egyébként stagnál a tanulólétszám, idén az óvodánál és az iskolánál összesen 134 gyermeket várnak a padok mögé, a jól felszerelt, felújított tantermekbe. Kovászna Megye Tanácsa pályázatának köszönhetően ugyanis új bútorzatot kapott az iskola, minden teremben okostábla, az ehhez tartozó hangfalak, színes nyomtatók, hordozható számítógépek várják a gyermekeket, mint azt Imets Lajos polgármester is közölte közösségi oldalán egy július végi bejegyzésében: „2025. 07. 28-án megérkeztek iskolánkba a PNRR-pályázaton elnyert digitális felszerelések. Minden osztályt és óvodai csoportot passzív interaktív táblával és színes nyomtatókkal, szkennerekkel, videokamerákkal, hangfalakkal látunk el (összesen 12 db. mindenből), szeptember elejére várjuk még minden osztályba a laptopokat is. Ezeken kívül fóliázó, egy nagy teljesítményű A3-as nyomtató is érkezett.”

Nincs gond a tanerővel sem: a fontosabb tantárgyakat címzetes pedagógusok oktatják, a szakképzett helyettesítők esetében is a folytonosságra törekednek – mondta el lapunknak a leköszönő igazgató, Leopold Tünde.