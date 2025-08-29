Szeptember első hétvégéjén tartják a fürdőváros önkormányzata és a városi művelődési ház szervezésében Orbaiszék központjának ünnepét, a 26. Kovásznai Városnapokat. A háromnapos rendezvénysorozat szeptember 5-én, pénteken délután veszi kezdetét, és vasárnap este a tűzijátékkal zárul. A szervezők szerint a program még nem végleges, de már körvonalazódnak a főbb események, és gőzerővel dolgoznak azon, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is színvonalas ünnepet kínáljanak.

Az eseménysorozat a megszokott struktúra szerint épül fel: a város központjában felállított nagyszínpadon koncertekkel és táncelőadásokkal, a Sétatéren pedig kézművesekkel, termelői vásárral és kiegészítő kulturális eseményekkel várják az érdeklődőket. A rendezvény kiemelt vendégei között idén is ott lesznek a testvérvárosok hivatalos küldöttei, valamint az orbaiszéki települések vezetői, akik rendszeres szereplői az eseménynek.

Az eddig körvonalazódott műsorterv szerint pénteken különböző tánc- és népdalcsoportok lépnek színpadra, harcművészeti bemutatót tart a Mikado Sportklub, majd a Narcotic Sound & Christian D, valamint a Harmony együttes koncertje szórakoztatja a nagyérdeműt. Szombaton ünnepélyes keretek között köszöntik a város aranylakodalmasait, emellett főzőverseny, különféle szabadtéri rendezvények és szórakoztató műsorok zajlanak majd a Városi Művelődési Ház környékén. A szombati zenei programból Kali és Ioana Ignat koncertjét emelik ki a szervezők. Vasárnap délelőtt a néptáncegyütteseké lesz a főszerep, délután pedig a művelődési házban folytatódik a program, mivel este a főszínpadot már a zárókoncertre készítik elő: szeptember 7-én a NOX együttes és Theo Rose lép fel, fellépésüket látványos tűzijáték követi.

Az Fiatalok Kovásznáért (FIKOSZ) egyesület idén is megszervezi a fiatalok köré­ben egyre népszerűbb Kult-Űr nevű programsorozatát, amelyen több dj is cserélgeti majd a lemezeket. A fiatalabb korosztálynak szóló programok az önkormányzat hivatalos rendezvényeitől függetlenül zajlanak pénteken és szombaton hajnali három óráig.