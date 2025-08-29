Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Súlyos büntetés a gyermekgyilkosoknak

2025. augusztus 29., péntek, Közélet

Közel huszonöt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Kovászna Megyei Törvényszék azt a férfit, aki idén februárban súlyosan bántalmazta élettársa nyolc hónapos gyerekét, aki végül belehalt sérüléseibe. 

  • Illusztráció. Fotó: Pexels.com
Az ítélőszék az anyát is hasonlóan súlyos büntetéssel sújtotta, mivel az első bántalmazási eset után nem tett semmit sem a gyermek megvédése, sem az orvosi ellátása érdekében, illetve a második esetben ugyanígy járt el, ezáltal bűntárssá vált. Az ítéletről az ügyészség számolt be, közleményükben arról tájékoztatnak, hogy a férfi első alkalommal ágostonfalvi otthonában ütötte meg a gyereket, majd pár nappal később Magyarhermányban, az anya otthonában durván bántalmazta a kiskorút, olyan súlyos agyi sérüléseket okozva neki, melyekbe belehalt. Az anya egyik esetben sem tett semmit a kiskorú megvédéséért. A vádhatóság közlése szerint a férfit és a nőt is családon belüli erőszak minősített emberölés formájában vádjával találták bűnösnek, illetve az ítélőszék kiskorúval szembeni rossz bánásmód (elkövető és bűnrészes) miatt további büntetést szabott ki rájuk. Az ítélet nem jogerős. Amennyiben azzá válik, vagy a fellebbviteli bíróság nem módosít az alapfokú ítéleten, a férfira 23 év és öt hónap, a nőre pedig 24 év és 5 hónap börtön vár. (ndi)

