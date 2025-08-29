Sajnos a szerdai piaci gombafelhozatal adta az alkalmat e cikk megírására, mást szerettem volna írni a sepsiszentgyörgyi piaci gombavizsgálat 25. évfordulójára. De hát ez van: ellepték a sepsiszentgyörgyi piac főbejárat felőli részét a hetei és előpataki árusok, s noha ez még nem lenne gond, az viszont annál inkább, hogy nagyrészt nem árusítható gombával kínálták az embereket.

Keserűgombának mondták az egyik kupacot, pedig pelyhes keserű volt, mely nagyon csípős és keserű, ezért a gombás könyvek többnyire ehetetlennek írják. A másik viszont, a csirkelábként árult korallgombaféle nemhogy ehetetlen, hanem egyenesen mérgező is – hiszen cifra korallgombát is tettek a sárga mellé. Márpedig a cifra korallgomba (Ramaria formosa), akármennyit vagdossák az ágak végét s főzik megkészítés előtt, drasztikus hashajtó hatású, ami főleg gyermekek, idősek esetében súlyos következményekhez is vezethet!

Mit tehet a szakellenőr? Utasítottam őket, de nem volt foganatja, szóltam pár piaci alkalmazottnak is. Amíg a gombatörvényt nem alkalmazzák, sajnos tehetetlenek vagyunk. Államunk és kormányunk magát nem bünteti, csak alattvalóit nagy előszeretettel, hogy abból is kerüljön pénz a kincstárba, s közben túlzás nélkül gyilkosság meg nem akadályozásával vádolható, de ki vállalja a hercehurcát?...

2001. május 20-a óta Sepsiszentgyörgyön (először az országban!) a helybeli Tega (a piacért is felelős vállalat) támogatásával lehetővé vált a heti egyszeri gombavizsgálat. Felváltva teljesített szolgálatot a piacon (kezdetben amúgy ingyen, közmunkázva évekig): Puskás Attila, Zoltán Sándor és jómagam. Nagy segítséget jelentettek dr. Rimóczi Imre ajánló, támogató sorai, felajánlott gyilkos galócás plakátja. 25 éve immár, hogy működik és egyre nagyobb számban vonzza az érdeklődőket a hét több napján is elérhető szolgáltatás (a László Kálmán Gombászegyesület tagjainak munkájáért jelképes támogatás jár mintegy évtizede a piacvállalat részéről az egyesületnek). Gombászképzést is végző egyesületünk számára lehetőség a piaci gombavizsgálat a terepmunka és az elméleti oktatás kiegészítésére, de mindenekelőtt azt hivatott biztosítani, hogy az étkezés szempontjából nem kis fontossággal bíró, különleges ízeket kínáló gombákkal kockázat nélkül ismerkedhessen minden érdeklődő városunkból, környékünkről s máshonnan.

Többszöri tiltakozásunk amiatt, hogy a gombatörvény alkalmazását (2006. február 28-án jelent meg a Hivatalos Közlönyben!) lehetővé tevő határozatokkal, rendeletekkel a számtalan kormányváltást követően is még mindig késlekedik az illetékes minisztérium, nem járt eredménnyel. Szerencsére városunk és a piacgazdálkodási vállalat vezetősége belátta, hogy gombavizsgálatra márpedig szükség van, s cselekedett is ennek érdekében. Ugyanis emberéleteket veszítünk a törvényes rendelkezések betartásával legalább részben megelőzhető gombamérgezések miatt. Sepsiszentgyörgyön nyomon követtük, hogy valóban nagyot csökkent a gombamérgezések száma, amióta gombavizsgálat van a piacon. Sajnos idővel a statisztikákból kivetette az államhatalom annak jelzését, hogy mikor volt a halál oka gombamérgezés, s mikor másfajta ételmérgezés, így most már legfeljebb csak becsülni lehet, hány ember halála tudható be a törvényt alkalmazni hivatott államapparátus, az illetékesek felelőtlenségének.

Nem csupán az árusokat, de a gombát is kellene ellen­őriztetni a szakértőkkel piacainkon s máshol is. Egyesületünk tagjai révén volt ilyesmi rövidebb ideig Nagyváradon és Kézdivásárhelyen, ám ahelyett, hogy több helységben is követték volna a jó példát, az említett településeken is megszűnt a gombavizsgálat, Marosvásárhelyen külön is kértük, de nem hagyták jóvá.

Sepsiszentgyörgyön 2012-től hétfő és szombat kivételével volt naponta gombavizsgálat. Az időpont változott, a napok is, melyeken biztosítottuk a gombák ellenőrzését, a tanácsadást, az eddigieket jelzésszerűen, dokumentálásra közöljük. 2021 óta szerdán és pénteken 8–10 óráig, illetve vasárnap 9–11 óráig teljesítenek gombához értő LKG-tagok szolgálatot a sepsiszentgyörgyi központi piacon.

2014. június 13-án a piaci gombavizsgálat, illetve a gombatörvény dolgában interjúvolta meg egyesületünk titkárát és elnökét a Pro TV. Járt nálunk a Digi24 is, érdeklődtek tőlünk a piacon s máshol is a rádióadók, újságok képviseletében, román vagy magyar részről egyaránt, főképp olyankor, amikor gombamérgezéses esetek hírei járták be az országot. Sajnos a média igyekezete is visszhang nélkül maradt a politikusok részéről, a népszerűsítés sem volt eredményes, a helyzet nem javult.

A piaci gombavizsgálatot máskor is végezték és végzik szakembereink szükség esetén, ugyancsak ingyenesen, amikor csak tehetik. Viszont örülnénk, ha nem kis felelősséggel járó munkánknak lenne kevésbé jelképes elismerése is, mert jelenleg a magánóráért tanároknak járót sem kapják a szolgálatot teljesítők, s kétséges, hogy még meddig vállalhatjuk a munkát ilyen körülmények között. Volt egykor egy kis helyiség, ahol lehetett kezet mosni, ahol több ismertető anyagot is ki lehetett tenni, s nem volt kitéve sem a gomba, sem a vizsgáló a hidegnek, esőnek, szélnek. Most ez nincs meg, pedig amúgy uniós követelmény kellene hogy legyen.

Jó lenne, ha végre világos rendeletekkel szabályoznák a piaci gombavizsgálatot és gombaárusítást is, szedők, fogyasztók és különféle szolgáltatók megelégedésére tennék ezt a hatóságok. Legyen már vége annak, hogy az állampolgárt megbüntetik, ha nem tartja be a törvényt, a törvényhozót, a törvény alkalmazásáért felelősöket azonban nem – mert jelenleg ez a helyzet a gombatörvényt illetően.

Nem elkobozni, eldobatni kéne a fáradságos munkával szedett gombát, hanem lehetőséget teremteni az értékesítésre, a jövedelemkiegészítésre (főleg, hogy többnyire a nagyon szegények szednék és árulnák a vadon termő, ehető gombákat).

Zsigmond Győző