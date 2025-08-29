Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Nemzetközi gitárfesztiválSepsiszentgyörgyi diákok sikerei

2025. augusztus 29., péntek, Közélet

Augusztus 13–19. között Marosvásárhelyen tartották a Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivált, amely Európa legfontosabb és legnagyobb gitárfesztiváljává nőtte ki magát az elmúlt két évtizedben.

    Babțan-Varga Florian, Gergely Attila és Beke István Ferenc. A szerző felvétele

Beke István Ferenc, a fesztivál megálmodója és igazgatója meghívására idén tizenhat országból érkeztek világhírű előadók a rendezvényre. Az ingyenes koncertek a kultúrpalota nagytermében, illetve a vár udvarán felállított színpadon zajlottak. A legtöbb nézőt a zárókoncerten fellépő Al Di Meola amerikai gitáros vonzotta a vár udvarára.

Ez a fesztivál azonban nemcsak egy koncertsorozat, amelyet a széles közönség élvezhet, hanem sokkal több annál. Mesterkurzusok, workshopok, gitárkészítők hangszerkiállításai és nemzetközi gitárverseny várta a tanulni vágyó fiatal gitárosokat. Hat sepsiszentgyörgyi fiatal – Gergely Attila, Könczey Flóra, Kakasi Zsuzsanna, Pap Csenge, Millye Bence, Kincses András – is részt vett az egy hétig tartó gitármaratonon, hogy a mesterkurzusokon gyarapítsák hangszertudásukat. A nemzetközi gitárversenyt négy korosztályban tartották, tizenöt országból neveztek be versenyzők. Büszke vagyok tanítványaimra, akik részt vettek és díjjal tértek haza erről a rendkívül színvonalas nemzetközi versenyről: Gergely Attila második osztályos tanuló II. díjban részesült, a hatodikos Millye Bence dicséretet kapott – mindketten a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai. Külön köszönet azoknak a szülőknek, akik velünk tartottak az említett héten.

Kakasi Zsolt

