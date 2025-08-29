Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Októbertől léphet életbe az újabb deficitcsökkentő csomag

A kormány hat jogszabálytervezetért készül felelősséget vállalni a parlamentben, amire jövő héten, vélhetően hétfőn kerül sor – jelentette be tegnap Ioana Dogioiu kormányszóvivő. Elmondása szerint a szabályozó hatóságokat érintő intézkedéseket leválasztották az állami vállalatok irányítását szabályozó tervezetről, így lesz hat jogszabályjavaslat az eddig említett öt helyett.

A tervezeteket jelenleg az illetékes minisztériumok véleményezik, ma 10 órától a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) elé kerülnek, majd jóváhagyja a kormány. A kabinet pénteki ülését követően sajtótájékoztató keretében ismertetik a jogszabályokat – ígérte a szóvivő.

Ilie Bolojan miniszterelnök egy szerda esti televíziós műsorban azt nyilatkozta, hogy a koalícióban megállapodás született a második deficitcsökkentő csomagról, amelynek az intézkedéseit öt jogszabálytervezetbe foglalják. A közigazgatást, a különnyugdíjakat, az egészségügyet, az állami vállalatokat érintő intézkedések, illetve az adóügyi módosítások külön-külön tervezetbe kerülnek – magyarázta.Bolojan reményei szerint pénteken este vagy a szombati nap folyamán elindítják az eljárást, a hétvégén és a jövő hét elején a képviselőknek és szenátoroknak lehetőségük lesz módosító javaslatokat benyújtani a tervezetekhez, és a jövő hét végéig lezárul a procedúra. „Nem tudom, hogy lesz-e bizalmatlansági indítvány, majd kiderül” – fogalmazott. Amennyiben megtámadják a tervezeteket az alkotmánybíróságon, meg kell várni a testület döntését, de a jelenlegi elképzelések szerint október 1-től lépnének életbe az intézkedések – magyarázta.

Arra a felvetésre, hogy információk szerint a legfelsőbb bíróságnak szándékában áll megtámadni az alkotmánybíróságon a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó előírásokat, a kormányfő azt mondta, igyekeznek úgy kidolgozni a tervezetet, hogy az minden törvénynek és korábbi alkotmánybírósági döntésnek eleget tegyen, így szerinte nagy eséllyel átmegy a normakontrollon.

Sepsiszentgyörgyi diákok sikerei (Nemzetközi gitárfesztivál)

Augusztus 13–19. között Marosvásárhelyen tartották a Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivált, amely Európa legfontosabb és legnagyobb gitárfesztiváljává nőtte ki magát az elmúlt két évtizedben.
Ázsiai vendégmunkást bántalmaztak Bukarestben

Egy ázsiai vendégmunkást származása miatt bántalmazó fiatalembert helyezett 30 napos előzetes letartóztatásba szerdán a bukaresti második kerületi bíróság. Az ügyben rasszista és idegengyűlölő indítékkal elkövetett testi sértés miatt indult bűnvádi eljárás. Nicușor Dan államfő tegnap elfogadhatatlannak nevezte és elítélte a fővárosi incidenst.
