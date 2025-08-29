Októbertől léphet életbe az újabb deficitcsökkentő csomag

A kormány hat jogszabálytervezetért készül felelősséget vállalni a parlamentben, amire jövő héten, vélhetően hétfőn kerül sor – jelentette be tegnap Ioana Dogioiu kormányszóvivő. Elmondása szerint a szabályozó hatóságokat érintő intézkedéseket leválasztották az állami vállalatok irányítását szabályozó tervezetről, így lesz hat jogszabályjavaslat az eddig említett öt helyett.

A tervezeteket jelenleg az illetékes minisztériumok véleményezik, ma 10 órától a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) elé kerülnek, majd jóváhagyja a kormány. A kabinet pénteki ülését követően sajtótájékoztató keretében ismertetik a jogszabályokat – ígérte a szóvivő.

Ilie Bolojan miniszterelnök egy szerda esti televíziós műsorban azt nyilatkozta, hogy a koalícióban megállapodás született a második deficitcsökkentő csomagról, amelynek az intézkedéseit öt jogszabálytervezetbe foglalják. A közigazgatást, a különnyugdíjakat, az egészségügyet, az állami vállalatokat érintő intézkedések, illetve az adóügyi módosítások külön-külön tervezetbe kerülnek – magyarázta.Bolojan reményei szerint pénteken este vagy a szombati nap folyamán elindítják az eljárást, a hétvégén és a jövő hét elején a képviselőknek és szenátoroknak lehetőségük lesz módosító javaslatokat benyújtani a tervezetekhez, és a jövő hét végéig lezárul a procedúra. „Nem tudom, hogy lesz-e bizalmatlansági indítvány, majd kiderül” – fogalmazott. Amennyiben megtámadják a tervezeteket az alkotmánybíróságon, meg kell várni a testület döntését, de a jelenlegi elképzelések szerint október 1-től lépnének életbe az intézkedések – magyarázta.

Arra a felvetésre, hogy információk szerint a legfelsőbb bíróságnak szándékában áll megtámadni az alkotmánybíróságon a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó előírásokat, a kormányfő azt mondta, igyekeznek úgy kidolgozni a tervezetet, hogy az minden törvénynek és korábbi alkotmánybírósági döntésnek eleget tegyen, így szerinte nagy eséllyel átmegy a normakontrollon.