Ázsiai vendégmunkást bántalmaztak Bukarestben

A kedd esti incidensről maga a 20 éves elkövető szolgáltatott bizonyítékot a rendőrségnek, ugyanis saját telefonjával filmezte, amint hátulról megközelített egy stoplámpánál várakozó ételkihordó kerékpáros futárt, akit minden előzetes figyelmeztetés nélkül arcon ütött. Amikor a sértett megkérdezte, mi a probléma, a támadó „négernek” nevezte a bangladesi vendégmunkást, és azt mondta neki, hogy ő itt a probléma, menjen vissza a saját országába, mert Romániában „betolakodó”.

A fővárosi rendőrség szerint az esetnek egy szabadidejét töltő rendőr is tanúja volt, aki a sértett segélykiáltásaira reagálva közbelépett és elfogta a helyszínről menekülni próbáló elkövetőt. A rasszista indítékú incidens videofelvételét Marian Godină, a közösségi ügyekben gyakran állást foglaló brassói rendőr tette közzé Facebook-oldalán.

A fővárosi eset kapcsán tegnap Nicuşor Dan államfő az X-en közzétett bejegyzésében leszögezte, mindenki, aki Romániában él és dolgozik, védelmet és egyenlő bánásmódot érdemel. Az elnök elfogadhatatlannak nevezte és elítélte a kedd esti bukaresti incidenst, amelyben egy külföldi fiatalembert „csak azért ütöttek és aláztak meg, mert nem itt született”. „Az elmúlt hetekben felerősödtek a külföldiekkel szembeni gyűlöletre uszító hangok. És a szavaknak valós következményeik vannak, amelyek olykor drámaiak lehetnek” – fogalmazott. Nicuşor Dan szerint az idegengyűlöletből fakadó erőszakos tettek a társadalom alapvető értékei elleni támadásnak minősülnek. A hatóságoknak a legnagyobb komolysággal, gyűlölet-bűncselekményként kell kezelniük az ügyet – tette hozzá.

Feljelentették Tanasăt

Marian Godină egy héttel korábban bejelentette, hogy idegengyűlölő és rasszista uszításért tett bűnvádi feljelentést Dan Tanasă parlamenti képviselő, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szóvivője ellen, amiért a politikus a Facebook-oldalán arra biztatta követőit, hogy ne fogadják el az általuk megrendelt küldeményt, ha azt nem egy román futár viszi ki, „ne bátorítsák a képesítés nélküli ázsiai és afrikai vendégmunkások importját”. Az AUR-szóvivő bevándorlóellenes megnyilvánulása ügyében az országos diszkriminációellenes tanács hivatalból indított eljárást.

Alexandru Muraru nemzeti liberális párti képviselő tegnap bejelentette, hogy feljelentést tett Dan Tanasă ellen gyűlöletre való felbujtás miatt. Muraru szerint az AUR mesterségesen kreált válságokkal próbál gyűlöletet szítani, miközben mindent megtesz, hogy eltussolja az egyik nyári táborában történt nemi erőszakot. „Elfogadhatatlan, hogy egy román parlamenti képviselő az emberek biztonságát veszélyeztető, idegengyűlölő üzeneteket fogalmazzon meg, és az ilyen magatartást az igazságszolgáltatásnak szigorúan büntetnie kell” – nyomatékosította.

A kormányt hibáztatja

Dan Tanasă képviselő szerint az utcai erőszak Bukarestben és más városokban is jelen van, de nem az ő bejegyzései, hanem „a kormány kudarcos közpolitikái” váltják ki. Tegnap közösségi oldalán azt írta, Romániának biztonságos országnak kell lennie a tisztességesen dolgozó polgárai, az iskolába járó gyermekek vagy a sétáló idősek számára. „Amikor kijelentem, hogy nem fogadhatjuk el a bizonytalanság és a barbár gyakorlatok importálását, nem támadok senkit a származása miatt, hanem kimondok egy, a józan észre alapuló igazságot: a törvényt tiszteletben kell tartani, azoknak pedig, akik nem tartják tiszteletben, meg kell fizetniük” – szögezte le.