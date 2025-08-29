Később döntenek a juttatások halmozásáról

Ilie Bolojan az Antena 3 CNN televíziónak nyilatkozva rámutatott, a halasztásra azért volt szükség, mert alaposan meg kell vizsgálni, hogy milyen hatásai lennének az intézkedésnek például az oktatási vagy az egészségügyi ágazatban. A vidéki iskolákban például nagy hiány van fizika szakos tanárokból, sok helyen nyugdíjas pedagógusok tartják meg az órákat. „Ha most jóváhagytuk volna az intézkedést anélkül, hogy alaposan megvizsgáljuk a hatásait minden területen, problémák adódtak volna” – magyarázta. Hozzátette, hasonló a helyzet sok kisvárosi kórházban is, ahol bizonyos szakágakban a munkaerőhiány miatt a nyugdíjas orvosok maradtak állásban. Emellett az alkotmányossági szempontokra is oda kell figyelni, több alkotmánybírósági határozat is született már az állami fizetés és a nyugdíj halmozásával kapcsolatban – szögezte le.